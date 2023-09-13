坐月子、調養身體的食補養生禮盒推薦-雞極本味滴雞精禮盒

在煩惱手術後飲食？不曉得坐月子吃什麼？營養豐富且容易吸收的滴雞精，是給產後媽媽禮物、選購手術後補品的好選擇。因為想探視剛生完的產婦，所以便仔細研究哪家滴雞精的口碑比較好？發現雞極本味滴雞精的評價不錯，被稱為醫療通路第一品牌的雞極本味是銷合一的健康專家，由自己的工廠製作滴雞精、滴魚精、滴牛精等營養食品，也有幫忙OEM代工服務，雞極本味滴雞精是嚴選4個月的足齡契作台灣雞當天屠宰、當天製造，好保存的常溫滴雞精、素食可食的植物滴雞精都很適合送禮，看到FB動態有PO雞極本味在延平北路五段成立了台北直營店，想送禮也想幫自己補一下的我便決定到士林辦事時，去雞極本味滴雞精台北直營店選購滴雞精禮盒。

台北市士林區延平北路五段31號1樓的雞極本味滴雞精台北直營店交通很便利，鄰近葫蘆堵商圈，旁邊就有2、9、206、215、255、669 、811、紅33公車經過的「社子消防分隊」站牌，開車族也能開環河南北快速道路前往，除了路邊停車格可停車之外，不遠處也有宏達延平北停車場，搭車或開車去都很方便。

雞極本味是由從事護理相關工作多年的三姐妹所創立，因深切體會病人需求、且有感家屬辛勞及不眠不休的醫療團隊平時默默付出，加上家中長年從事畜牧養雞的緣故，想起兒時母親細心熬煮的滴雞精可幫健康奠定穩定基礎，就創立了「雞極本味」品牌，希望用心做出最優質的滴雞，提供給需要營養補充的病人、家屬和醫護人員。

雞極本味的實體門市之前都設在像台大醫院、台大兒童醫院、馬偕總院、新店耕芋醫院、亞東醫院…之類的醫療院所裡面，延平北路五段這家直營店是雞極本味第一家街邊店，以前是倉庫、最近才整理好，也讓想透過實體通路購買的消費者多了一個新選擇。

雞極本味台北直營店的空間呈現出明亮、通透的氛圍，木質裝潢搭石牆及綠色的跳色牆面，也讓室內的空間既活潑又有質感，搭配造型獨特的燈具，感覺時尚而舒心。

雞極本味嚴選飼養120天的足齡契作台灣雞隻，遵循古法以16小時嚴謹的慢火細燉及一道道繁複程序精製精純的滴雞精。

他們設在台南的工廠有通過HACCP、 ISO9001...等認證，乾淨衛生且設備齊全，除了生產自家產品之外也有提供OEM代工服務喔！

為了滿足不同族群的對於營養補充的需求，雞極本味有推出常溫系列跟冷凍系列的商品，常溫系列有鮮美滴雞精、鮮萃滴雞精、鮮美牛肉精、肽＋滴雞精、肽奇蹟滴雞精這些產品，還有素食可食的植物滴雞精(原味)，每樣經過精心挑選純淨食材製作而成，來確保產品的高品質和好口感。

雞極本味採用的雞隻是跟南投、彰化、雲林山區的農場契作配合，這些農場需依照他們的要求去做飼養，讓雞隻每天都吃天然的穀物、玉米片跟靈芝，不是關在籠子裡面的放山雞活動量大，雞肉的蛋白質多且脂肪量較少，生產的滴雞精健康又美味也因此受到許多消費者青睞，常溫鮮美滴雞精還有獲得過Mombaby媽媽寶寶最愛婦幼菁品的專業評鑑大賞喔！

大大的直營店感覺很俐落明亮，架上陳列出的系列商品也有相關的詳細解說牌，讓人一目瞭然。

架上商品是經過高溫殺菌的常溫包裝，採用全程不用藥的食材製作，完全不含人工香料、不含人工色素、不含防腐劑、不含塑化劑、不含重金屬，產品經ISO認證工廠、HACCP認證流程及SGS相關檢驗，讓人能喝得安心又健康。

除了一般的滴雞精之外，雞極本味還有推出2款升級版的滴雞精。

成長中的青少年、注重睡眠品質的朋友能選擇獨家採用定序松果體AE肽的肽奇蹟常溫鮮美滴雞精滴雞精；另一款肽+選用的土雞都有獸醫師把關健康、細心呵護飼養160天以上並透過獨家工法萃取完整全雞營養精華，土雞富含各種人體必須胺基酸、膠原蛋白，更含有珍貴的支鏈胺基酸(BCAA)，適合各個年齡層的人食用，既養顏美容又能迅速補充營養。

