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> 圖文創作 > 嵐山熟成牛かつ專売｜台中人氣炸牛排專賣店再推新品！浮誇系布丁，挑戰全台最大布丁！

嵐山熟成牛かつ專売｜台中人氣炸牛排專賣店再推新品！浮誇系布丁，挑戰全台最大布丁！

2023-09-13 20:43:24 糖糖's 享食生活 人氣：107
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窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1431篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：嵐山熟成牛かつ專売-台中西區健行店
phone04-2323-0222
place台中市西區健行路1058號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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說到台中厲害炸牛排，這間嵐山熟成牛かつ專売一定是榜上有名，糖糖已經來訪N次，嵐山炸牛排不只炸牛排厲害，其他定食主餐也很推薦！不定期還會推出厲害新品，而這次推出的浮誇係布丁也超吸睛，挑戰全台最大布丁，不只份量超大，重量更是重達兩公斤，布丁控們準備好衝一波啦

嵐山炸牛排在台中目前共有5家分店，分別位在大里、南屯、西屯、北屯及西區，糖糖這次來到位在台中西區的嵐山炸牛排健行店，就在金典酒店的旁邊，近勤美誠品、草悟道、台中SOGO百貨，附近公車、ubike樣樣有，開車的朋友們，嵐山炸牛排台中健行店旁邊的小巷裡就有收費停車場，附近也有很多收費停車場，交通非常便利

嵐山炸牛排台中健行店的用餐區只有一層樓，前面跟後面都有座位區，空間寬敞舒適，搭配櫻花樹造景，裝潢充滿濃濃的日式氛圍

嵐山炸牛排菜單

炸霜降紐約客牛排 升級肉量 550元

來到嵐山炸牛排當然不能錯過必點的人氣招牌炸牛排，喜歡吃肉質較軟嫩可以點這道炸霜降紐約客牛排，肉肉控可以跟糖糖一樣點肉量升級，旁邊會附上白飯、溫泉蛋、味噌湯及高麗菜絲，除了溫泉蛋，其他配菜都可以免費無限續加

嵐山炸牛排這道炸霜降紐約客牛排改良自法國傳統料理工藝「Pique」，將牛肉油脂和獨家醃料以填充方式加入牛肉纖維中，接著外層裹上一層麵衣下去炸至金黃酥脆的模樣，這道吃的時候必須加熱至全熟

炸特選級翼板牛排 升級肉量 550元

另一道炸特選級翼板牛排採用的是美國穀物飼養牛肉，油花細緻勻稱，帶點少許的筋，吃起來比較有嚼勁，適合七分熟度

與炸霜降紐約客牛排相比，這道特選級翼板牛排吃起來比較有嚼勁，牛肉香氣濃郁，烤至七分熟，外皮依舊酥酥的，裡頭的肉質一樣多汁鮮嫩，不必再佐醬，單吃就很美味

特上帶骨牛小排丼飯定食 升級肉量 640元

將帶骨牛小排堆成小山丘的模樣，畫面超邪惡，選用上等飼穀美國牛肉，搭配秘製醬汁下去醃製後再下去炙燒，肉質相當軟嫩，帶點微微嚼勁，富有濃郁的牛肉香氣，讓人越嚼越香，越吃越帶勁，中間還藏著一顆糖心蛋

職人手作漢堡排 300元

嵐山炸牛排的職人手作漢堡排一份共有三塊漢堡排，旁邊一樣會附上白飯、高麗菜絲、味噌湯及溫泉蛋，佐料的部分有柚子鹽芥末、唐辛子味噌、丼飯醬汁、胡麻醬汁及薄鹽醬油可以搭配享用增添風味，漢堡排採用7:3牛、豚肉比例，經過煎、烤兩道料理工序，讓表面呈現焦香模樣，裡頭肉質厚實又多汁，香氣超迷人

浮誇系布丁 580元（需提前預訂）

挖賽！瞧瞧這顆浮誇系布丁是糖糖看過最大顆的布丁啦，應該也是全台最大的布丁了，雖然老闆說這份量大概是4-5人份左右，糖糖覺得8個人來吃也綽綽有餘阿！一上桌立刻成為全場焦點，採用八顆雞蛋以傳統技法製作而成的巨無霸焦糖布丁，上頭還頂著一球巨無霸香草冰淇淋，最後撒上焦糖脆片及手炒焦糖，布丁口感超綿密，帶有濃厚的蛋香味，尾韻還伴隨著焦糖的苦甜風味，整體吃起來不甜膩，身為布丁控的朋友一定要來挑戰看看

昭和布丁 130元

如果只有一個人來又想吃布丁的朋友別擔心要挑戰浮誇系布丁，嵐山炸牛排也有推出單人份的昭和布丁，上頭一樣有搭配冰淇淋及焦糖脆片，口感吃起來跟浮誇系布丁是一模一樣的

芒果目玉燒 130元

這道可不是單純的荷包蛋喔，而是一道甜點來著，以新鮮芒果加上進口生乳酪製作而成的日式目玉燒，最上層是綿密的奶酪，上頭黃澄澄的蛋黃是芒果醬的分子料理，先品嚐原味，再將芒果醬蛋黃搓破，多了芒果的酸甜滋味，層次相當豐富

十勝芒果煉乳冰沙 160元／芒果氣泡飲 110元

嵐山炸牛排的十勝芒果煉乳冰沙採用新鮮芒果、自製芒果醬、十勝牛乳及煉乳下去打成的芒果冰沙，底下搭配十勝牛乳製作而成的手工奶酪，最後再加上滿滿的新鮮芒果丁，入口除了芒果的香甜，還多了奶酪的滑嫩及濃郁奶香，好喝不甜膩；另一杯芒果氣泡飲採用愛文芒果及金煌芒果製作而成的芒果醬，搭配氣泡水，這杯裡頭也有附上宛如生蛋黃的芒果醬分子料理，可以先品嘗原味，再將芒果醬搓破，喝起來酸酸甜甜的，不時還可以吃到新鮮芒果丁，清爽又解膩

 

嵐山炸牛排不只炸牛排、丼飯好吃，甜點也非常厲害，除了夏日限定的芒果系列甜點及飲品，這次推出的浮誇系布丁更是吸睛，巨無霸的size讓人驚呼連連，真的五人來也吃不完，挑戰全台最大布丁，好吃又吸睛，大家趕緊揪朋友來吃一波

 

《店家資訊》

店家：嵐山熟成牛かつ專売-台中西區健行店
電話：04-23230222
地址：台中市西區健行路1058號
時間：平日11:30~14:00；17:00~20:30；假日11:30~14:30；17:00~20:30
臉書：https://www.facebook.com/arashiyamagyukatsutaichungwestdistrict/

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