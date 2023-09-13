台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.只賣25元！

陪友人去三創參加品牌活動，只是從捷運站走過去就滿身汗，天氣實在太！熱！了！急需一杯冰涼的飲品來降溫，經過82巷放眼望去有不少連鎖飲料店，有一間人潮特多就是燕窩北投紅茶，出於好奇決定排看看。

燕窩北投紅茶，位於忠孝新生站和三創中間的82巷裡，目前還沒有設置GOOGLE店家，所以GOOGLE找不到，但它位於知名的「阿姐的店碳烤三明治」旁邊，所以可以搜尋「阿姐的店碳烤三明治」，很推薦可以兩者一起買，之前吃過，很好吃喔！

隨著地球暖化現象日益嚴重，愈來愈多人會隨身攜帶環保杯，除了減少垃圾保護地球外，不少店家也會提供折扣優惠，例如燕窩北投紅茶，自備環保杯就可以折5元喔！

【價目表】

看到價目表後，便能理解為什麼會這麼多人排隊，因為實在太便宜了，紅茶1000c.c.只賣25元，這麼便宜還不給它買爆！雖然前面排了七組客人，但店家供貨速度很快，所以不到十分鐘就排到了。

【飲品】

可能是店家不希望糖影響到紅茶的風味，所以沒有提供全糖、皆為半糖，主動幫消費者控製糖份的攝取，真貼心w (這是我說的，店家沒這麼說w) 其他甜度為減糖、微糖跟無糖，若想要其他甜度，記得提前告知喔！

我們買了紅茶以及黑糖粉圓鮮奶茶。

《紅茶》

由於我對古早味紅茶的印象就是"甜"，因此半糖喝起來，有那麼點不習慣

紅茶的甘甜味還是有，1000c.c.喝起來很過癮。

《黑糖粉圓鮮奶茶》

友人是螞蟻人，她對飲品的評價是：粉圓很Q但覺得外層不夠甜，鮮奶茶的味道不夠濃，整體來說她沒有很滿意。

【試喝小結】

以紅茶來說，並沒有特別突出就一般般，但和其他店相比，1000c.c.只賣25就已經贏了，據說店家有名的是「快樂茶」(烏龍茶+綠茶)，下次有機會再喝看看。

整體口感：★★★☆☆

推薦指數：★★★☆☆

◆此文非業配，個人飲用心得僅供參考◆

【店家資訊】

《燕窩北投紅茶》

地址：台北市中正區八德路一段82巷18號

★歡迎加入誠實牛牛粉絲團★

https://www.facebook.com/taurus941

★IG追踪起來★

https://www.instagram.com/honesttaurus941/