台中拉麵新選擇，有著野獸派的濃郁豚骨風味，豬背脂甚至還能油到滑倒，內用更可續麵或白飯

近年來台中拉麵百家爭鳴，最近魚編和朋友來到這間「獸道拉麵」嚐鮮，不僅是今年開幕的新店，而且最多人點的就是他們家的豚骨拉麵，湯頭除了可以選擇有無背脂，甚至還可以油到滑倒XD 叉燒肉的水準也很不錯，軟嫩大片好涮嘴，加上麵條粗細、軟硬度、湯頭鹹度也能調整，內用更可續一球麵或一碗白飯，對於大胃口的朋友也能吃得心滿意足！

台中拉麵｜獸道拉麵地點與環境

獸道拉麵位在漢口路一段與何厝東一街交叉口附近，對面就是漢口國中，路旁兩側都有停車格，機車也相當好停；假日如果找不到鄰近車位，可以定位四川路的USPACE共享停車場。

隱密的店面設計，看起來低調內斂，門口還設有候位區可以坐著等待，畢竟店內的座位真的不多，想吃真的建議提早過來～

走進店內會發現座位以吧台位為主，總共10席，座位會由老闆安排，入座後再到點餐機自助點餐。

點餐方式也很簡單，先選擇餐點分類、再選擇想吃的餐點，連餐點的作法都能彈性選擇，最後結帳完之後，再記得把右上方產生的單據拿給老闆就可以啦～

冰水與餐具需要自取，另外小提醒一下，用完餐別忘了把碗盤放到吧台上、擦拭一下桌面再離開哦～

雖然他們家主打的是濃郁系口味的拉麵，但桌上也有提供白芝麻與辣椒粉，可以依個人喜好加入，湯頭也會更有層次。

左邊這罐黑黑的調料罐也很厲害，裡面是日本福岡酸菜，與台式傳統的酸菜完全不同，吃起來帶有柴魚的鮮甜風味，不管是搭配招牌的豚骨拉麵，或是會辣的豚骨花辛拉麵都很加分，連平常不怎麼吃酸菜的我們都大呼超搭的啦～

獸道拉麵｜豚骨拉麵

不少客人初次到訪必點豚骨拉麵，內行的老饕們還會加點「肉丁」，一上桌就能聞到肥嫩肉丁炙燒過後的迷人香氣～

拌入拉麵一同享用，更多了嫩Q的口感層次，香而不膩又夠味，魚編大推真的值得加購呀～

整碗的基本食材有叉燒肉、溏心蛋、蔥花、洋蔥、木耳與海苔，蛋黃極具流動感的溏心蛋，吃起來也很香濃水潤呢！

細麵略帶嚼勁的口感，即使拍完照也不軟爛，結合了帶有豬背脂、正常鹹的湯頭，可以感受到油潤香氣在口腔當中迴盪，濃郁香醇卻不油膩，而且鹹度也恰到好處，與台式拉麵完全是不同的level～

獸道拉麵｜花辛拉麵

敢吃辣的朋友可以試試他們家的花辛拉麵，基本食材與前一款豚骨拉麵大同小異，雖然這碗溏心蛋是半顆的配置，不過又多了爽口吸湯的娃娃菜，看起來也很豐富可口。

叉燒肉可以說是拉麵的靈魂之一，大片軟嫩的叉燒肉肥瘦相間，香嫩不柴又帶點Q度的口感，吃起來完全不膩口；邊邊還有特別經過炙燒，逼出油脂的飽滿香氣～

這碗我們選的是粗麵，口感相對又更彈牙；湯底的部份則是以豬牛混合，再加入花椒、乾辣椒與多種辛香料熬煮，喝起來香醇馥郁，不僅帶有迷人辣勁、以及花椒的獨特辛香，鹹度也比豚骨拉麵來得更高一些，果然是野獸派的重口味XD

如果擔心口味太重的話，也可以加點琥珀清湯調整湯頭，濃淡程度都能自己調整，直接單喝也很解膩。

吃完拉麵剩下的湯頭也別浪費，前面有提到內用可續白飯一碗，加入湯頭攪拌均勻就變成類似「雜炊」的吃法。

整體的濃稠度還蠻高的，吸飽湯汁精華的白飯，吃起來香鹹帶辣，有點接近湯咖哩的口感，簡直飽足感滿點，一般男生也能吃得飽。

獸道拉麵｜肉汁煎餃

如果對日本飲食稍有認識的朋友，應該都對特有的雙主食文化感到不陌生吧？所以我們還點了一份肉汁煎餃來嚐鮮，每份共有6顆，圓滾滾的模樣還挺可愛的呢！

每顆煎餃底部煎至金黃微酥，邊緣甚至還帶點酥脆的冰花，大口咬下飽滿內餡，豬肉鮮香伴隨著熱騰騰的肉汁，單吃或沾醬都很不賴～分享給你們參考喲！

獸道拉麵 獣の道 濃厚豚骨ラーメン専門

營業時間：11:30–14:00、17:30–22:00

電話：04 2314 2399

地址：台中市西屯區漢口路一段85號

粉絲專頁：獸道拉麵 獣の道 濃厚豚骨ラーメン専門