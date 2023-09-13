嘉義點心【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！雙醬起司粉最美味│文化路夜市│東區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：美食-食記心得
嘉義點心【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！雙醬起司粉最美味│文化路夜市│東區美食
街角帶有濃濃韓國風米粒熱狗mili GOU.
主要販售韓國米拉絲熱狗、韓國炸雞～
一口咬下，長長拉絲大熱狗太吸睛啦.
淋上番茄和蜂蜜芥末的雙醬味，撒上糖霜粉.
這樣邪惡的宵夜點心，吃過就愛上大受好評！
米粒熱狗mili GOU│店面外觀
想要吃個異國小食，拉絲米熱狗還挺推薦.
米粒熱狗mili GOU│菜單品項
主打韓國拉絲米熱狗、韓國炸雞，口味眾多.
還有經典炸物、韓國脆皮薯條、韓國飲品.
都能隨著自己口味來做添加.
韓國拉絲米熱狗
趁熱吃最美味.
撒上糖霜粉，口感層次更豐富.
實在是燙的很～但又超想吃，不顧超燙的咬！
裏頭起司絲可以拉得好長～～～真的太邪惡.
濃郁奶香起司味道結合脆皮酥香有夠好吃.
再來就會吃到大熱狗的厚實嫩口.
吃完一整支是會飽的耶！
那麼這間米粒熱狗，還滿值得收藏哦.
【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】
時間：14：00～00：00
星期六～日12：30～00：00
公休：無
電話：0978-465-685
粉絲團：米粒熱狗mili GOU 嘉義文化總店
地址：嘉義市西區文化路93號（文化路與光彩街三角窗）
（２４ＡＰＲ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）
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