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【桃園美食】華泰名品城，奧特拉麵Ramen Ultra | 雞白湯頭清爽不油膩 | 錦拉麵

2023-09-14 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：112
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：62篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：RAMEN ULTRA 奧特拉麵-華泰名品城
place桃園市中壢區春德189號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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以往來到華泰名品城都在二樓的美食街吃而已，這次想吃點不一樣的就往上走，來到樓上各式餐廳做選擇，看到「奧特拉麵Ramen Ultra」的雞骨白湯的湯頭時就直接排隊進去吃，這間也是日本有名拉麵店「錦拉麵」的海外子品牌，主打小麥粉從北海道新鮮直送台灣再做成麵條，吃起來Q彈帶勁。

餐廳資訊

奧特拉麵

店名 : 奧特拉麵 Ramen Ultra(桃園華泰)
電話 : (03)287-0102
地址 : 桃園市中壢區春德路189號3樓
營業時間 : 週一~週五 11:00-21:00，週六~週日 11:00-22:00
粉絲專頁 : 奧特拉麵Ramen Ultra-桃園華泰錦拉麵
華泰名品城官網 : RAMEN ULTRA 奧特拉麵

地點就在華泰名品城3樓，基本上到用餐時間一定需要排隊，順利一點大約15-20分鐘

餐廳環境

牆上貼的就是錦拉麵在日本東京的歷史事蹟，將手藝延續到台灣來

店內的空間還滿多的，一直往裡面走還有另外一區

櫃檯旁邊就是廚房，可以直接看到廚師在裡面烹調拉麵的過程，讓大家對食材及衛生沒有疑慮

菜單

拉麵的部分主要有三大類，分別是「醬油」、「香鹽」跟「濃熱高湯」，口味濃度就是依序增加，可以依照個人的口味做選擇，如果不想吃湯麵還有乾拌麵跟沾面可以選，不過選擇比較少

餐點介紹

有點一份小菜「和風海帶絲」，先吃點涼拌小菜開開胃

吃起來的口感滑順帶點脆感，涼拌的方式讓整個食欲慢慢打開

這次點的就是「醬油味玉拉麵」，想說藉由醬油口味比較清淡直接品嚐雞白湯的香濃

叉燒的部分只有一片，不過滿大片的，吸飽湯汁吃起來軟嫩香濃

味玉也就是糖心蛋的部分，中間蛋心還有微微的液體感，吃起來非常滑順

筍絲的部分吸飽湯汁吃起來就像是在吸麵條一樣

麵條我選擇偏硬，這樣就能吃出廚師的製麵過程的勁道跟Q彈，搭配湯頭大口一吸非常過癮

直接吸一口面外，也把麵跟湯汁裝一起再吃下去，這樣湯頭的味道更加明顯

湯頭的部分非常濃郁，帶點微微的濃稠感，將雞骨的精華都鎖在裡面

結語

整體來說跟一般的醬油湯頭喝起來非常不一樣，滿嘴都是雞油的香甜味，整碗吃完也不會有死鹹的感覺，雖然配菜的部分不多但光喝湯頭就可以感受到廚師的用心，雞骨在長時間熬煮下慢慢釋放精華，讓湯喝起來不會感覺到負擔，反而讓拉麵多了點清爽感。

餐廳資訊

店名 : 奧特拉麵 Ramen Ultra(桃園華泰)
電話 : (03)287-0102
地址 : 桃園市中壢區春德路189號3樓
營業時間 : 週一~週五 11:00-21:00，週六~週日 11:00-22:00
粉絲專頁 : 奧特拉麵Ramen Ultra-桃園華泰錦拉麵
華泰名品城官網 : RAMEN ULTRA 奧特拉麵
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桃園美食 中壢美食 華台名品城 華泰美食 more
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旅遊是生活的一部份，生活是旅遊的好養分 ‧IG : @tylinnetravel ‧YT : 踢賴旅遊 / Tylinne Travel ‧部落格/愛食記/窩客島/POPO筆記/Potato Media : 踢賴旅遊

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