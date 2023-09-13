大宅門乾鍋鴨頭-精緻川菜一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理~左營火鍋大宅門乾鍋鴨頭

乾與湯一鍋二吃的高雄乾鍋火鍋料理

大宅門乾鍋鴨頭

喜歡吃麻辣鍋火鍋的人也必需來品嘗看看

它們的辣炒乾鍋火鍋吃法!

辣椒經由乾炒更能展現其椒香味

最後會將乾鍋做成湯底以火鍋涮肉的方式食用

想吃乾鍋又想吃火鍋的老饕們絕不能錯過

大宅門乾鍋鴨頭

高雄麻辣乾鍋交通最方便的首選!

大宅門乾鍋鴨頭有自己的免費停車場

只要有來店內消費即可免費停車

想在高雄市區吃火鍋~

既方便也不用怕被收昂貴停車費的好選擇

乾鍋雞

🔸高湯&肉片

大宅門乾鍋鴨頭的特色乾鍋料理

上菜時是道辣味乾炒雞肉乾鍋

雞肉吃起來辣汁相當入味而且椒香味十足



如果吃不了太辣的話~可以將裏頭的高麗菜留下

再來會將此鍋做成火鍋湯底

讓原本辣勁十足的高麗菜吃起來溫和許多

湯底是大宅門秘製龍鳳高湯

酸中帶甜的口味不管是涮肉片~

或是涮蔬菜都很對味!

果律蝦球

兩小杯大顆酥炸蝦球配上大宅門特製醬料

金黃色醬料主要是芒果醬

吃起來是酸甜口味~不會太甜膩

裏頭的蝦肉不會過於乾柴

整體口感吃起來新鮮又Q彈

是道精緻的小菜也是道人氣甜點

酸辣蕨根粉

常見的酸辣粉是使用寬粉或是冬粉

麵體無味但是口感Q彈

而這道酸辣蕨根粉是使用看似蒟蒻捲的蕨根粉

蕨根粉是從野生蕨菜提煉出來的冬粉食品

因此又叫做黑冬粉~

口感上不會有蒟蒻捲那般的有韌性

類似冬粉有Q彈口感~但帶有一點特殊野菜味

辣醬的部分相當入汁勁辣有味

配上花生更是讓整體香氣更上一層樓

明太子櫛瓜

看似簡單的櫛瓜蔬菜料理

配上了滿滿炙烤的明太子整個就不一樣!

一入口就可以感受到濃濃的明太子鮮味

醬料中還有少許的美乃滋

吃起來能夠讓人聯想到日式的千島醬

是道日式結合義式的異國料理

營業資訊

📍 高雄市左營區自由二路338號

⏰ 11:00–14:00, 17:00–21:30

☎️ 07-5564078