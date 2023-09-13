楊梅也有高質感的火鍋店，肉片大塊又有厚度，壽星肉量增加50%不打緊，還有免費肉盤可以兌換

大家都知道

我很愛吃火鍋，連帶的yaya也是超愛吃鍋的小孩

所以有時候假日無聊不知道要吃啥

那就是選擇去吃火鍋

不過大家都知道，平時吃火鍋，那個肉片真的是薄如蟬翼

我家兩個小孩都在登大人，幾張肉片吃起來真的不過癮

要吃多一點肉，又要去吃到飽

生母覺得錢包一直都扁的要命

這次發現楊梅這家鱻億鍋物，不但肉片的厚度給的超有誠意之外，他們的湯頭也好好喝

真的是大推大推啊！！

03 488 1540

桃園市楊梅區校前路318巷8號1樓 （點選這裡開始導航）

平日： 11：30-15：00 17：00-21：00

假日：11：30-21：00

有事才公休

停車資訊：門口就有專屬停車位

鱻億鍋物的位置算是在楊梅靠近梅花莊的位置

如果再往山區那邊走

就會接龍潭乳姑山去看夜景

而且也非常靠近楊梅這邊五楊高架道路的交流道

所以吃完飯馬上就可以接高速公路，看是要北上接五楊還是南下走國1平面去竹北

都非常順

最讓我意外的是，鱻億鍋物外面的大路上就是我之前吃過的楊梅自然麵啊

這樣楊梅的捧油，是不是對於鱻億鍋物有更加深刻的位置概念了呢！

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

鱻億鍋物的佔地不小耶

但是我發現，他們裡面的空間雖大，但是桌位並沒有很密集

那個座位是用沙發哦

每個座位的間隔也不會很擁擠

讓客人坐起來是非常舒服的

中間的中島則是有基本的飲料機跟醬料區

沒有過多的副食品，為的就是讓客人可以專注在他們的食材上







醬料區的範圍，那個清潔做的非常好

這個非常難得

更有少見的玫瑰鹽可以拿來沾涮好的肉喲！

既然講到了涮肉

那麼咱們就不得不提一下這個鍋底了

雖然鱻億的鍋底是要加價的，但是我得老實說

他們的鍋底真的好好喝

非常真材實料







南瓜湯底 加購價 60元

南瓜對人體很好，營養素很豐富，如果家裡有不愛吃紅蘿蔔的小朋友

可以用南瓜替代，用來補充人體所需的β-胡蘿蔔素

而鱻億的南瓜鍋，喝起來很清甜，南瓜味道很足

還可以吃到一點南瓜泥

如果再加點起司下去，我覺得會更棒

經典麻辣湯底 加購價 100元

麻辣湯底喝起來不會太辣，但是很麻

花椒的麻很帶勁，裡面還有豆腐跟鴨血

喜歡麻的朋友，可以試試喲

蒜頭蛤蜊湯底 加購價 100元

晨C選了這個湯頭

一上桌這湯底裡面就有100g的蛤蜊

起初覺得味道比較淡了點

但是放入高麗菜再熬煮一陣子

那湯頭就真的是好喝的緊呀！！







胡椒雞湯底 加購價 80元

我自己本身就很喜歡胡椒雞，之前有看到胡椒雞豬肚之類的鍋底都一定會點

那胡椒湯的香氣拿來不管是涮肉還是海鮮

我都覺得是百搭

而且鱻億的胡椒雞味道相當濃郁，我特愛高麗菜放入火鍋裡面熬煮

胡椒雞+高麗菜燉煮徵的湯頭，又甜又有胡椒的微辣

令我著迷不已

菜盤的部份

大家有注意到嗎

這幾年來我吃過的火鍋店，真的是越來越注重食安了

越多火鍋店會把火鍋料移出菜盤

讓客人在一開始就可以先吃到用天然的蔬果配上店裡面用心熬煮的湯頭

回歸最原始的用餐~享受最基本的食材風味







極鮮海霸王 雙人套餐 1588元 加購龍蝦 399元

如果夫妻或情侶來用餐

男生比較愛吃肉，或者是食量較大的

我覺得這個比較划算

因為他們的種類是真的比較多

五種肉品可以選兩種

我就選了比較有油脂的梅花豬，還有耐煮的雞腿肉

梅花豬的表現很好耶

而且6盎司的份量，也算不少喲







這是我們的海鮮盤

