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大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋大宅門乾鍋鴨頭

2023-09-13 18:37:32 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：108
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：218篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大宅門干鍋-高雄店
phone07-5564-078
place高雄市左營區自由2路338號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

乾與湯一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理
大宅門乾鍋鴨頭
喜歡吃麻辣鍋火鍋的人也必需來品嘗看看
它們的辣炒乾鍋火鍋吃法!
辣椒經由乾炒更能展現其椒香味
最後會將乾鍋做成湯底以火鍋涮肉的方式食用
想吃乾鍋又想吃火鍋的老饕們絕不能錯過

大宅門乾鍋鴨頭

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

高雄麻辣乾鍋交通最方便的首選!
大宅門乾鍋鴨頭有自己的免費停車場
只要有來店內消費即可免費停車
想在高雄市區吃火鍋~
既方便也不用怕被收昂貴停車費的好選擇

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

乾鍋雞

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

🔸高湯&肉片
大宅門乾鍋鴨頭的特色乾鍋料理
上菜時是道辣味乾炒雞肉乾鍋
雞肉吃起來辣汁相當入味而且椒香味十足

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋
如果吃不了太辣的話~可以將裏頭的高麗菜留下
再來會將此鍋做成火鍋湯底
讓原本辣勁十足的高麗菜吃起來溫和許多
湯底是大宅門秘製龍鳳高湯
酸中帶甜的口味不管是涮肉片~
或是涮蔬菜都很對味!

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

果律蝦球

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

兩小杯大顆酥炸蝦球配上大宅門特製醬料
金黃色醬料主要是芒果醬
吃起來是酸甜口味~不會太甜膩
裏頭的蝦肉不會過於乾柴
整體口感吃起來新鮮又Q彈
是道精緻的小菜也是道人氣甜點

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

酸辣蕨根粉

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

常見的酸辣粉是使用寬粉或是冬粉
麵體無味但是口感Q彈
而這道酸辣蕨根粉是使用看似蒟蒻捲的蕨根粉
蕨根粉是從野生蕨菜提煉出來的冬粉食品
因此又叫做黑冬粉~
口感上不會有蒟蒻捲那般的有韌性
類似冬粉有Q彈口感~但帶有一點特殊野菜味
辣醬的部分相當入汁勁辣有味
配上花生更是讓整體香氣更上一層樓

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

明太子櫛瓜

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

看似簡單的櫛瓜蔬菜料理
配上了滿滿炙烤的明太子整個就不一樣!
一入口就可以感受到濃濃的明太子鮮味
醬料中還有少許的美乃滋
吃起來能夠讓人聯想到日式的千島醬
是道日式結合義式的異國料理

大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋

營業資訊

📍 高雄市左營區自由二路338號
⏰ 11:00–14:00, 17:00–21:30
☎️ 07-5564078

#左營區
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