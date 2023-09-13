2023台北最新打卡點|BELLAVITA 寶麗奇幻沙漠|貴婦百貨中庭藝術裝置限時展出|必拍會動的駱駝夢幻吊燈|來趟神秘沙漠探險之旅

台北信義區又有最新美拍打卡景點了，BELLAVITA麗寶廣場慶祝14週年慶－寶麗奇幻沙漠，打造夢幻沙漠風情，讓我們在台北巿區就可以享受唯美浪漫的摩洛哥風格，還有阿拉丁魔毯、夢幻吊燈、連沙漠駱駝都請來了，且超逼真的，還真的會動，充滿神祕的異國風情，讓我們免出國，在台就可以拍出置身海外夢幻美照，展期只到2023/10/1，找時間來趟神秘沙漠探險之旅。
BELLAVITA麗寶廣場最新藝術裝置－寶麗奇幻沙漠，在中庭打造印度神秘國度沙漠風情。
貴婦百貨的奇幻沙漠，再度讓人驚豔，讓人有秒飛印度的錯覺～影片分享
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BELLAVITA必拍場景：坐上阿拉丁神燈的魔毯飛上雲端，穿越撒哈拉沙漠。
BELLAVITA必拍場景1：印度新德里跳蚤市場和街頭市集
BELLAVITA必拍場景2：沙漠中的駱駝
BELLAVITA必拍場景3：夢幻吊燈
跟我一樣還沒去過印度的朋友，可以先來BELLAVITA沙漠巿集，感受神秘沙漠探險之旅。
BELLAVITA 寶麗奇幻沙漠：台北市信義區松仁路28號；營業時間：11:00-21:30；活動日期：即日起至10/1
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