龍蝦是加購的哦~這樣一隻龍蝦399元，我覺得okok啦

海鮮盤的份量很多又新鮮呀

仔細看

有生食級干貝，還有小鮑魚.天使紅蝦.小卷都有

還有用鯛魚舖成的玫瑰花，也有好吃的鱸魚

大草蝦.白蝦.天使紅蝦都有

更有我超愛的鮮蚵呀~







龍蝦啊~~如果點極鮮海霸王雙人套餐

再加個399元就有一整隻的龍蝦

裡面滿滿的膏，還有飽滿的龍蝦肉

這時候不管丟去那種鍋底煮，都好讚

但我個人是覺得~那個蒜頭蛤蜊鍋配龍蝦最優啦！

多肉套餐-豬老饕拚盤 8盎司 550元

這個算是單人套餐

我問了店長才知，因為很多人就是這個也想吃那個也想吃

但是心大胃卻沒那麼多

所以才推出了這種肉超多的方案

這可是單人套餐哦~

極黑豬.松阪豬.梅花豬

三種肉品不用再想，全部都讓你一次就可以都吃到

是不是超爽的







多肉套餐-嚴選牛拚盤 8盎司 600元

如果你跟我一樣是比較愛牛肉的話

也可以考慮選這個三種牛肉的牛拚盤

600元就可以享受到霜降.安格斯牛脊背.杉河自然牛 三種牛肉的不同口感

三種牛肉還是霜降這種帶油花的肉質是我最愛的口感

這樣下次我就直接點全霜降牛的套餐就OK了~

不過呢~~鱻億還有一個更棒的優惠哦

壽星優惠活動

登愣~~就是這個就是這個

只要你是當月壽星

來店用餐主動出示可以証明出生日期的証件

就馬上幫你增加50%的肉量







我是八月壽星

所以直接把這個多肉套餐給升級啦

這樣一個人吃12盎司的牛肉，真的是有夠爽！！！

你們看看，如果今天的重點是吃肉而不是吃海鮮的話

我真的是大力的推薦大家直接就攻多肉套餐了

一個人吃8盎司的肉，那個快感真的是非常的爽

可以帶小朋友來吃質感比較好的肉，還有好好喝的湯頭

真的很值得







A5和牛 6盎司 單點 480元

對~日本A5和牛，單點只要480元

我真心的覺得，如果你想試試鱻億的肉品

那麼除了親民一點的梅花豬.霜降牛之外，A5和牛也真的很值得一試

A5和牛的6盎司套餐是980元，那我會選擇先單點一盤A5和牛試試口感

（或者當月壽星也可以考慮直接免費升級50%肉量）

大家可以看一下這個剛涮三秒的和牛

我就說了~鱻億鍋物切給客人的肉，那個厚度真的非常令我滿意

和牛涮好一咬進嘴裡

那個厚實又嫩的口感，真的不是蓋的

夭壽好吃

一定要吃看看，我真的要打包票跟大家推一推







然後店長就為了要感謝大家的支持

說只要加入大桃園LINE生活圈的朋友

就要送你們免費一盤6盎司的肉 （霜降牛或者是松阪豬）

店長對你們好好哦……

如果你跟希傑哥一樣不吃牛肉

那麼這個手切松阪豬真的可以吃看看

鱻億的肉都切的頗有厚度，所以那個口感非常棒







這個霜降牛我真心的要呼籲大家來把它吃光光

我家YAYA當天一吃到這個霜降牛，就眼睛發亮

後面還給我淚眼汪汪的說，媽媽我可以再吃一盤那個好好吃的牛肉嗎

這樣單點一盤是280元

現在只要加入我們的大桃園LINE生活圈，就免費送你一盤

而且還是一支手機一個帳號就送你一盤

老板真的是豁出去了~你們還不快點來吃火鍋呀~~~

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免費的優惠券就在這裡喲~

快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

店家/景點資訊

店家名稱：鱻億鍋物

所在地址：326臺灣桃園市楊梅區校前路318巷8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11：30-15：00-17：00-21：00

店家電話： 03 488 1540

評價：★★★★★





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