台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳

哇哇哇、朋友帶我們兩個來嘗鮮這個美國知名連鎖牛排店~

我才知道原來在微風百貨裡面居然還有一家這麼有氣氛的美式餐廳

我很喜歡~~很放鬆 很chill 的感覺!!! 相見恨晚阿~~~~

馬上進入 菜單的部分~~

我們分別點了三種牛排

1.火烤德州牛排

2.肋眼牛排

3.紐約牛排

我只能說!!!!都很好吃!!!!!!

如果要我推薦~我覺得以CP值來說 就是他們家的招牌 火烤德州牛排!!!!!!!

好吃好吃 是我喜歡的牛排味兒

配料的部分也是超級狂!!!!!!!!

這個馬鈴薯泥~~~好吃到爆炸 推薦來點必點!!!!!!!

再來是無限供應的 蒜味花生

真的超適合下酒!!!!!

再來吃 我個人認為必須吃到撐得 麵包

這個麵包太強了吧!!!!! 表現得快要壓過牛排了!!!!!!!

我真的是近幾年在餐廳吃到最好吃的麵包!!!

旁邊的沾醬居然還是帶有肉桂味道的白醬!!!!!!

天哪 這家店真的很懂 我整個被這麵包迷倒!!!

不誇張的好吃 我吃完牛排 雖然肚子很飽

但我還是硬要再續點麵包!!!!!!!!!拜託 大家一定要來吃啦!!!!

好吃到不行

再來提一下 價格比較高一點的 肋眼牛排 也是很好吃!!!!!!!!!

完了 現在介紹的時候 我看到又肚子餓了 >< 哈哈哈哈哈

話說 來到這家美式餐廳 當然要有些微酒精啊!!!!!!!

這次吃到好開心~~好歡樂

這家餐廳 我會記在心頭的~

下次我家人有從花蓮來台北~~還要帶他們來這邊用餐~~

再次感謝 托閨蜜生日的福 ~~ 可以吃到這家餐廳!!! 感恩惜福~

我覺得這家餐廳非常適合 聖誕節~跨年~~生日慶祝!!!!氣氛超好!!!

店家資訊

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

地址：台北市信義區松高路16號3F

營業時間: 11:00–21:30

官網: https://texasroadhouse.com.tw/zh-TW/home

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