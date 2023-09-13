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嘉義點心【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！雙醬起司粉最美味│文化路夜市│東區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

2023-09-13 20:26:20 Fresa芙芮莎 人氣：111
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：460篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：米粒熱狗mili GOU
phone09-7846-5685
place嘉義市東區文化路93號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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嘉義點心【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！雙醬起司粉最美味│文化路夜市│東區美食

位在嘉義夜晚最熱鬧的文化路夜市.
街角帶有濃濃韓國風米粒熱狗mili GOU.
主要販售韓國米拉絲熱狗韓國炸雞
一口咬下，長長拉絲大熱狗太吸睛啦.
淋上番茄蜂蜜芥末的雙醬味，撒上糖霜粉.
這樣邪惡的宵夜點心，吃過就愛上大受好評！

嘉義文化路夜市宵夜點心「米粒熱狗mili GOU」超級拉絲大熱狗.脆酥麵皮超酥香！

米粒熱狗mili GOU│店面外觀

溫潤木質門面，就在街口很亮眼.
想要吃個異國小食，拉絲米熱狗還挺推薦.

米粒熱狗mili GOU│菜單品項

直接在窗口點餐結帳！
主打韓國拉絲米熱狗、韓國炸雞，口味眾多.
還有經典炸物、韓國脆皮薯條、韓國飲品.
外頭平台擺放各樣調味醬和糖霜粉.
都能隨著自己口味來做添加.
有提供建議吃法！

韓國拉絲米熱狗

表面酥炸得好香脆，不油膩.
趁熱吃最美味.
滿滿淋醬最對味，酸香滋味更爽口.
撒上糖霜粉，口感層次更豐富.
趁熱吃，真的要小心燙口.
實在是燙的很～但又超想吃，不顧超燙的咬！
裏頭起司絲可以拉得好長～～～真的太邪惡.
濃郁奶香起司味道結合脆皮酥香有夠好吃.
再來就會吃到大熱狗的厚實嫩口.
吃完一整支是會飽的耶！
來到嘉義文化路夜市想要吃個小宵夜.
那麼這間米粒熱狗，還滿值得收藏哦.

【米粒熱狗mili GOU（ 嘉義文化總店）】
時間：14：00～00：00
星期六～日12：30～00：00
公休：無
電話：0978-465-685
粉絲團：米粒熱狗mili GOU 嘉義文化總店
地址：嘉義市西區文化路93號（文化路與光彩街三角窗）
（２４ＡＰＲ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

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評分者：Fresa
評論分數
4.7

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