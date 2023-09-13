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＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、溫體豬肉、手工包製～充滿媽媽心意的好滋味～沾上海味辣椒醬一吃就上癮！阿琴水餃菜單/眷村酥脆煎餃菜單

2023-09-13 11:47:06 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：106
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1347篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿琴水餃
place台北市內湖區成功路四段324巷1弄1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

內湖有家高人氣眷村手工水餃店-阿琴水餃，在地深耕30年的好店，最近看到港湖女神分享，這次來737覓食就決定來阿琴報到~

我上網查阿琴出身籃球國手，退役後專心研究美味小吃，賣起眷村懷舊好滋味，廣受好評，二代接手後搬移到更寬敞的明亮的店面！

阿琴水餃秉持衛生乾淨、真材實料、每一顆都是媽媽手工製作水餃，充滿溫度跟愛心，吃起來不只美味，還多了一股媽媽對子女的關懷～

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

原本想說阿琴水餃是老店，可能比較昏暗沒有甚麼裝潢，沒想到我錯了，裝潢明亮又充滿設計感～

半開放的空間，食材衛生又乾淨，對於講究食安的現代人，來阿琴買水餃可以說相當安心，全家大小都可以吃得很滿足！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

裝潢擺設都能感受到用心，阿琴粉專也經常介紹他們用的食材，透過可愛的插圖，超級吸引人，令我口水流個不停

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

牆上也有當日現包的口味選擇，可以買生鮮回家立刻開吃，現包現吃的滋味更令人驚豔～

阿琴水餃響應環保，自備容器買水餃，現包水餃１２粒就可以折５元，環保省錢愛地球，歡迎大家一起來響應！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴水餃菜單（2023.9）

水餃一袋就是３５粒，真空包裝衛生又安心，超多口味選擇看起來都好好吃，很多少見的口味只有來阿琴才吃得到

阿琴水餃_冷凍水餃菜單_直式a4.jpg

阿琴水餃線上訂購 line@akingdumpling

每天水餃口味都是以現場為主，建議可以先提前訂購，避免自己喜歡的口味賣完，也可以加入@akingdumpling，透過線上訂餐系統快速又方便～

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

也可以透過官網下單 ，滿1500就可以超商免運，滿2千就可以宅配到府，快速又方便，在家就能享受眷村好滋味~

如果是港湖地區，外送距離阿琴店面5公里內的區域，滿1000元就可以免運費，內科地區都在範圍內，很推薦內科人訂購完帶回家煮超方便！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴眷村酥脆煎餃菜單（2023.9）

除了冷凍之外，午餐跟晚餐時間阿琴水餃也有推出煎餃選擇，眷村酥脆的懷舊煎餃，有１０粒、１２粒、１５粒的選擇～依照自己的食量調整

採用鐵鍋現點現煎，底層酥脆卡滋卡滋，滋味相當迷人～推薦＋６０元還可以升級套餐，Ａ區Ｂ區各選一個，像我喜歡搭配綠茶＋小魚花生，可以吃得很過癮！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴水餃手工製作

