最完美中秋咖啡禮盒開箱！今年中秋收到了視覺跟味覺都兼顧到位的超完美咖啡禮盒！！

今天又要開箱我最愛的歐客佬跟大家分享了！

上次的大藝術家開箱文可以點這裡看→貼心傳送門

那麼今天的重點就是我前天收到的

歐客佬今年推出的中秋咖啡禮盒！

這次的中秋咖啡禮盒可說是集所有頂級美味濾掛咖啡於一身

每一包都深得我心！

真的拿來送給喜歡喝咖啡的長官或客戶

甚至親朋好友都很適合喔！

我也有去歐客佬的網站上查看一些資訊

現在3盒以上是95折、10盒以上是做88折的優惠

活動到10/8

無論是個人買來送親朋好友

或是公司有大量送禮需求，都有優惠折扣！

也提供優惠資訊給有送禮需求的你們～

開始進入正題啦～

這次收到的中秋咖啡禮盒是歐客佬的【典藏】精品掛耳禮盒

承襲一貫的歐客佬包裝風格

依舊是充滿現代感的質感包裝

有點低調中奢華？我個人是這樣覺得的啦！

從上次的大藝術家咖啡禮盒就有發現

歐客佬對於包裝設計真的很講究

像是這次的中秋咖啡禮盒就出了很多不同款式的包裝跟內容

從豪華氣派的大禮盒到精緻簡約的小禮盒

歐客佬都完美駕馭！

每一種都誠意十足心意滿滿～

收禮的人看到一定都很喜歡！

這款禮盒共有兩種風味可以選擇（厚實／果香）

我拿到的這款是果香～

裡面有高達7種不同豆子、不同處理法的掛耳咖啡

一盒就能品嘗所有由歐客佬精選的美味風味～

我首先嘗試的是這包

「哥斯大黎加 聖伊斯德羅莊園 琵隆處理廠 厭氧發酵日曬 」

大家知道嗎？厭氧發酵是從2015年的世界咖啡師大賽

開始風靡整個咖啡界！

簡單來說就是把釀葡萄酒的概念結合到咖啡豆的處理

讓咖啡豆的風味又更加多變豐富～

順帶一提琵隆處理廠也在日曬處理中非常有名哦！

一些收集資料獲得的小小知識順便分享給大家～

打開包裝就可以直接聞到濃厚的咖啡香氣

當熱水沖下去的時候又更加明顯

因為採用了厭氧發酵處理

讓咖啡又多了酒釀的香氣真的很特別！

雖然我很愛喝咖啡

但我畢竟不是很專業的咖啡專家

所以我就簡單闡述一下我的感受給大家～

首先口感的部分很溫潤、順口

非常的圓滑

不會像有些咖啡會有強烈的酸味或苦澀味

會讓人很難下嚥

然後我個人是覺得有一種奶油的香氣

帶一點蜂蜜的味道

多喝幾口就有嘗到像是黑醋栗的莓果香氣

然後稍微等溫度降了一點後

水果的甜味又更明顯一點

有點偏向鳳梨

還有像是草莓、藍莓的莓果味

總結來說是一杯有豐富層次的咖啡～

能夠收到這麼美又這麼好喝的歐客佬中秋咖啡禮盒

真的是今年中秋最實用的禮盒！

希望今天的開箱分享也能夠幫助到

正在挑選中秋禮盒的各位～

下面提供網址

裡面也有更多中秋咖啡禮盒的款式可以選擇喔！

還有禮盒的內容物也有詳細介紹

歡迎點閱～



今年中秋節最有誠意的精緻咖啡禮盒推薦：歐客佬【典藏】精品掛耳禮盒