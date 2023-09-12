台南中西-[Chun純薏仁。甜點。] 友愛街旅館旁近南美二館，文青風真材實料鮮甜薏仁甜品，美味抹茶紅豆白玉推薦，街邊轉角人氣日式和風老宅甜點

這次快閃台南終於如願入住了觀望很久的友愛街旅館

雖然一個人旅行住背包客房也是不賴

意外發現青旅旁有個可愛灰色日系老宅外觀很漂亮

原來是台南一直很紅的Chun純薏仁搬家後的新址

吃完誠實鍋燒後速速回到純薏仁吃甜點

一樓的戶外設有幾個板凳可以供現場候位者坐著休息

店裡的一樓空間是櫃台開放式廚房

有一側完全沒有玻璃窗或門隔閡的吧台區座位

是IG上炙手可熱好拍照的位置

如果想要內用的話需要先跟店內人員點餐登記

爬上略為陡峭的二樓空間後抵達的是窗邊的角落座位

下午的陽光不是那麼刺眼

讓空間暈染著一層柔金光澤夢幻

二樓的用餐座位大約有四組空間

木製的桌椅跟整體空間打造很有日式文青風格

通往閣樓的木梯讓我聯想到日本天守閣

不對外開放的空間格外多了神祕的情調

用餐後採取自助回收餐盤餐具

定時會由店員上來收取整理

如同店名說明純粹只有各種薏仁甜品

價格不算便宜走精緻路線

也推薦可以選擇外帶到斜對角的公園享用

會有可愛的聖代杯造型盛裝

白玉紅豆薏仁 TWD120

托盤本身蠻厚重的需要小心拿上樓

溫潤質感的木製餐具為整體用餐視覺效果加分許多

分量倒是真的不太多作為解饞剛好

薏仁熬煮軟爛入口即化

紅豆有保留顆粒口感但依然很軟綿

沒有添加調味料可以充分品嘗到最甘甜的自然原味

冰涼品嘗單吃很解暑熱

搭配的抹茶湯圓有兩種口味

原味的白色跟抹茶的綠色對比漂亮

口感偏有嚼勁類型

如果可以更Q彈軟些我會更愛

抹茶無加糖偏苦澀多一點

可以單吃也可以搭配薏仁湯一起享用

我覺得稍微可惜的是抹茶湯圓本身僅有上色但沒什麼香氣

抹茶湯的味道也偏稀淡

整體來說我覺得純薏仁的甜品很能保留食材的美味

吃起來健康沒負擔又很消暑

只是服務相關的感受度如同網路上一些評價的確不是很舒服

例如當天遇到的店員始終都是臭臉不耐煩

不確定是不是所有客人上二樓之後都要專注留意一樓的呼喊自助取餐端上樓

但當日有外國客人點餐後是直接由店員送上二樓

默默感受到服務態度的溫度差

考量到價位真心也偏高

下次我應該會想挑戰其他台南美食優先

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/03/31

花費: TWD120(白玉紅豆薏仁x1)

Chun純薏仁。甜點。

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11:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿40分鐘)

低消限制: 每人100元

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區友愛街115巷7號

電話: 06-220-8910



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