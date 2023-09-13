台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳
哇哇哇、朋友帶我們兩個來嘗鮮這個美國知名連鎖牛排店~
我才知道原來在微風百貨裡面居然還有一家這麼有氣氛的美式餐廳
我很喜歡~~很放鬆 很chill 的感覺!!! 相見恨晚阿~~~~
馬上進入 菜單的部分~~
我們分別點了三種牛排
1.火烤德州牛排
2.肋眼牛排
3.紐約牛排
我只能說!!!!都很好吃!!!!!!
如果要我推薦~我覺得以CP值來說 就是他們家的招牌 火烤德州牛排!!!!!!!
好吃好吃 是我喜歡的牛排味兒
配料的部分也是超級狂!!!!!!!!
這個馬鈴薯泥~~~好吃到爆炸 推薦來點必點!!!!!!!
再來是無限供應的 蒜味花生
真的超適合下酒!!!!!
再來吃 我個人認為必須吃到撐得 麵包
這個麵包太強了吧!!!!! 表現得快要壓過牛排了!!!!!!!
我真的是近幾年在餐廳吃到最好吃的麵包!!!
旁邊的沾醬居然還是帶有肉桂味道的白醬!!!!!!
天哪 這家店真的很懂 我整個被這麵包迷倒!!!
不誇張的好吃 我吃完牛排 雖然肚子很飽
但我還是硬要再續點麵包!!!!!!!!!拜託 大家一定要來吃啦!!!!
好吃到不行
再來提一下 價格比較高一點的 肋眼牛排 也是很好吃!!!!!!!!!
完了 現在介紹的時候 我看到又肚子餓了 >< 哈哈哈哈哈
話說 來到這家美式餐廳 當然要有些微酒精啊!!!!!!!
這次吃到好開心~~好歡樂
這家餐廳 我會記在心頭的~
下次我家人有從花蓮來台北~~還要帶他們來這邊用餐~~
再次感謝 托閨蜜生日的福 ~~ 可以吃到這家餐廳!!! 感恩惜福~
我覺得這家餐廳非常適合 聖誕節~跨年~~生日慶祝!!!!氣氛超好!!!
店家資訊
Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店
地址：台北市信義區松高路16號3F
營業時間: 11:00–21:30
官網: https://texasroadhouse.com.tw/zh-TW/home
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