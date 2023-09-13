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> 圖文創作 > 台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

2023-09-13 15:58:14 康和期貨李貞儀 人氣：178
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窩客好文

康和期貨李貞儀

發表篇數：175篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店
place台北市信義區松高路16號3樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店】美國連鎖牛排店 現烤麵包、蒜味花生無限供應 氣氛超好的美式餐廳

 

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

哇哇哇、朋友帶我們兩個來嘗鮮這個美國知名連鎖牛排店~

我才知道原來在微風百貨裡面居然還有一家這麼有氣氛的美式餐廳

 

 

 

我很喜歡~~很放鬆 很chill 的感覺!!!  相見恨晚阿~~~~

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

馬上進入 菜單的部分~~

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

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台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

我們分別點了三種牛排

1.火烤德州牛排

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

2.肋眼牛排

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

3.紐約牛排

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

 

我只能說!!!!都很好吃!!!!!!

如果要我推薦~我覺得以CP值來說 就是他們家的招牌 火烤德州牛排!!!!!!!

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

好吃好吃 是我喜歡的牛排味兒

 

配料的部分也是超級狂!!!!!!!!

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

這個馬鈴薯泥~~~好吃到爆炸 推薦來點必點!!!!!!!

 

再來是無限供應的 蒜味花生

真的超適合下酒!!!!!

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

再來吃 我個人認為必須吃到撐得 麵包

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

這個麵包太強了吧!!!!!  表現得快要壓過牛排了!!!!!!!

我真的是近幾年在餐廳吃到最好吃的麵包!!!

旁邊的沾醬居然還是帶有肉桂味道的白醬!!!!!!

天哪  這家店真的很懂 我整個被這麵包迷倒!!!

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不誇張的好吃 我吃完牛排 雖然肚子很飽

但我還是硬要再續點麵包!!!!!!!!!拜託 大家一定要來吃啦!!!!

好吃到不行

 

再來提一下 價格比較高一點的 肋眼牛排 也是很好吃!!!!!!!!! 

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

完了 現在介紹的時候 我看到又肚子餓了 ><  哈哈哈哈哈

 

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

話說 來到這家美式餐廳 當然要有些微酒精啊!!!!!!!

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

這次吃到好開心~~好歡樂  

這家餐廳 我會記在心頭的~

下次我家人有從花蓮來台北~~還要帶他們來這邊用餐~~

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

再次感謝 托閨蜜生日的福 ~~ 可以吃到這家餐廳!!! 感恩惜福~

我覺得這家餐廳非常適合 聖誕節~跨年~~生日慶祝!!!!氣氛超好!!!

台北牛排推薦【Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

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店家資訊

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 微風松高店

地址：台北市信義區松高路16號3F

營業時間: 11:00–21:30

官網: https://texasroadhouse.com.tw/zh-TW/home

 

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