台中西屯｜台中早午餐天花板，你吃過了嗎？假日限定森林系早午餐超chill｜Chill Chill Brunch

隱藏在台中七期、號稱台中早午餐天花板「Chill Chill Brunch」你吃過了嗎？一週只營業六日兩天！假日想要愜意的享受早午餐來這就對了！不用花大錢也能享受的五星級餐點饗宴

外觀真的看不出來裡頭有一家早午餐，往Chill Play的LOGO方向走進來坐電梯到四樓就到了！

店內採森林系裝潢，充滿著綠意盎然的植栽，每處都好美~

原場地到了晚上換成霓虹光就搖身一變成餐酒館了！

靠窗位置自然光灑落真的好美~

外面露台也非常好拍，天氣涼爽一點坐在這也很不錯！

Chill Chill Brunch菜單

有拼盤式的早午餐、漢堡三明治、沙拉優格、義大利麵燉飯、披薩、各式主餐、甜點、微酒精特調等任君挑選！

也有咖啡、現打果汁、茶等

▼Chill Chill滿足大拼盤$980

這拼盤實在是太豐富了！！！2-3人分食絕對沒問題

多達16種食材，裡頭有手打牛肉漢堡排、焦糖厚培根、匈牙利香腸、煙燻鮭魚、炒蛋、炒菇、炒薯塊、南瓜、酪梨、香料起司與特製酸種麵包，一旁這四罐也是不容小覷的存在！

漢堡排是肥瘦肉分開絞後再混和在一起，而且最特別的是用烤的，受熱比較平均！讓整塊漢堡排超juicy！

馬鈴薯塊有墨西哥辣椒的微辣香氣， 炒蛋是法式的做法但加入白芝麻油一起拌炒，多了麻油香氣~超特別的！

必須說說這個厚培根！有別於一般早午餐的薄培根，這厚培根厚達一公分啊！厚培根口感較紮實，且表面有一層焦糖和堅果碎，口感層次大大升級！吃起來鹹中帶甜好美味~

匈牙利香腸有加入匈牙利紅椒，吃起來辛辣又開胃！

煙燻鮭魚厚度不薄，而且很大一塊~鮭魚控超滿足~~~

南瓜和酪梨都是非常解膩的存在

麵包也非常講究！一款是與前涵碧樓烘焙主廚合作的，無添加任何鮮奶油與奶油，但一入口卻充滿著奶香味！

這一款使用天然酵母的酸種麵包，吃起來外酥內軟，兩款麵包搭配拼盤內的莫札瑞起司或炒菇都非常搭！

再來說說一旁這四罐，分別是油醋生菜沙拉、油封蔬菜、自製希臘優格、焦糖布蕾

生菜沙拉加上紅酒醋醬~解膩超美味！

油封蔬菜意外得很好吃！將蔬菜與些許義式香料浸泡在一起，使用低溫熟成方式製成的溫沙拉，非常清爽~

希臘優格是店家自製，加了穀物及蜂蜜，濃郁好吃！

焦糖布蕾不會太過於甜膩，當作這道的結尾蠻適合的

▼英式炸魚漢堡$370

看這漢堡層層堆疊，最上面有半熟蛋，蛋液流出來看起來超美味~

裡面用塔塔醬去搭配炸魚，炸魚超大塊！吃起來軟嫩不柴

可搭配薯條或薯塊，超豐富的！

▼巴斯克蛋糕$240

巴斯克蛋糕搭配水果點綴，看起來視覺好滿足~巴斯克蛋糕口感綿密，與季節水果一起享用超滿足~

▼微Chill微酒精特調-葡萄花園$280

誰說白天不能喝酒~來Chill Chill Brunch也有微酒精特調可享用，幾乎無酒感、酒精濃度不高，小酌一下非常開胃！這支葡萄花園，喝起來淡淡葡萄香氣泡酒，夏天小酌一下非常清爽！

▼蘋果光$180

加入哈密瓜、蘋果、香蕉、奇異果所打的綜合果汁，整體有點果昔的口感，還有蘋果果乾做點綴~

▼焦糖拿鐵$160

友人品嘗後覺得蠻喜歡的~焦糖與拿鐵搭配得剛好，濃郁咖啡香~每天都要來一杯咖啡的不能錯過

整體來說，原以為是虛有裝潢的網美餐廳，但沒想到餐點一道道都有水準之上的表現，尤其氣氛非常適合愜意又慵懶的假日午後，來Chill Chill Brunch享用美味早午餐甚至小酌一下可謂是人生一大享受~

✨優惠活動資訊

【 9是要Chill 】

1.西元出生年份有「9」

2.內用點一份主食餐點

3.即可任選乙份甜點或微Chill特調

•此優惠限定14點-16點入座客人。

•此活動期間為即日起~2023/10/31。

•此優惠恕無法與折扣商品及其他優惠活動併用。

•Chill Chill Brunch保有最終修改、變更、活動解釋之權益。

【 Chill Chill Brunch 】

▸ 店家FB ｜ Chill Chill Brunch粉絲專頁

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chillchillbrunch/

▸ 地址｜台中市西屯區市政北二路18-1號4樓

▸ 營業時間｜六日 09:00–17:00

▸ 電話｜04-22588071



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