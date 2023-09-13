嘉義點心【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！雙醬起司粉最美味│文化路夜市│東區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

位在嘉義夜晚最熱鬧的文化路夜市.

街角帶有濃濃韓國風 米粒熱狗mili GOU .

主要販售韓國米拉絲熱狗、韓國炸雞～

一口咬下，長長拉絲大熱狗太吸睛啦.

淋上番茄和蜂蜜芥末的雙醬味，撒上糖霜粉.

這樣邪惡的宵夜點心，吃過就愛上大受好評！

嘉義文化路夜市宵夜點心「米粒熱狗mili GOU」超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！

米粒熱狗mili GOU│店面外觀

溫潤木質門面，就在街口很亮眼.

想要吃個異國小食，拉絲米熱狗還挺推薦.

米粒熱狗mili GOU│菜單品項

直接在窗口點餐結帳！

主打韓國拉絲米熱狗、韓國炸雞，口味眾多.

還有經典炸物、韓國脆皮薯條、韓國飲品.

外頭平台擺放各樣調味醬和糖霜粉.

都能隨著自己口味來做添加.

有提供建議吃法！

韓國拉絲米熱狗

表面酥炸得好香脆，不油膩.

趁熱吃最美味.

滿滿淋醬最對味，酸香滋味更爽口.

撒上糖霜粉，口感層次更豐富.

趁熱吃，真的要小心燙口.

實在是燙的很～但又超想吃，不顧超燙的咬！

裏頭起司絲可以拉得好長～～～真的太邪惡.

濃郁奶香起司味道結合脆皮酥香有夠好吃.

再來就會吃到大熱狗的厚實嫩口.

吃完一整支是會飽的耶！

來到嘉義文化路夜市想要吃個小宵夜.

那麼這間米粒熱狗，還滿值得收藏哦.

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