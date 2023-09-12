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> 圖文創作 > 台南人氣堅果點心，各種夏威夷豆塔可以隨意搭配，鹹味的堅果塔好令人驚喜

台南人氣堅果點心，各種夏威夷豆塔可以隨意搭配，鹹味的堅果塔好令人驚喜

2023-09-12 23:34:04 美食鐵粉靜香兒 人氣：101
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窩客好文

美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1200篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：愛豆屋洋菓子工坊
phone0928-719-760
place台南市中西區崇德二街99號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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愛豆屋洋菓子工坊」是台南人氣很高的堅果點心專賣店，店內的夏威夷豆塔人氣最高，口味多樣化且鹹甜都有，其中鹹味的蒜味奶油深得我心

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店家地點蠻隱密，連外觀都很像一般工作室，如果不是專程來很容易錯過

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愛豆屋的夏威夷豆塔口味多樣化，到店購買挑10個還能再免費獲得3顆

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巧克力夏威夷豆塔是少見結合巧克力的堅果塔，甜度不高蠻耐吃，夏威夷豆新鮮好吃又大顆很推

 

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胡桃塔 的胡桃給得大方，爽脆的胡桃口感超棒，整體甜度不高很好吃

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奶油蒜香夏威夷豆塔 是我的第一名，吃起來鹹香帶點蒜味，吃起來不會太重口但又很夠味超好吃

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櫻花蝦夏威夷豆塔 這個口味的夏威夷豆塔蠻特別，搭配櫻花蝦還是頭一次吃到

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楓糖牛奶夏威夷豆塔 吃起來甜香不膩口，楓糖香氣跟夏威夷豆塔的奶香味相得益彰

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巧克力堅果塔 中間是滿滿巧克力，搭配上大量杏仁果很好吃

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低溫烘焙無調味堅果 (綜合)
這罐裡面有四種堅果，夏威夷豆、南瓜子、核桃和腰果一次擁有，堅果沒有調味而且以低溫烘焙加熱超新鮮，口感味道都好棒

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咬開來就知道乳白色的剖面有多新鮮，難怪入口品嘗奶香四溢，真的很推

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手工牛軋糖-紅茶拿鐵
牛軋糖以海藻糖製作，甜度不高蠻耐吃，除了紅茶拿鐵香氣之外，中間更加入大量杏仁果，非常有層次

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愛豆屋洋菓子工坊 台南總店
地址 : 台南市東區崇德二街99號
電話 : 06-269-0737
營業時間 : 平日09:30~20:00、假日10:30~20:00
官網愛豆屋洋菓子工坊


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