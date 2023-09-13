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桃園八德夾子園旗艦店│夾子園八德城堡店│娃娃機主題遊樂園│桃園最多商品夾換聖地│桃園室內親子景點

2023-09-13 09:41:59 大海愛上藍天 人氣：99
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1471篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 八德區

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夾子園真是一間開的比一間大間，一間比一間豪華，感覺就像一個大型的室內遊樂園，吃喝玩樂一應俱全，最新桃園八德夾子園，外型像城堡一樣，裡面除了有夾娃娃機台，還有超多夾換商品琳瑯滿目，想要什麼只要夾滿金賞或銀賞就可以夾換，提供座位區可以休憩，打包區裝箱，還可以請工作人員隨時補貨、擺放槍位，就是希望你可以夾中，提供購物小車給您裝載戰利品，好玩又有趣，適合老少咸宜，全家一起同樂。 

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歡迎來到八德城堡，裡面吃的喝的玩的用的應有盡有。影片分享

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台中有夾子園旗艦店，桃園也有旗艦店就位在八德。

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這是我看過最多夾換商品的夾子園，想要什麼禮物來這裡選就是了，當然原則上可能要技術很好才能換到。

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夾子園只想讓你做回孩子～

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現在的夾娃娃店已經不再只是夾娃娃或夾零食，還提供許多商品給你夾換你喜歡的東西帶回家。

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最貼心的周邊都有設置座位區，打台累了可以休息，也有專屬包裝區可以裝載戰利品。

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12歲以下打卡送槍位券一張

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每個櫃子幾乎都放的滿滿的，對於新手來說也可能夾中，享受當下夾中的樂趣，找到小確幸及成就感。

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不用擔心夾太多拿不動，幾乎人手一台購物小車可以裝載戰利品。

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今日戰利品 

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壓力大，心情煩悶，不知去那玩的，可以來娃娃機主題遊樂園找尋樂趣。 

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周邊新開：嚕嚕貓選物遊樂園，最特別的是居然有人體夾娃娃機。

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新開幕有許多優惠活動，可以來挖寶。影片分享

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哇！居然還有烤雞可以夾換～也太可愛了

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加入會員即贈送300點可以兌換好禮。 

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夾子園八德城堡店：桃園市八德區國際路19號；營業時間：10:00-01:00

嚕嚕貓選物遊樂園桃園市桃園區中平路161號1樓；營業時間：11:30-00:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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