除了滴雞精之外雞極本味也有推出牛肉精，嚴選來自台南的優質台灣黃牛，完整萃取營養，品質有保證。因牛肉含有牛磺酸、高蛋白質及豐富鐵質，含鐵量高、蛋白質高且有多種微量元素的鷄極本味鮮美牛肉精也是很好的營養補給。

雞極本味還有推出鮮萃滴魚精，挑選參與養殖漁業協會的養殖業者提供的虱目魚製作，精選的虱目魚有產銷履歷，雞極本味鮮萃滴魚精富含DHA、EPA且含鈣量高，對男女老少來說都是純淨健康的營養補給。

現在人很注種養生飲食，除了冷凍及常溫的滴雞精之外，雞極本味還有賣新鮮冷凍料理系列，以土雞或烏骨雞做的無骨油雞、無骨醉雞、鹽焗雞翅、雞松阪、人蔘雞、冬蟲夏草雞，對吃素的朋友也推出了植物滴雞精喔！

現場展示的商品都有漂亮的包裝盒，冷凍鮮萃系列一盒有16入、常溫鮮萃系列一盒有14入，有選擇困難症的也能選擇有3種口味的常溫7入組，裡面的商品都是0添加、成分單純，低鈉、低醣、0脂肪、0膽固醇且無葷腥味，消費者可以依照自己的喜好與預算選購喜愛的禮盒。

門市有受過專業訓練的人員能提供專業的服務及諮詢，如果有特殊的需求或對商品有什麼疑問也能請他們幫忙。

醫療通路第一品牌的雞極本味滴雞精是難得的產銷合一精粹品牌，古早雞萃取的滴雞精蛋白質含量超高，除了護得各大院所醫生、護士推薦，會員回購率高、口碑也超好，這家第一間街邊店付款方式接受現金、刷卡及街口支付。

不想跑去醫院選購商品的朋友可以上官網買，或直接到直營街邊店選購產品，雞極本味針對沒有提繩設計的禮盒還會提供專屬的不織布購物袋，冷藏、冷凍商品都有，實用又好看的禮盒包裝超適合送禮。

這是我當天選的常溫滴雞精、植物滴雞精，除了要送人之外我也要幫自己補一下。

包裝上印有雞極本味的英文名稱，Chi Chi Choice除了有「積極的選擇」之意也意味著「雞精的選擇」，也帶出雞極本味滴雞精、滴魚精、牛肉精帶著「追求極致健康本味」的這份心意與精神，透過精釀香醇的產品來滿足現代人的需求。

這種常溫禮盒不需要冷藏或冷凍，可以在室溫下長時間保存，送禮的人不需要擔心禮盒在運送過程中變質，保存方便的禮盒也是更加方便和實用的送禮好選擇。

這幾年因為運動健身的風氣盛行，很多健身愛好者和運動員都對支鏈胺基酸BCAA很熟悉。支鏈胺基酸是無法靠自己製造，只能從飲食理攝取的必需胺基酸。而雞極本味常溫滴雞精每100ml 有555mg總支鏈胺基酸BCAA，一包就能補充從飲食中攝取不足的部分。

雞極本味常溫滴雞精嚴選農場契作放山飼養古早雞，從生產源頭就開始嚴格把關，以科技化技術萃取極緻精華，並用專業技術過濾掉多餘油脂，製作過程不加一滴水，鎖住滿滿的全雞精華卻不油膩，很適合給注重效率及健康的現代人享用。

常溫滴雞精以食品級鋁箔袋包裝，將萃取後的滴雞精高溫高壓製程滅菌後，就能阻隔空氣和細菌侵入，通過重重食品相關檢驗。完全沒添加防腐劑也無藥物殘留喔！

造型簡約鮮黃色禮盒感覺時尚又質樸，這種常溫滴雞精只要避免陽光照射，可常溫保存2年，雞極本味常溫滴雞精可節省運送成本，且因為不受低溫配送的限制，無論是生日、節日、婚禮或商務活動，都可以輕鬆地將常溫禮盒作為禮物送出。

裡面的滴雞精也作成獨立的單一包裝，背面印有詳細的商品資訊及食用方式說明，外出時放包包或想攜帶到辦公室飲用都很方便。

這種食品級的鋁箔包裝有做易撕口設計，加熱後直接用手撕開包裝，就能快速享用到香醇濃郁的滴雞精了！

常溫滴雞精加熱方式有三種：可放在瓦斯爐上隔水加熱(整包放於水中，加熱約5分鐘)，也能用馬克杯隔水浸泡，或用電鍋隔水加熱都很方便。

因為是用食品級鋁箔袋包裝，所以隔水加熱時也不用擔心會溶出不好的物質，而且這樣一包60ML的滴雞精才26大卡，還不到一顆水煮蛋一半的熱量，口感好又不用擔心喝了會亂長肉肉。

