臺灣文旦大聯盟｜期間限定拾柚禮盒，集結全台十大文旦產地 一次品嚐

中秋禮盒推薦｜中秋將至，又到文旦豐收季節，細緻酸甜的文旦不僅是麻豆獨有，全台共有十大產地！今年臺灣文旦大聯盟一次集結，推出期間限定「拾柚禮盒」，一次享受全臺特色的產銷履歷文旦，俐落大方的外盒，份量扎實誠意滿點，2023年最狂中秋文旦柚禮盒推薦，送禮自用兩相宜

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臺灣文旦大聯盟 期間限定 拾柚禮盒

每逢中秋就是大啖文旦季節，果肉瑩潤酸甜 令人著迷，常說麻豆文旦，好吃的文旦可是遍佈全台！

今年度臺灣文旦大聯盟，將北部、東部、中部、南部十大產地的特色文旦一次網羅，推出期間限定「拾柚禮盒」，內含共有十顆產銷履歷文旦，每顆重量約在450-550g，就知道這組禮盒組成和份量上多有誠意，鮮明俐落的外盒設計，附有緞帶提把，莎笠幫大家試過了，單手提有點重但很穩固，送禮絕對能送到心坎裡

禮盒內裝設延續外表設計，從北至南全台十大文旦產區依地理位置排列，讓我們對產地一目瞭然

每個地區外盒都有標註產區，全台文旦柚風味有稍稍不同，像北部文旦，外型肥潤豐滿、香味濃郁、甜中帶酸，中南部文旦，果肉口感綿密甜度高、喉韻佳，我最常吃的東部文旦，肉細嫩Q彈、汁多味美 ，也是莎笠最熟悉的好滋味

包裝盒還有許多小巧思，最最重要是讓消費者安心品嚐的產銷履歷貼紙，只要掃qcrod就能清楚知道文旦來源，側面更印上產區的地理位置及文旦風味，品嚐文旦還能長知識

全台十大產區文旦，因採無毒友善方式種植，果皮表面有些許瑕疵屬正常現象，而文旦最佳賞味時機，是等表皮微微皺時，就是柔嫩多汁，建議收到文旦可再放置一下下會更加美味

北部文旦 新北八里、苗栗西湖

外型肥潤豐滿、香味濃郁、甜中帶酸是北部文旦的特色

新北八里 文旦

八里因地形之故，文旦柚受太陽西曬與冬季海風吹襲，讓其皮薄多汁風味甘甜，熟成果肉柔軟，柚香濃郁，這次來挑戰近年很夯的柚子盅，方便品嚐透亮果肉，但要完工整顆確實要耗費不少時間(笑）

苗栗西湖文旦

西湖是苗栗種植文旦柚最多的鄉鎮，尤其是清香的老欉文旦，果肉細緻Ｑ彈富有口感，甘甜中帶著微微酸度，最特別是咀嚼時，有著淡雅蜂蜜香氣

東部文旦 花蓮瑞穗、玉里、宜蘭冬山、台東東河

果肉細嫩Q彈、汁多味美是東部文旦的特色，尤其是瑞穗文旦，是我家每年中秋必吃的美味

玉溪文旦

看著家鄉文旦列入十大產區，一定要先挺一下自家風味！採自然熟成的玉溪文旦，產區多在玉里東豐一帶，果肉黃白相間，酸甜平衡的黃金比例，讓人想一口接著一口

東河文旦

來自台東東河鄉的老欉文旦，遵循傳統節氣，皆於白露前十天採收，再放置七天消水，平均甜度極高，達十度以上，果肉相當細緻，風味酸甜宜人，我個人非常喜愛

瑞穗文旦

瑞穗文旦產地在鶴岡一帶，甜度達10.5度，入喉甜中帶酸，咀嚼間會漸漸產生回甘感，柚香清新飽滿，果肉細緻彈嫩，就是我最熟悉的好滋味

冬山文旦

冬山文旦的種植面積不算廣，但柚農更能細心照料，甜度表現也是不賴，酸度宜人整體清香

中南部文旦 台南麻豆、下營、雲林斗六、嘉義竹崎

中南部文旦 栽培歷史最為悠久，從清朝年間傳入已有300年歷史，擁有日照時數長的優勢，讓果實有足夠日曬時間從苦澀轉化為甜美，造就酸、甜、甘的絕妙比例，文旦更是清朝年間的進貢聖品

麻豆文旦

位在文旦產區的最南端，有著日照最長的優勢，充分的陽光下，果肉的回甘感更有別其他產區，因最早採收，距離中秋尚有充足時間可讓果皮消水，更能呈現果肉飽滿多汁，但相較起來我覺得纖維較粗，口感上更鮮明一點

下營文旦

取其台語諧音，又稱「A贏文旦」，鄰近麻豆長時間日照加上土壤緣故，種植出來的文旦都是高甜度，而樹齡都是15年以上的老欉，出產文旦果肉細緻多汁，晶瑩彈牙，甘甜中帶著怡人酸香

斗六文旦

雲林斗六的氣候與土壤一樣很適合栽種文旦，加上一樣為老欉，出產文旦果香濃郁，甜度極高，皮薄果肉細緻香甜，我個人也是相當喜愛

竹崎文旦

相較於其他地區文旦，在嘉義竹崎出產的文旦多在斜坡上種植，果肉口感較為Q彈，獨到的酸甘甜三味一體，細細品嚐入喉還有回甘感

想一次品嚐全台灣十大特色文旦，首推臺灣文旦大聯盟 期間限定「拾柚禮盒」，精緻具設計感的包裝，加上扎實份量，送禮自用兩相宜，因採無毒友善方式種植讓消費者更能安心品嚐，還在選擇中秋要訂購哪地區文旦嗎？小孩才做選擇，我當然全都要，「拾柚禮盒」推薦給你們

拾柚禮盒 哪裡買？

臺灣文旦大聯盟

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