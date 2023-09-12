【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中山國中站便當推薦、會議餐盒推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「好事食堂 民有店」 (造訪日期 : 2023/08)



「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、牛肉麵、乾拌麵

中山國中站便當推薦、會議餐盒推薦 排隊二條街也要等







好事食堂 民有店



地址 : 台北市松山區民生東路三段113巷25弄13號

電話 : 02-2717-2757

時間 : 星期一 ~ 五 11:30–14:00, 17:00–19:30 (六日公休)



本次團子和友人相約來到網路有口皆碑的「好事食堂 民有店」用餐，店家位於原西華飯店後方巷子，正對民有二號公園，離捷運中山國中站也很近，交通很便利。店家外觀溫馨愜意，黑白配色裝潢簡約時尚，妝點綠色植栽顯得生意盎然。「好事食堂」主要販售手路菜餐盒、湯品，牛肉麵、乾拌麵等料理，最特別的事還有必點每日不同主餐的特製餐盒，豐富配菜的精選便當，內用外帶皆可，常常排隊二條街也要等，讓每天都能有不同的特色料理品嚐。

食堂內有提供2人、4人座位外，也有單人吧台座位，也設有戶外用餐空間，可在此享用美味餐盒，欣賞公園景緻。

店家菜單一目了然，清楚寫著提供菜色，也有依照星期劃分的每日特製餐盒，每天每週菜單和配菜皆不同，價格有120元和150/160元兩種，想要知道最新菜色可加店家粉絲團或Line，得知當週的菜色訊息。

除餐盒外，店家也有販售茶飲、果汁，這也有販售經典菜色調理包，輕鬆加熱就能品嚐，店內有提供多種支付，便利且環保。

店家用料不手軟，食材有一定品質，使用檢驗合格的台灣雞，台灣豬，自行處理醃製，這裡的飯也特別嚴健康的「藜麥飯」，餐盒會提供1主食和4~5種配菜，配菜均經過費工清洗，口味都是大家喜愛的家常菜，菜色多變化且不油膩，有一種回到家吃到媽媽做的手路菜感覺。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

檸香大雞腿

「檸香大雞腿」份量驚人，雞腿足足有成人手掌大，內用的配菜有木耳、蒲瓜、豆干，味道都很入味，藜麥飯上還有青菜、滷豆腐、半顆滷蛋，每種配菜單吃就好吃，搭配藜麥飯也超下飯的。

店家嚴選雞腿加入檸檬汁調味，外皮上頭還灑上清香爽口的香料，雞腿肉鮮嫩扎實，口感酸酸甜甜好開胃，吃得到出主廚拿捏火候真功夫。

紅燒牛肉麵