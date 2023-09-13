最完美中秋咖啡禮盒開箱！今年中秋收到了視覺跟味覺都兼顧到位的超完美咖啡禮盒！！
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文章類別：美食-食記心得
今天又要開箱我最愛的歐客佬跟大家分享了！
上次的大藝術家開箱文可以點這裡看→貼心傳送門
那麼今天的重點就是我前天收到的
歐客佬今年推出的中秋咖啡禮盒！
這次的中秋咖啡禮盒可說是集所有頂級美味濾掛咖啡於一身
每一包都深得我心！
真的拿來送給喜歡喝咖啡的長官或客戶
甚至親朋好友都很適合喔！
我也有去歐客佬的網站上查看一些資訊
現在3盒以上是95折、10盒以上是做88折的優惠
活動到10/8
無論是個人買來送親朋好友
或是公司有大量送禮需求，都有優惠折扣！
也提供優惠資訊給有送禮需求的你們～
開始進入正題啦～
這次收到的中秋咖啡禮盒是歐客佬的【典藏】精品掛耳禮盒
承襲一貫的歐客佬包裝風格
依舊是充滿現代感的質感包裝
有點低調中奢華？我個人是這樣覺得的啦！
從上次的大藝術家咖啡禮盒就有發現
歐客佬對於包裝設計真的很講究
像是這次的中秋咖啡禮盒就出了很多不同款式的包裝跟內容
從豪華氣派的大禮盒到精緻簡約的小禮盒
歐客佬都完美駕馭！
每一種都誠意十足心意滿滿～
收禮的人看到一定都很喜歡！
這款禮盒共有兩種風味可以選擇（厚實／果香）
我拿到的這款是果香～
裡面有高達7種不同豆子、不同處理法的掛耳咖啡
一盒就能品嘗所有由歐客佬精選的美味風味～
我首先嘗試的是這包
「哥斯大黎加 聖伊斯德羅莊園 琵隆處理廠 厭氧發酵日曬 」
大家知道嗎？厭氧發酵是從2015年的世界咖啡師大賽
開始風靡整個咖啡界！
簡單來說就是把釀葡萄酒的概念結合到咖啡豆的處理
讓咖啡豆的風味又更加多變豐富～
順帶一提琵隆處理廠也在日曬處理中非常有名哦！
一些收集資料獲得的小小知識順便分享給大家～
打開包裝就可以直接聞到濃厚的咖啡香氣
當熱水沖下去的時候又更加明顯
因為採用了厭氧發酵處理
讓咖啡又多了酒釀的香氣真的很特別！
雖然我很愛喝咖啡
但我畢竟不是很專業的咖啡專家
所以我就簡單闡述一下我的感受給大家～
首先口感的部分很溫潤、順口
非常的圓滑
不會像有些咖啡會有強烈的酸味或苦澀味
會讓人很難下嚥
然後我個人是覺得有一種奶油的香氣
帶一點蜂蜜的味道
多喝幾口就有嘗到像是黑醋栗的莓果香氣
然後稍微等溫度降了一點後
水果的甜味又更明顯一點
有點偏向鳳梨
還有像是草莓、藍莓的莓果味
總結來說是一杯有豐富層次的咖啡～
能夠收到這麼美又這麼好喝的歐客佬中秋咖啡禮盒
真的是今年中秋最實用的禮盒！
希望今天的開箱分享也能夠幫助到
正在挑選中秋禮盒的各位～
下面提供網址
裡面也有更多中秋咖啡禮盒的款式可以選擇喔！
還有禮盒的內容物也有詳細介紹
歡迎點閱～
今年中秋節最有誠意的精緻咖啡禮盒推薦：歐客佬【典藏】精品掛耳禮盒