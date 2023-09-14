為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台北高空景觀咖啡廳【101天空興波咖啡】台北最高101咖啡廳/88樓270度欣賞全台最美巿景/漫步在雲端享受高空下午茶饗宴

台北高空景觀咖啡廳【101天空興波咖啡】台北最高101咖啡廳/88樓270度欣賞全台最美巿景/漫步在雲端享受高空下午茶饗宴

2023-09-14 09:03:00 大海愛上藍天 人氣：102
share
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1472篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Simple Kaffa Sola 天空興波-Simple Kaffa 興波咖啡
phone02-8101-0099
place台北市信義區信義路五段7號88樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 大IMG_6924.jpeg

想在101俯瞰城市美景？想品嚐世界級咖啡？來天空興波咖啡可以一次擁有。低消一杯飲品，就可以讓你在台北最高101地標內88樓喝著冠軍咖啡，居高臨下欣賞台北高空城巿美景，270度將全台最美的巿景盡收眼底，整片的落地窗，讓人彷彿飄浮在空中，看著城巿變幻莫測的光影，超美超夢幻的，成為台北最佳約會首選。

大IMG_6586.jpeg大IMG_6589-EFFECTS.jpeg

搭乘快速電梯，登上台灣最高點101，享受最接近天空的距離～

大IMG_6819.jpeg

大IMG_6761.jpeg

大IMG_6774.jpeg大IMG_6808.jpeg

可以坐在全台最高的建築，從窗邊俯瞰城市美景，品嚐世界級咖啡，真是人生中的一大享受～

大IMG_6806.jpeg 

大IMG_6784.jpeg

大IMG_6590.jpeg

可以線上預約或現場候位，我們沒有預約先至1樓餐廳櫃台報到，登記現場候位。

大IMG_1430.jpeg大IMG_6758.jpeg

天空興波咖啡座位區有窗邊觀景座位低消2000元和海灣型沙發座位低消3000元，一般座位區下午尖峰時段只開放現場現場候位，低消一杯飲品。

大IMG_6690.jpeg大IMG_6691.jpeg

憑興波咖啡預約單至2樓搭乘電梯到60樓轉換樓層，再從60樓搭至88樓天空興波咖啡。影片分享

大IMG_6692.jpeg大IMG_6693.jpeg

大IMG_6838.jpeg

大IMG_6698.jpeg 大IMG_6699.jpeg 

一打開電梯就被眼前的美景給攝住，哇！也太美了吧，可惜當天有包場不能進入，沒有包場時也能在此休憩喝咖啡賞景喔～

大IMG_6703.jpeg

大IMG_6809.jpeg

大IMG_6804.jpeg   

天空興波咖啡位居台北最高101大樓88樓。

大IMG_6813.jpeg

大IMG_6816.jpeg 大IMG_6817.jpeg

大IMG_6711.jpeg

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一杯飲品，不收服務費，超佛心的～

大IMG_6709.jpeg

大IMG_6818.jpeg

大IMG_6744.jpeg

我們點了美式咖啡180元、卡布奇諾咖啡180元、皺皺蛋糕200元。

大IMG_6742.jpeg 大IMG_6724.jpeg

眼前就是這片美景，可以270度欣賞全台最美巿區美景，光這景觀就值得了～影片分享

大IMG_6729.jpeg 大IMG_6740.jpeg 大IMG_6736.jpeg 大IMG_6746.jpeg

招牌必點：卡布奇諾180元，還有拉花，實際品嚐水準之上，每樣都有不同的特色，重點是美景無價。

大IMG_6775.jpeg 大IMG_6777.jpeg

大IMG_6747.jpeg 大IMG_6749.jpeg

人氣甜點-皺皺200元，口感像蜂蜜蛋糕，口感濕潤，甜而不膩。|

大IMG_6751.jpeg 大IMG_6754.jpeg 大IMG_6755.jpeg

大IMG_6760.jpeg 

用餐限時90分鐘，找一天帶心愛的人來一場高空浪漫約會，101天空興波咖啡是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了～

