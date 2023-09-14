台北美食挽肉と米，台灣首店，初次體驗心得

挽肉と米介紹

挽肉と米位於台北市大同區赤峰街，是一間從日本紅過來台灣的日式漢堡排小店。2020年日本東京開幕的名店「挽肉と米」，現在終於來台了！這間著名的日本漢堡排，首店地址位在台北市中山區，開幕消息一出，就吸引了許多人前往排隊朝聖，開啟夜排模式、約朋友晚上不睡覺衝一波，從全台各地前來享用美食。

日本「挽肉と米」創辦人是：山本昇平先生，他有著「漢堡排狂人」的稱號， 致力讓日本漢堡排成為世界美食！台北中山店使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」製作最新鮮的漢堡排，讓口感大力升級。此外，小巧思是店員也配戴印有11－29的帽子，日文發音「いい肉」（意思是好的肉）。

綜合了眾多網友的用餐後評價推薦，大家都說這間店的名氣，果然是名不虛傳！漢堡排界的天花板，讓人吃完之後意猶未盡。除了店家對品質的堅持，還有店員的親切與專業，都讓人讚不絕口，是一間會想讓人再去的店，只是剛開幕要排隊，可以等風潮過後再來品嘗，這間日本的牛肉漢堡排，絕對會讓您直呼過癮！

大家紛紛上網搜尋，挽肉與米菜單、挽肉と米台灣、挽肉と米預約、挽肉と米排隊和挽肉と米評價，就是想知道為什麼這間店被稱為「日本漢堡排的天花板」？到底有多好吃？「挽肉と米」台北中山店位於在充滿文藝氣息的赤峰街，距捷運站也只要190公尺，還沒去日本吃過，一定要來嚐嚐，絕對讓您感受到幸福的滋味！

「挽肉と米」台北中山店位在赤峰街，這邊充滿許多特色小店，從台北捷運中山站五號出口步行約2分鐘，店旁邊有機車停車場，對面公園也有建成公園停車場可以停汽車跟機車，開車或騎車都方便。漢堡排之所以聞名，主要在於牛肉漢堡排以炭火現烤，香氣瀰漫在整間店裡，紮實的肉排大口咬下肉汁噴發，套餐包含三塊漢堡肉、無限續的白飯、味增湯及各式調味料，讓人不禁連嗑好幾碗白飯，十分滿足～

挽肉と米需要排隊嗎？

您一定會好奇，挽肉與米怎麼預約？怎麼排隊？答案是，他們只能現場排隊，沒有提供訂位也沒有預約服務。

挽肉與米在台灣剛開幕的前兩天，就充滿了許多熱血沸騰的朋友，準備前往排隊！開幕前一晚半夜就可以看到門口有著些許人潮，聽說凌晨5點去就已經排不到了，可見他的熱門程度有多誇張，建議不喜歡排隊的朋友，也可以等熱潮過了再去享用。

門口貼有排隊登記的方式跟規則，以及排隊的動線。

關於排隊的規則跟技巧，可以參考一下底下整理的重點，也有人使用課金方案「代排服務」。

1.在台北中山店想吃到的話，跟日本一樣都要排隊，早上09：00開始記名登記並領取入場券，一個人最多可以登記4個座位，為了兼顧品質，每天限量160位，先排先贏。

2.根據登記的時間前往用餐，訂位無保留時間，需提前抵達現場等候叫名，沒有入場券恕無法入場，登記名字需與本人相符。

3.預約登記之後不能臨時取消，入場人數必須與登記時一樣，否則不能入場，還有不用餐的客人，也不能入場。

4.店家僅提供能獨立入座的兒童，低消為每人一份套餐，用餐時間限時一個小時，禁止攜帶外食，且不能攜帶寵物。

5.時間就是金錢，也可以採取課金方案，懶得排隊可以付錢請人代排 (蝦皮找挽肉與米代排隊就可以找到了喔)。

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【登記須知】

1.等待時間會因前一組客人的用餐速度而有所不同，所以無法預估等候時間。

2.超過登記時間未到，將直接取消訂位，沒有保留時間，所以要提早前往門口等待。

3.因座位與食材是按照登記人數準備，故無法更改時間與人數，以免造成店家困擾喔。

4.因現場忙碌，店鋪電話常有無法接聽之情況，還請見諒。

5.每日前40位一定可以登記到位置，第40位以後就有可能會登記不到，第40位以後的客人請自行評估。

挽肉と米菜單價錢

挽肉と米套餐內容是三塊牛肉漢堡排、一碗味增湯、一顆生雞蛋、白飯無限量供應和各式調味料自行搭配。菜單還有兩種小菜跟幾樣飲料單點，漢堡排跟雞蛋都能加點。

【挽肉與米套餐 650元】

官方建議吃法：第一塊漢堡排要毫不猶豫直接咬下去。因為每塊都是現烤的，熱騰騰的時候，直接品嘗一口，會感覺口中充滿著牛肉的滋味、以及炭烤的香氣，滾燙的肉汁在咬下去時會溢出來，真的太美味了，讓人感覺無比的幸福！