透亮的滴雞精光看就覺很可口誘人，聞得到鮮美的雞湯香氣、一點都沒有雞腥味，讓人口水猛吞。

雞極本味常溫滴雞精口感很香醇濃郁，相當地順口好喝，跟那種瓶罐包裝的雞精喝起來味道跟口感都截然不同！

古早年代，長輩們都要花許多時間去熬煮雞湯給病人或孕婦進補，耗時又費工的雞湯口感油膩、熱量又高，較不符合現代人的健康取向，選擇雞極本味這種口碑較好的滴雞精，既過濾掉不要的油脂和雜質，還能保留營養跟風味，其實更方便有效率喔！

營養又美味的滴雞精除了直接飲用，也可以加入料理中調味，也算是忙碌上班族便利的料理好幫手。

滴雞精濃縮了雞肉的營養，能為料理增添鮮美的雞肉香味，滴雞精搭配各種食材料理，不但能讓食物更增添風味，對想滋補養生的人，口感也較不會單調無趣。

加入滴雞精的料理感覺不油膩也沒有腥味，家裡若有因身體不舒服而沒胃口的老人家或小朋友，就很適合吃用滴雞精煮的粥，因為雞精湯底加熱後香噴噴的，不僅能獲得營養，也能幫忙提升食慾喔！

除了一般的滴雞精，為了照顧吃素的朋友，雞極本味也有推出素食滴雞精耶！

雞極本味植物滴雞精精選臺灣本土非基改大豆，利用科技發酵釋放優質植物蛋白中的胺基酸，再配合獨家後熟技術提升更多游離支鏈胺基酸，進而產生豐富天然鮮味及菇類香氣，無論是營養價值或是風味都能媲美傳統滴雞精喔！

雞極本味植物滴雞精禮盒是藍色配金色的包裝，質感很好的提繩式禮盒上面印了許多植物的圖案，很符合植物滴雞精的訴求。

抽拉式設計的禮盒，裡面擺放14入單包包裝的素食滴雞精，方便攜帶也很衛生安心。

不管是雞極本味常溫滴雞精及雞極本味植物滴雞精，因為都是萃取過的濃縮精華，所以只要稍微加熱就很好喝，外出旅行或沒有廚房的租屋族都能輕鬆享用。

這樣60ML一包的雞極本味植物滴雞精只有6大卡，大約是一般同樣容量的低脂鮮乳1/4~1/5的熱量而已喔！

雞極本味植物滴雞精顏色比常溫滴雞精較深一點點，但看起來一樣晶亮剔透，因為是用非基改大豆製作，所以喝起來有點豆類的香氣，但又不像一般豆製素食有種奇怪的豆腥味。

吃素的朋友較容易缺乏營養，比一般人較難補充足夠的蛋白質，所以額外的營養補充就很重要。清香的雞極本味植物滴雞精喝起來很甘甜順口又不會滿嘴油膩，可獲得豐富營養又不會對健康造成負擔，感覺方便又有效率。

不管是葷食的滴雞精還是素食的滴雞精都是能當成方便的調味品，料理時加入現成的植物滴雞精，也可以省去煮湯底的繁瑣工序。

像我下班時想很常都想簡單煮個麵、快速完食，只需在煮湯麵時加入一包滴雞精就可以了，真的超級方便的！

美味湯麵的靈魂就在高湯，加進滴雞精的湯麵不需要額外的調味，其實就很好吃了！植物滴雞精的清甜湯汁可以讓湯麵的口感更豐富，也能讓湯麵吃起來更加滑順、濃郁，能兼顧營養跟美味。

雞極本味的滴雞精成份精純且葷素都有，簡單加熱就能喝，快速方便又很美味，好品質的雞極本味常溫滴雞精及雞極本味植物滴雞精，都有豐富的營養價值、很能滋補養生，可補足平時欠缺的營養，還能同時滿足對食物口感的要求，漂亮的禮盒買來送人也很體面，想送禮或追求健康及講究美食品味的朋友，都很建議到雞極本味的官網或實體店面選購喜愛的商品喔！

雞極本味滴雞精(台北直營店)

地址：台北市士林區延平北路五段31號1樓

電話： 02 2816 9749

營業時間：10:00–18:00(週六週日公休)

官網：https://www.chichichoice.com/

粉專：https://www.facebook.com/chichix6

文章轉自 術後飲食禮盒首選-雞極本味滴雞精禮盒，常溫滴雞精、植物滴雞精，坐月子、調養身體的食補養生禮盒推薦 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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