一顆顆飽滿的水餃，堅持純手工，跟機器做的口感大不相同，關注滿滿的愛意，內餡飽滿又新鮮，水餃皮特別Q彈，做出一個像元寶的造型，還可以站起來，相當大顆有份量~

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

看看這個用料完全不手軟，食材都是精挑細選，每天新鮮直送的肉品跟蔬菜，一旁就是市場真的有夠青！

蝦子也超級漂亮，不是那種泡水的蝦仁，新鮮帶有光澤，怪不得滋味特別美味~

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

一顆顆漂亮的水餃宛如元寶般白胖胖好可愛，放入包裝袋內真空封口，急速冷凍把鮮甜美味通通鎖起來~帶回家自己煮就能嚐到最美味的滋味

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴水餃保冷袋

輕巧又環保的保冷袋，封口是魔鬼氈，緊密黏合可以重複使用，我現在的保冷袋多數都是拉鍊了，頭一次拿到魔鬼氈封口好新鮮

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

可愛又好看的提袋，我最近買飲料也用這個裝，也可以對折收納，放在包包超方便，不知道有沒有單賣ＸＤ

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

提著水餃回辦公室，三大袋就是我們同仁們的美味午餐，以前都買小吃店的水餃吃得很膩，這次就由我來開火，讓同事們換換口味

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴水餃包裝

真空包裝衛生高品質，上頭有清楚的烹煮介紹，還有成分熱量等專業資訊，對於有在健身控制熱量的朋友，計算熱量很方便～

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

水煮阿琴水餃

我依照說明先做水煮，水量我抓得剛剛好，比水餃高度多上一點點，確保水餃可以徹底浸泡在水中～

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

水滾後直接一次丟入，這個時候要注意不要太快撥動，避免戳破水餃，輕輕攪拌後水餃避免沾黏～水滾後轉小火慢煮

經過５分鐘等候，水餃陸陸續續浮起來，一顆顆飽滿白白胖胖，我很怕煮失敗，有先偷吃一顆確保有熟透，非常好吃，真不想分享給同事ＸＤ

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

🐷大根鮮肉水餃 35粒 220元

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

我看阿琴水餃的相關報導，對這款加入蘿蔔的水餃很感興趣，因為蘿蔔很容易出水，不太容易製作水餃，因為可能不容易包緊

沒想到阿琴大根沒有很重的蘿蔔味道，裡頭的香菜更加搶戲，吃起來多汁不會油膩，蘿蔔的鮮甜蔓延上舌尖，相當飽滿的大根水餃，充滿特色的口味來阿琴水餃才吃得到～

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

🥟韭黃鮮肉水餃 35粒 270元

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

台灣人喜歡的經典韭黃口味，肉餡相當飽滿，每天新鮮直送鮮甜沒有腥味，肉質相當有彈性飽滿～

我看過老闆備料的影片，相當仔細，老闆一句做水餃像是良心事業，觸動我的內心，不會因為水餃皮不是透明的，就加入些來路不明的廉價食材～

老闆的堅持令我感動不已，自家人也愛吃的水餃，用料絕對不馬虎，一入口不僅美味，還充滿人情味

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

🦐高麗菜鮮蝦 35粒 300元

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

喜歡海鮮的朋友超推薦阿琴水餃，本來想挑戰白玉干貝，沒想到居然賣光光～於是改帶很高人氣的高麗菜新鮮水餃～

每一顆水餃都手工製作，放入一整尾完整鮮蝦，蝦子每天新鮮配送，彈牙新鮮好滋味，吃起來特別美味，一顆接一顆，一吃就停不下來！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

香煎阿琴水餃

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

我頭一次挑戰煎餃，真的意外地順利，可惜我因為沒有麵粉水，所以直接拿不沾鍋拿來煎，靠著從小就想當小當家的潛能

意外地煎出一顆顆漂亮的煎餃，而且廣獲同事好評，一下子就搶光光，還被稱讚說好吃到可以去擺攤了！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

會這麼好吃其實不是我功力好，是因為阿琴水餃本身就很好吃，連我這種外行人都可以煮出美味煎餃，包裝袋上有詳細烹煮說明可以參考～

我偷偷藏了幾顆要自己試試看，這個水餃皮太Ｑ了，油油亮亮相當有咬勁，完全就是我的天菜，內餡爽口沒有負擔，香氣十足怪不得會被一掃而空

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

氣炸阿琴水餃

同時我還嘗試了懶人炸水餃，用氣炸鍋大約150度炸個10-15分鐘，水餃金黃色澤光用看得就口水直流，很會煮飯的大姊稱讚我大成功！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

炸水餃很簡單，我先放上烘焙紙，鋪上滿滿水餃，再刷上一點沙拉油，就可以開始氣炸囉～真的超級無敵簡單

 

炸過的水餃外皮帶點脆脆的，麵皮本身帶有甜味，我真的超級喜歡阿琴的水餃皮，香甜不會酸酸的，可見麵皮很新鮮，甚至我猜測應該有加入眷村人私藏的老麵

炸水餃意外的好吃，之後我懶得煮水，就直接丟氣炸，不用擔心煮到破掉或煮過頭，輕鬆就有好吃的炸餃可以享用囉

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

🌶️上癮海味辣椒 155ml 100元

阿琴水餃單吃就很好吃，我喜歡吃原味所以沒有沾醬～差點就要錯過招牌的辣椒醬，這個人氣私房辣椒，加入蝦米增添海味～

是吃過一次就會上癮的好味道，愛吃辣的朋友回購率超高，一瓶一百元就可以帶回家，推薦要湊免運的朋友，可以帶上一瓶，包準吃過就會上癮喔！

下次我還想來吃看看阿琴的鐵鍋煎餃，這次品嘗後我覺得應該不輸給東湖的煎餃名店，愛吃餃子的朋友又多了一個新選擇囉！趕快下訂搶水餃吧

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

阿琴水餃  5大特色

1.內湖在地冷凍手工水餃專賣店，由籃球前國手阿琴創立，在內湖眷村經營超過30年，累積超多好評，搬到鄰進737的新店面，時尚設計、明亮空間、衛生乾淨看得見～

2.一顆顆由媽媽手工包的水餃，充滿媽媽對子女的愛，吃起來令人溫暖不已，好滋味讓我想起小時候最愛在家吃水餃，彌補異鄉遊子的思鄉情怯，靠餃子再次感受到家人對自己的關懷～

3.外皮Q彈、內餡飽滿、用料實在、新鮮美味～跟機器做的水餃口感完全不一樣！一口咬下小心會噴汁不要燙到唷～豐富的口味每天限量販售，可以先線上訂購或電話洽詢，避免喜歡的口味賣完喔！

4. 🥟經典傳統好滋味韭黃鮮肉水餃、🐷超特別加入蘿蔔的大根鮮肉水餃、🦐鮮味十足內餡彈牙的高麗菜鮮蝦！不論煎、煮、氣炸都很美味，再搭配特製的上癮海味辣椒🌶️，超過癮的好滋味，不用出門在家自己煮就吃得到

5.線上訂購快速又方便、報電話就可以輕鬆集點，也有配合外送平台，想吃阿琴好手藝超方便！中午晚上餐時間還有賣煎餃，搭配清爽小菜、熱騰騰湯品就能飽餐一頓唷！

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水餃！新鮮食材、

💭店家資訊 阿琴水餃 - 眷村口味水餃專賣
🏠地址: 台北市內湖區成功路四段324巷1弄1號
🚌交通: 近737夜市
☎️電話: (02)2791-2622
⏰時間: 0800-2100
😪公休: 週一公休
💰消費: 現金、宅配、Linepay、街口、外送平台、線上點餐、滿千5km免運
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬LineID: @akingdumpling
💬官網: https://www.akingdumpling.com.tw/
💬粉專: https://www.facebook.com/akingdumpling/?locale=zh_TW
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406573433
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