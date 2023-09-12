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【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中山國中站便當推薦、會議餐盒推薦 (附菜單)

2023-09-12 21:19:57 花見團子玩耍趣 人氣：120
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花見團子玩耍趣

發表篇數：166篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好事食堂 民有店
phone02-2717-2757
place台北市松山區民生東路三段113巷25弄13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「好事食堂 民有店」     (造訪日期 : 2023/08)

「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、牛肉麵、乾拌麵

中山國中站便當推薦、會議餐盒推薦 排隊二條街也要等

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

 好事食堂 民有店 

地址 : 台北市松山區民生東路三段113巷25弄13號
電話 : 02-2717-2757
時間 : 星期一 ~ 五 11:30–14:00, 17:00–19:30 (六日公休)

本次團子和友人相約來到網路有口皆碑的「好事食堂 民有店」用餐，店家位於原西華飯店後方巷子，正對民有二號公園，離捷運中山國中站也很近，交通很便利。店家外觀溫馨愜意，黑白配色裝潢簡約時尚，妝點綠色植栽顯得生意盎然。「好事食堂」主要販售手路菜餐盒、湯品，牛肉麵、乾拌麵等料理，最特別的事還有必點每日不同主餐的特製餐盒，豐富配菜的精選便當，內用外帶皆可，常常排隊二條街也要等，讓每天都能有不同的特色料理品嚐。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

食堂內有提供2人、4人座位外，也有單人吧台座位，也設有戶外用餐空間，可在此享用美味餐盒，欣賞公園景緻。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

店家菜單一目了然，清楚寫著提供菜色，也有依照星期劃分的每日特製餐盒，每天每週菜單和配菜皆不同，價格有120元和150/160元兩種，想要知道最新菜色可加店家粉絲團或Line，得知當週的菜色訊息。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

除餐盒外，店家也有販售茶飲、果汁，這也有販售經典菜色調理包，輕鬆加熱就能品嚐，店內有提供多種支付，便利且環保。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

店家用料不手軟，食材有一定品質，使用檢驗合格的台灣雞，台灣豬，自行處理醃製，這裡的飯也特別嚴健康的「藜麥飯」，餐盒會提供1主食和4~5種配菜，配菜均經過費工清洗，口味都是大家喜愛的家常菜，菜色多變化且不油膩，有一種回到家吃到媽媽做的手路菜感覺。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

檸香大雞腿

「檸香大雞腿」份量驚人，雞腿足足有成人手掌大，內用的配菜有木耳、蒲瓜、豆干，味道都很入味，藜麥飯上還有青菜、滷豆腐、半顆滷蛋，每種配菜單吃就好吃，搭配藜麥飯也超下飯的。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

店家嚴選雞腿加入檸檬汁調味，外皮上頭還灑上清香爽口的香料，雞腿肉鮮嫩扎實，口感酸酸甜甜好開胃，吃得到出主廚拿捏火候真功夫。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

紅燒牛肉麵

「紅燒牛肉麵」是人氣招牌！店家精心熬煮的湯頭濃醇順口，牛肉滷到入味，肉質軟嫩多汁；麵條提供的是易吸收湯汁的細麵，彈Q有嚼勁，牛肉麵裡還有半顆滷蛋、吸滿湯汁的花干以及大量小白菜。讓人驚喜的是，竟然還有半顆店家特製獅子頭，軟嫩Q滑好涮嘴。一口麵、一口牛肉，再來補充青菜纖維質，超級滿足的，讓我吃到意猶未盡。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

除內用外，我這次也帶了3個餐盒帶回家給家人享用。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

馬鈴薯燉肉

「馬鈴薯燉肉」老少皆宜！特選豬肉和馬鈴薯、紅蘿蔔燉煮多時，豬肉大片扎實、肉汁濃郁，馬鈴薯鬆軟可口、紅蘿蔔清甜軟嫩，醬汁帶點甜味，和藜麥飯搭配超級合拍，立刻成為白飯殺手。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

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紅燒獅子頭

「紅燒獅子頭」餐盒內可一次吃到兩顆大大的獅子頭，手工獅子頭以完美比例製作而成，再經過紅燒燉煮。獅子頭入口後飽滿扎實，口感綿密有彈性，吃過就立刻愛上。喜歡獅子頭的人，店家也有販售調理包，在家就能把好味道直接重現喔！【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

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川味麻辣水煮牛

「川味麻辣水煮牛」是辣辣控不可錯過的聖品！切片牛肉與辣椒、花椒等香料燉煮多時散發誘人香味，水煮牛香辣帶勁，一入口辣味從舌尖蔓延到整個嘴裡，有一定的辣度。建議可先單吃牛肉，也可將麻辣湯汁加入飯類，鹹香麻辣等多層次口感，一吃就上癮。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

整體而言，團子覺得「好事食堂 民有店」是很特別的食堂，店家用料實在，食材均是一時之選，主食搭配小菜兼顧營養均衡，吃得到媽媽的味道。餐盒種類多元，有中式、日式、異國料理等，種類超多。餐盒份量不小，成年男子也可吃很飽。餐盒多為百元出頭，CP值很高。最讓團子感到貼心的是，每日特製餐盒變化多，隨時都有驚喜！想來點不一樣餐盒便當的朋友，不妨來「好事食堂 民有店」，品嚐美味又營養兼具的手路菜料理。【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

 

 菜單 

【美食】「好事食堂 民有店」手路菜餐盒、必點每日不同主餐，中

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