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米滋崎專業烘焙｜甜點控必吃IG爆紅楓糖布丁乳酪，超ㄉㄨㄞ甜蜜口感好吃到流淚！ - 肉依小姐吃什麼

2023-09-14 10:42:02 肉依小姐吃什麼 人氣：96
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：514篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：米滋崎專業烘焙(台中)
place台中市西屯區台灣大道3段301號(B2)
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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米滋崎專業烘焙｜甜點控必吃IG爆紅楓糖布丁乳酪，超ㄉㄨㄞ甜蜜口感好吃到流淚！

各位甜點控絕對要收藏這家，在IG爆紅的【米滋崎專業烘焙】，以超ㄉㄨㄞ楓糖布丁乳酪造成討論，Q彈中有著綿密的乳酪甜香，還有芋頭控會愛的爆餡香芋起士，真材實料的口感讓人大滿足，幾乎每一款蛋糕都好吃到不行，我個人已經回購過超多次了，無論送禮還是自己吃都很可以!

環境分享

▼【米滋崎專業烘焙】在全台共有三家實體門市，這次來到位在台中新光三越B2的櫃位，現場擺放了各式各樣的甜點，有需要可以請服務人員介紹~

▼【米滋崎專業烘焙】的甜點包裝以米色系為主軸，硬殼紙盒的設計避免碰撞，給人一種淡雅質感的風格，過節拿來送人也相當有面子!

如何購買

【米滋崎專業烘焙】提供線上和實體門市購買的服務，以招牌明星楓糖布丁乳酪為主打，還有蛋糕、甜塔和蛋糕捲等多元品項 ，也有提供彌月禮可以洽談討論。

線上購買 : http://www.mizigi.com/order_sel.php

產品介紹

楓糖布丁乳酪 💰370元

份量超實在的楓糖布丁乳酪，以乳酪蛋糕體搭配布丁和楓糖，蛋糕最外層的布丁蛋香濃郁，口感超Q超級ㄉㄨㄞ，輕乳酪的質地吃起來綿密濕潤， 伴隨著迷人的楓糖香氣好好吃！

香芋起士💰 450元

芋頭控會大愛的香芋起士，使用大甲芋頭和澳洲乳酪製作而成， 在嘴裡散發出的濃郁乳酪香氣，芋頭的口感則是綿密香甜，而且給料大方厚厚一層，整體的風味層次相當豐富~

熔岩起司布朗尼💰 380元

濃郁指數破表的熔岩起士布朗尼，在香醇鬆軟的巧克力布朗尼蛋糕中，注入奶香濃厚的重乳酪內餡，微苦成熟的大人香氣，吃起來不膩口充滿大人味，建議可以稍微加熱會更美味。

食用心得

看完之後是不是忍不住要流口水，這家【米滋崎專業烘焙】真的是我的口袋名單，無論是超ㄉㄨㄞ的楓糖布丁乳酪，還有香芋起士及濃情巧克力蛋糕，三款都好吃到讓人選擇障礙，重點是它們家的蛋糕都不會死甜，會讓人不知不覺停不下來，強力推薦各位甜點控們試看看!

店家資訊

米滋崎專業烘焙

粉絲團：米滋崎專業烘焙 FB 

官網 : http://www.mizigi.com/products.php

線上購買 : http://www.mizigi.com/order_sel.php

米滋崎專業烘焙 台北中山店

地址：台北市中山區南京西路12號B2 （新光三越南西一館）
電話：02-25670613
營業時間：11:00-21:30

米滋崎專業烘焙 台北信義店

地址：台北市信義區大道路48號
電話：02-27598166

營業時間：09:00-20:00

米滋崎專業烘焙 台中中港店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號B2（新光三越）
電話：04-22540471

營業時間：11:00-22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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