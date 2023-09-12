水麥芽菓子烘焙工坊是我近期吃到很好吃的蛋黃酥，現烤蛋黃酥香氣飽滿不甜膩，買給親友們吃都是一致推薦！後來才發現原來水麥芽菓子烘焙工坊是桃園在地人推薦的伴手禮，很誇張的是古早味手撕蛋糕，多種口味隨你挑，一出爐就會被搶光光！中秋將近～也有推出多款禮盒，集結傳統蛋黃酥、鳳凰酥及綠豆凸等。

水麥芽菓子烘焙工坊怎麼去？

水麥芽菓子烘焙工坊位於桃園區慈光街上，鄰近溫州公園和桃園觀光夜市，開車前來周邊有停車格，店門面使用木條與玻璃組成，跟你們說不誇張，若是快到中秋前夕，這條路可是會排滿滿的人潮喔！

店內環境

水麥芽菓子烘焙工坊店內空間不大，遇到人潮較多，就會分散人流入內，店內商品種類很多元，麵包糕點的分類很仔細！

水麥芽菓子烘焙工坊古早味手撕蛋糕層疊擺放在架上，共有9種口味，一盒90-120元之間，沒有添加香精和化學添加物，才剛擺上去～客人是好幾盒層疊買。

古早味手撕蛋糕有經典原味、伯爵紅茶、米歇爾可可、手工黑糖、西尾抹茶、可可白玉珍珠、草莓戀人、伯爵蜜香麻糬和海鹽檸檬。

中秋節必買的蛋黃酥、鳳凰酥、綠豆凸及太陽餅，大家也是瘋狂掃購！尤其是蛋黃酥真的推薦你們必買！

水麥芽菓子烘焙工坊2023中秋禮盒DM，禮盒有多款選擇，隨客人挑選。

曲奇餅乾有原味、巧克力、鹹蛋、咖啡和抹茶，單價110-120元之間。

韓式起司棒超級涮嘴，看電視我們一直猛嗑，有原味、可可、咖啡及泡菜，單價110元。

水麥芽菓子烘焙工坊也有販售各式麵包、西式小點心，另外也有即期品喔！

冰櫃內則是有奶酪、蛋糕、雪花糕等，單價都不會很貴耶！

蛋黃酥製作流程

水麥芽菓子烘焙工坊的工作室就在後方，推開工作室的門，不時飄出陣陣讓人食指大動的香氣！

水麥芽菓子烘焙工坊的蛋黃酥，老闆堅持使用高成本的紅土鹹鴨蛋，費工、費時，需要一顆一顆自己清洗、敲殼和分蛋黃，市售很多都是用鹽水醃製，味道就會比較死鹹。

餅皮的部分選用安佳奶油來製作，烘烤前會均勻擦上蛋黃液。

老闆說他們的蛋黃酥底部不會像市售偏硬，那是因為烘烤時多了小撇步。

蛋黃酥出爐後，還會使用噴槍一顆顆烤過，外表油亮光澤。

老闆當天還擠了一顆流心奶皇酥，濃郁內餡倘倘流出，好邪惡！

推薦要送禮可以加購水麥芽環保提袋，讓您送禮送到心坎裡。

中秋禮盒介紹

水麥芽菓子烘焙工坊的中秋禮盒包裝充滿文青的氛圍，很有質感！

烏豆蛋黃酥

水麥芽菓子烘焙工坊的烏豆蛋黃酥，中秋狂賣上萬顆！建議大家最好提早先訂禮盒，不然越到中秋你會更難買到～蛋黃酥入口濕潤不乾，內餡烏豆沙綿密不甜膩，配上紅土鹹蛋黃，吃起來鹹甜交錯，老闆說他們還有加入黑芝麻，口感味覺上更有層次變化一些，真的好好吃！

綠豆蛋黃酥

水麥芽菓子烘焙工坊的綠豆蛋黃酥比烏豆蛋黃酥更不甜膩，內餡鬆軟綿密，吃起來非常順口！

芋頭酥

水麥芽菓子烘焙工坊的芋頭酥，一切看到那飽滿的芋泥內餡，真材實料假不了，不甜不膩，口感柔順。

流心奶皇酥

水麥芽菓子烘焙工坊的流心奶皇酥，是奶皇結合鹹蛋黃的流芯餡，口感細緻香滑，大大滿足味蕾！

滷肉咖哩凸

滷肉咖哩凸是滷肉餅混搭咖哩，辛香料的味道十足濃郁，內餡飽滿口感扎實豐富。

滷肉綠豆凸

滷肉綠豆凸多層次的油酥皮，配上滷肉燥的鹹味，懷念口感與味道，令人再三回味無窮。

鳳凰酥

水麥芽菓子烘焙工坊的鳳凰酥，我覺得不輸給板橋知名的小潘糕餅店，也是熱銷款喔！比起香甜的鳳梨酥，我自己更愛加入鹹蛋黃的鳳黃酥，香酥的外皮散發濃郁的蛋香，一口咬下後，嘴裡充斥著濃郁的鹹甜香氣。

我自己蠻推薦你們選購3入太陽餅+3入蛋黃酥+4入鳳凰酥的禮盒，一盒不到400元，顯得非常有誠意！

太陽餅

水麥芽菓子烘焙工坊的太陽餅，吃起來帶有酥香氣～

古早味手斯蛋糕介紹

水麥芽菓子烘焙工坊的古早味手撕蛋糕，有點像小時候常吃的那種橢圓形海棉蛋糕，無添加化學物，買回家需要盡快吃完，若沒有吃完一定要放入冰箱冷藏3天，古早味手撕蛋糕的蛋糕體非常軟綿，用手輕輕一撕就感覺到非常柔軟，濕潤度很夠吃起來不會卡喉，過節送禮或拜拜都很適合！

草莓戀人

草莓戀人撕開來有著草莓的香氣，還有添加日本進口的草莓小丸子，草莓控的我很喜歡耶！

海鹽檸檬

海鹽檸檬乍看挺像是經典原味，帶著檸檬香氣，入口鹹酸清香。

可可白玉珍珠

米歇爾可可的升級版，加入巧克力豆和像麻糬的白玉珍珠，冰過白玉珍珠也不會變硬喔！巧克力控應該會很愛，他不是很甜膩的巧克力，咀嚼時還有巧克力香，並帶點軟Q的口感。

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