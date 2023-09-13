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永和雞肉飯吃不膩,肉嫩多汁口味多樣,夏季限量檸檬雞

2023-09-13 15:54:44 安魯魯與陽光姐 人氣：104
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窩客好文

安魯魯與陽光姐

發表篇數：569篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雞霸
phone02-2941-5501
place新北市永和區得和路94號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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永和雞肉飯,永和美食,永和便當

夏日限定檸檬雞、燒雞、醉雞等等，老闆精心的製作，肉質多汁不乾柴，而且價格親民，很適合每天來打牙祭，不傷荷包君 雞霸，在永和得和路上靠近中正路轉角，鄰近中和4號公園，從捷運永安市場站，步行約12分鐘可抵達

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使用點餐機點餐，如果要外帶則寫單子

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約可容納30人左右的空間，桌子下方有置物籃，可以暫放包包或外套 有兒童座椅、冷氣空調，夏天來吃飯舒適不悶熱，爸媽也方便照顧小朋友 永和雞肉飯,永和美食,永和便當

 

點完餐不一會兒時間，餐點就通通上桌！由於安魯魯本來就是吃雞大戶，所以除了一個川味口水雞肉飯，又多點了兩份雞肉，補充滿滿的蛋白質

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川味口水雞肉飯 主菜+淋上些許滷汁的白飯配菜組合，男生也會吃很飽的份量 白飯上面鋪蓋著滷白菜、筍絲、半顆滷蛋、油豆腐、綠花椰菜，滷白菜口感軟味道濃郁 白飯淋上些許鹹甜鹹甜滷汁，筍絲吃起來也很軟且多汁，滷蛋、油豆腐入味，厚實口感 永和雞肉飯,永和美食,永和便當

 

內用川味口水雞是另個盤子盛裝，淋上麻辣醬汁和花生，綠色蔥花和紅色醬汁，椒麻香氣讓人口水直流，吃起來其實不太辣，不用喝飲料就可以吃光這盤雞

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特製燒雞 10年老滷，加入了紹興酒，低溫浸泡，無添加人工調味，來製作燒雞，醬油為主的調味，不但適合配飯，要當下酒菜也ＯＫ，如果家裡缺下飯主菜，帶隻特製燒雞回家就是閃亮亮又美味的最佳主角！

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排骨酥湯 排骨酥是老闆自行製作，做成排骨酥湯是燉煮到輕輕一咬就化開程度，份量給的大氣，讓人喝湯配肉超滿足

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柚香蘿蔔 口感鹹甜清脆冰涼的醃蘿蔔片，有柚子水果香氣，不但開胃，嘴巴瞬間恢復清新

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永和雞肉飯：雞霸

板橋蔬食：芳珍蔬食

南港牛肉麵：Neverland Noodle Bar

店名 雞霸
電話 02-29415501
地址 新北市永和區得和路94號
營業時間 11:30–14:30，17:00–20:30 週六公休

文章標籤

永和雞肉飯 檸檬雞 雞霸 新北美食 便當
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永和雞肉飯 雞霸 新北美食 便當
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愛美食，愛滑雪，愛騎馬,愛旅遊~ 安魯魯的筆記本: http://blog.andrewplus.com 陽光姐的吃肥日記: http://blog.xuite.net/sunnyhappyday/ FB粉絲頁: https://www.facebook.com/andrewnotebook/
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