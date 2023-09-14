台北高空景觀咖啡廳【101天空興波咖啡】台北最高101咖啡廳/88樓270度欣賞全台最美巿景/漫步在雲端享受高空下午茶饗宴

想在101俯瞰城市美景？想品嚐世界級咖啡？來天空興波咖啡可以一次擁有。低消一杯飲品，就可以讓你在台北最高101地標內88樓喝著冠軍咖啡，居高臨下欣賞台北高空城巿美景，270度將全台最美的巿景盡收眼底，整片的落地窗，讓人彷彿飄浮在空中，看著城巿變幻莫測的光影，超美超夢幻的，成為台北最佳約會首選。

搭乘快速電梯，登上台灣最高點101，享受最接近天空的距離～

可以坐在全台最高的建築，從窗邊俯瞰城市美景，品嚐世界級咖啡，真是人生中的一大享受～

可以線上預約或現場候位，我們沒有預約先至1樓餐廳櫃台報到，登記現場候位。

天空興波咖啡座位區有窗邊觀景座位低消2000元和海灣型沙發座位低消3000元，一般座位區下午尖峰時段只開放現場現場候位，低消一杯飲品。

憑興波咖啡預約單至2樓搭乘電梯到60樓轉換樓層，再從60樓搭至88樓天空興波咖啡。影片分享

一打開電梯就被眼前的美景給攝住，哇！也太美了吧，可惜當天有包場不能進入，沒有包場時也能在此休憩喝咖啡賞景喔～

天空興波咖啡位居台北最高101大樓88樓。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一杯飲品，不收服務費，超佛心的～

我們點了美式咖啡180元、卡布奇諾咖啡180元、皺皺蛋糕200元。

眼前就是這片美景，可以270度欣賞全台最美巿區美景，光這景觀就值得了～影片分享

招牌必點：卡布奇諾180元，還有拉花，實際品嚐水準之上，每樣都有不同的特色，重點是美景無價。

人氣甜點-皺皺200元，口感像蜂蜜蛋糕，口感濕潤，甜而不膩。|

用餐限時90分鐘，找一天帶心愛的人來一場高空浪漫約會，101天空興波咖啡是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了～

窗邊觀景座位低消2000元

海灣型沙發座位低消3000元

第一次從這個視角欣賞台灣，全台最高最美的270度巿區美景，將整個大台北一覽無遺，美景盡收眼底

旁邊還有一區外帶區，設有立食區，景觀也超美的，不想等候的朋友可直接在此用餐。

Simple Kaffa Sola 天空興波-Simple Kaffa 興波咖啡：台北市信義區信義路五段7號88樓；營業時間：10:00-20:00

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