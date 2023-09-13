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台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.只賣25元！

2023-09-13 15:21:38 誠實牛牛 人氣：110
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：6篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燕窩北投紅茶
place台北市中正區八德路一段82巷18號
作者本次評價：
3.10
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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陪友人去三創參加品牌活動，只是從捷運站走過去就滿身汗，天氣實在太！熱！了！急需一杯冰涼的飲品來降溫，經過82巷放眼望去有不少連鎖飲料店，有一間人潮特多就是燕窩北投紅茶，出於好奇決定排看看。

燕窩北投紅茶，位於忠孝新生站和三創中間的82巷裡，目前還沒有設置GOOGLE店家，所以GOOGLE找不到，但它位於知名的「阿姐的店碳烤三明治」旁邊，所以可以搜尋「阿姐的店碳烤三明治」，很推薦可以兩者一起買，之前吃過，很好吃喔！

隨著地球暖化現象日益嚴重，愈來愈多人會隨身攜帶環保杯，除了減少垃圾保護地球外，不少店家也會提供折扣優惠，例如燕窩北投紅茶，自備環保杯就可以折5元喔！

【價目表】

看到價目表後，便能理解為什麼會這麼多人排隊，因為實在太便宜了，紅茶1000c.c.只賣25元，這麼便宜還不給它買爆！雖然前面排了七組客人，但店家供貨速度很快，所以不到十分鐘就排到了。

 

【飲品】

可能是店家不希望糖影響到紅茶的風味，所以沒有提供全糖、皆為半糖，主動幫消費者控製糖份的攝取，真貼心w (這是我說的，店家沒這麼說w) 其他甜度為減糖、微糖跟無糖，若想要其他甜度，記得提前告知喔！

我們買了紅茶以及黑糖粉圓鮮奶茶。

《紅茶》
由於我對古早味紅茶的印象就是"甜"，因此半糖喝起來，有那麼點不習慣
紅茶的甘甜味還是有，1000c.c.喝起來很過癮。

《黑糖粉圓鮮奶茶》
友人是螞蟻人，她對飲品的評價是：粉圓很Q但覺得外層不夠甜，鮮奶茶的味道不夠濃，整體來說她沒有很滿意。

【試喝小結】

以紅茶來說，並沒有特別突出就一般般，但和其他店相比，1000c.c.只賣25就已經贏了，據說店家有名的是「快樂茶」(烏龍茶+綠茶)，下次有機會再喝看看。
整體口感：★★★☆☆
推薦指數：★★★☆☆
◆此文非業配，個人飲用心得僅供參考◆

【店家資訊】

《燕窩北投紅茶》
地址：台北市中正區八德路一段82巷18號

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#忠孝新生
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忠孝新生 手搖飲 燕窩北投紅茶 黑糖粉圓鮮奶 more
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