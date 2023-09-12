台南人氣堅果點心，各種夏威夷豆塔可以隨意搭配，鹹味的堅果塔好令人驚喜

「愛豆屋洋菓子工坊」是台南人氣很高的堅果點心專賣店，店內的夏威夷豆塔人氣最高，口味多樣化且鹹甜都有，其中鹹味的蒜味奶油深得我心

店家地點蠻隱密，連外觀都很像一般工作室，如果不是專程來很容易錯過

愛豆屋的夏威夷豆塔口味多樣化，到店購買挑10個還能再免費獲得3顆

巧克力夏威夷豆塔是少見結合巧克力的堅果塔，甜度不高蠻耐吃，夏威夷豆新鮮好吃又大顆很推

胡桃塔 的胡桃給得大方，爽脆的胡桃口感超棒，整體甜度不高很好吃

奶油蒜香夏威夷豆塔 是我的第一名，吃起來鹹香帶點蒜味，吃起來不會太重口但又很夠味超好吃





櫻花蝦夏威夷豆塔 這個口味的夏威夷豆塔蠻特別，搭配櫻花蝦還是頭一次吃到





楓糖牛奶夏威夷豆塔 吃起來甜香不膩口，楓糖香氣跟夏威夷豆塔的奶香味相得益彰





巧克力堅果塔 中間是滿滿巧克力，搭配上大量杏仁果很好吃





低溫烘焙無調味堅果 (綜合)

這罐裡面有四種堅果，夏威夷豆、南瓜子、核桃和腰果一次擁有，堅果沒有調味而且以低溫烘焙加熱超新鮮，口感味道都好棒

咬開來就知道乳白色的剖面有多新鮮，難怪入口品嘗奶香四溢，真的很推

手工牛軋糖-紅茶拿鐵

牛軋糖以海藻糖製作，甜度不高蠻耐吃，除了紅茶拿鐵香氣之外，中間更加入大量杏仁果，非常有層次

愛豆屋洋菓子工坊 台南總店

地址 : 台南市東區崇德二街99號

電話 : 06-269-0737

營業時間 : 平日09:30~20:00、假日10:30~20:00

官網 : 愛豆屋洋菓子工坊