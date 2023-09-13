【狂一鍋 北大學成店】外國人來台必吃的台式火鍋，台味十足桌邊爆炒噴火秀！自助吧免費吃「北大特區」最潮最火鍋在這裡！

狂一鍋 北大學成店 位在新北樹林學成路上 在台灣全省已開14間分店 能在各縣市吃到台式爆炒火鍋！

「樂多多會員限定」新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿or活力梅豬(二澤一)」用餐還能累積點數

點數60天內 到集團任一餐廳再次用餐 點數就會再次展延60天效期 超棒的體貼會員回饋機制！

僅供現場候位 熱門時段可提前到場領號 以免等候太久

門口設置潮流拍照場景

狂一鍋 平日中午可以用餐180分鐘(非例假日)/每日宵夜時段 三款霸榜台味狂鍋

(藥膳大雞腿 功夫排骨酥 剝皮辣椒蛤蠣雞)限定體驗價299元起 享蔬菜鍋料自助吧免費吃

提供宵夜場店別為：新北淡水店 新北中和店 新北三重店 台中漢口店新莊復興店 高雄台鋁店

環境寬敞明亮 以四人方桌為主

免費自助吧無限吃 蔬菜 火鍋料 飲料 醬料 主食 雙淇淋 愛吃多少就吃多少！

菜單套餐先挑選鍋底 再選擇要肉品或海鮮 也可以單點！

限定活動：【夏日狂歡來一鍋】即日起至門店錄炒鍋影片發IG限時動態

即免費招待軟嫩雞腿或梅花豬一份 ＊詳情洽門店服務人員

紅吱吱魷魚金黃香酥有咬勁 與香氣迷人的九層塔絕配～

本身很夠味沾椒鹽一起吃更對味 炸物美味唰嘴很可以！

黃金草排骨鍋 黃金草為一種中藥材 一條一條大小不一 口感咀嚼起來很特別 加入湯中使湯喝起來清甜

排骨連骨帶肉給的很多塊 肉質吃起來軟而不乾柴 鍋底口味不管煮肉還是煮海鮮都很適合 我很喜歡～

狂一鍋最New口味 燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 可選擇全酒或只加一半

店家人員會先將麻油和薑片爆香 加入中藥材 烏骨雞腿肉拌炒

接著倒入整罐米酒上演精彩火焰秀 最後丟入蛤蜊即可開動～

湯頭甘甜伴隨濃郁酒氣 喝起來滋補又暖心 濃淡都能隨時調整

烏骨雞肉口感結實又有彈性 蛤蜊肉每一顆都有開味道新鮮

預算足夠的話 我推薦直接選肉質較優的翼板霜降牛 牛肉色澤紅潤 油花適中 吃起來軟嫩又有肉香

參加店家指定活動 可免費好禮二選一 帶皮軟嫩雞腿 肉量給的不小氣 肉質吃起來還不賴～

海上花 蛤蜊 鯛魚 小白蝦 用厚厚的冰塊維持新鮮度 蛤蜊肉沙吐乾淨無腥臭 鯛魚肉軟嫩不錯吃 蝦肉飽滿吃起來有彈性

YouTube影片有更多介紹~

狂一鍋 北大學成店

地址：新北市樹林區學成路536號2樓

電話：02 89700500

營業時間：週一至週日12:00–15:00、17:30–22:00

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