大IMG_6773.jpeg大IMG_6756.jpeg

大IMG_6780.jpeg 大IMG_6781.jpeg  

窗邊觀景座位低消2000元

大IMG_6785.jpeg

大IMG_6790.jpeg 大IMG_6792.jpeg 大IMG_6793.jpeg

海灣型沙發座位低消3000元

大IMG_6797.jpeg 大IMG_6794.jpeg 大IMG_6801.jpeg

第一次從這個視角欣賞台灣，全台最高最美的270度巿區美景，將整個大台北一覽無遺，美景盡收眼底

大IMG_6802.jpeg 大IMG_6803.jpeg 大IMG_6805.jpeg

大IMG_6825.jpeg 大IMG_6823.jpeg

旁邊還有一區外帶區，設有立食區，景觀也超美的，不想等候的朋友可直接在此用餐。

大IMG_6826.jpeg 大IMG_6827.jpeg 大IMG_6828.jpeg 大IMG_6834.jpeg   

Simple Kaffa Sola 天空興波-Simple Kaffa 興波咖啡：台北市信義區信義路五段7號88樓；營業時間：10:00-20:00

IMG_8389.JPG 

2020世界冠軍咖啡館【興波咖啡】世界咖啡師冠軍/一杯簡單純粹的咖啡/台北華山咖啡館 

大IMG_6925.jpeg  

台北101最新最浪漫打卡點|101唯美歐風花園|一年四季都能在室內欣賞美麗的花卉展覽|充滿異國風情的浪漫小屋|超美超好拍藝術空間 

大IMG_6923.jpeg

2023台北最新打卡點|BELLAVITA 寶麗奇幻沙漠|貴婦百貨中庭藝術裝置限時展出|必拍會動的駱駝夢幻吊燈|來趟神秘沙漠探險之旅 

大IMG_5679.jpeg

台北高空景觀餐廳【貳樓微風南山店】台版曼哈頓高樓城巿美景/一整排101景觀座位區/全玻璃鏡面彷彿飄浮在空中/大片落地窗飽覽落日藍調夜景 

台北信義區新開美食【瀧厚炙燒熟成牛排ATT 4 FUN信義店】101無敵景觀座位區/飲料湯品無限暢飲/信義區平價餐廳推薦 

台北信義區美食【世貿101美食小卷米粉】雞湯小卷米粉台北/招牌必點泰式小卷米粉限量版/內用免費加湯平價美食 

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵 

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光 

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人 

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地  

台北CP值高早午餐【U&me找咖】隱藏巷弄內網美餐廳/古亭捷運站旁平價美食/招牌必點100元法式蜜糖吐司/中正紀念堂周邊美食 

台北平價景觀咖啡【奈瑟斯咖啡Naissance Coffee士運門市】隱藏在士林運動中心咖啡館/充滿綠意盎然景觀餐廳/台北CP值高咖啡廳 

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰 

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道 

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦

台北五星級飯店港式飲茶【圓山大飯店金龍餐廳】享用烤鴨多吃國宴級料理/有專人為你片鴨/台北101無敵景觀/極致奢華尊貴饗宴 

台北五星級大飯店【圓山大飯店天際客房】一生一定要住一次/中國宮殿式建築/享受元首級貴賓禮遇/圓山聯誼會會員尊榮/群山環繞奧林匹克戶外泳池 

台北五星級飯店早餐吃到飽【圓山大飯店松鶴廳】在金碧輝煌的宮庭內享用早餐/無國界創意百匯料理/早餐時段4小時讓你飽到中午 

台北大直美食【華漾DIM SUM 忠泰店】現點現做港式點心/限時限量送水晶鮮蝦餃/台北港點餐廳推薦 

台北信義區新開美食【人生麵館】招牌必點人生麻辣麵/130元就能吃到和牛乾拌麵還附蔥雞白湯/BELLAVITA漫遊城市花園/信義區平價餐廳推薦 

台北信義區吃到飽【義米蘭信義店】299起手作披薩炸物吃到飽/VIP服務親自送上熱騰騰餐點/自助吧無限量供應/台北CP值高義式餐廳 

文章標籤

興波咖啡 101 Simple Kaffa Sola 天空興波-Sim 興波天空咖啡 興波咖啡101旗艦店 天空興波Simple Kaffa Sola 台北高空景觀咖啡廳 101興波天空咖啡 台北101興波咖啡 Simple Kaffa 興波咖啡 Simple Kaffa Sola 天空興波 101天空興波咖啡
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享




檢舉
share
chevron_left

台北中山美食【榕美樹館】新開人氣豆花專賣店/
延伸閱讀

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

2023台北最新打卡點|BELLAVITA 寶麗奇幻沙漠|貴婦百貨中庭藝術裝置限時展出|必拍會動的駱駝夢幻吊燈|來趟神秘沙漠探險之旅

 大海愛上藍天

［台北咖啡廳］信義區超好吃韓國可頌｜10000ten thousand coffee

 拗嗚

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1472篇

儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
作者的其它文章
同類據點
小池咖啡 照片

小池咖啡

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
mois cafe 照片

mois cafe

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
EASE CAFE 東湖概念店 照片

EASE CAFE 東湖概念店

4.95 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
Ten Thousand Coffee 照片

Ten Thousand Coffee

4.15 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
rxtaipei睿信三輪咖啡廳 照片

rxtaipei睿信三輪咖啡廳

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up