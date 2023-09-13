台北鐵板燒推薦【The Ukai Taipei鐵板燒・割烹料理】米其林頂級鐵板燒 無菜單料理 微風南山46樓景觀高級餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

台北鐵板燒推薦【The Ukai Taipei鐵板燒・割烹料理】米其林頂級鐵板燒 無菜單料理 微風南山46樓景觀高級餐廳

這次藉由閨蜜生日大壽為由，殺豬公的來朝聖這家

全球唯一米其林鐵板燒頂級料理了!!!!

只能說 這價格認真不便宜!!! 然後訂位也是無敵難訂的!!!

我還是排平日候補 幸運地補上位子了!!

The Ukai Taipei鐵板燒・割烹料理 無菜單料理 微風南山46樓景觀高級餐廳

等候代位入座 發現有專門主廚服務加上俯瞰美景~整個感覺就是非常對啊!!!!!!!!

接著 這位很可愛的日本主廚會講中文介紹今日會用到的食材!!!

然後就開始上菜了喔!!!!!

這個水蜜桃冷湯~~~也太~~~好喝了吧!!!! 很強耶!!!

其實我根本忘記料理名字了~ 以下為自己自創菜名 哈哈

再來又是日本和牛佐沙拉

我覺得我實在是太笨了 忘記拍那個厲害牛肉了 ><

看到壽星吃的開心我就滿足了 ^^

再來就海鮮湯~~還是用這個很酷的玻璃紙煮出來的耶!!!

我只能說 火侯控制得剛剛好~~ 海鮮超級鮮~~

然後那個魚肉~~我的媽呀 我超愛的!! 真的讓我忘不了的好吃!!!

來唷!!!!龍蝦終於要現身了吼!!!!!!!

我只能說 這個主廚太強了 差不多是我目前吃過最好吃的龍蝦了~~

而且好肥大~~那個蝦肉~~~太嫩了!!!!!!!好好吃喔!!!

今天太開心了吧!!!!其實老實說 我本來以為我們會吃不飽~~結果~~~繼續看下去!

冷麵上來囉

其實以前沒有這麼愛冷麵 但這個我吃光光耶 還有很鮮美的蟹肉!!!!!!!!!!!

今日重頭戲!!!!日本A5和牛~ 有菲力部位 還有沙朗部位!!!!

天哪 我真的第一次吃到這麼好吃的日本和牛牛排!!!!!

那個油花分佈~~ 肉質選得真好~~只能給100分了!!!

真的受不了的好吃耶!!!!!! 以後吃不到怎麼辦?

最後再來一份蒜頭飯!!! 看似簡單 但吃起來 味道超足

跟蒜頭有仇的我 也是整碗吃光光!!!! 加上我個人超愛日本米!!!

太滿足了拉 結果肚子超飽的 然後還有甜點!!!!!!!!飽到不行耶@@

我本來想把甜點打包~但不能打包 >< 這是我覺得很可惜的部分

戚風蛋糕 我也滿愛的!

這個冰淇淋!!!!很好吃@@ 推推推

餐廳也很非常貼心

知道是要過生日 會準備姓名盤 還有蠟燭!!!!!!!

再次祝福球球生日快樂拉

希望你吃的開心 活得開心 天天都可以開開心心 身體健康囉!

這次用餐就帶著非常滿足的心情回家囉~~~~~~~~~~~~

店家資訊:

The Ukai Taipei

地址： 110台北市信義區松智路17號46樓

電話： 02 7730 1166

營業時間：12:00–15:00、18:00–22:00

官網: https://www.ukai.co.jp/ct/taipei/

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