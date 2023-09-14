高雄 茶古茶飲Chagu Tea 在地優質手搖飲，招牌蘋果冰茶、阿里山青茶、星空葡萄凍、波波桃氣烏龍茶、玉沙雪蓋 X 高雄手搖飲料推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：高雄市 > 小港區
高雄手搖飲料推薦 茶古茶飲Chagu Tea ，高雄在地創立的茶飲品牌
嚴格挑選優質好茶，早上八點就營業囉!!開啟很多上班族的消暑飲品專賣店
鄰近高雄餐旅大學、工業區，已經擄獲許多愛好者持續回流
年輕老闆創立的茶古茶飲Chagu Tea，茶古就是台語的茶壺轉譯
高雄飲料店堪稱全台最多間，居然還贏過台南手搖飲料店
很多在地品牌都很厲害，讓尼力來推薦給大家
帶有接地氣的名稱，可以買到懷舊古早味又能喝到新創滋味
讓我很愛的還有無咖啡因的果然新鮮系列，都是酸甜滋味的水果手搖茶飲唷!
茶古茶飲Chagu Tea｜高餐店
位置：高雄市小港區博學路575號
電話： 07 806 0257
營業時間：08:00~22:00(週日公休)
茶古官方ʟɪɴᴇ：https://lin.ee/G7UXbox
茶古官方ɪɢ：https://instagram.com/chagu0610
粉絲團：Facebook
小港手搖飲料推薦，茶古茶飲Chagu Tea 也創立三年多
也是在地很多上班族、學生熱愛的飲料專賣店
到店購買滿五送一(贈送單品茶)，可以升級補差額更換其他飲品
路過很容易錯過，喝過跟家人都還蠻喜歡的
尤其是精選的阿里山青茶，無糖台灣茶好好喝~很像新鮮沖泡的茶香韻味
吃飽飯後、天氣炎熱來上一杯，正港消暑
阿里山青茶、脆梅冰茶都是熟客會持續回購地
喜歡香茶比較厚實的就喝炭焙烏龍綠
或者古早味的冬瓜茶飲，使用冬瓜茶磚所熬煮出的懷舊滋味
喜歡珍珠的還有黑糖蜜珍珠，軟Q軟Q，都是限量供應
快賣完了才會再熬煮，保持波霸珍珠的軟Q口感與品質
飲料都分L、XL杯，在地人都很帶超大杯~~喝起來才過癮!
熱愛喝單品茶，一定要喝阿里山青茶，好喝透心涼解渴
茶古茶飲Chagu Tea 的價格很親民，真的高CP值~~
我個人好愛的蘋果冰茶，無咖啡因、還可以喝到新鮮蘋果汁
蘋果冰茶都是現點製作，會現切蘋果現榨萃取
還會加上檸檬汁提出清香滋味，好喝不膩口、大人小孩都喜歡
充滿蘋果香甜的蘋果冰茶，真的上車馬上喝完~~~好愛!
喜歡桃子香氣的必追波波桃氣烏龍茶，很挑逗味蕾還有寒天珍珠
黃金比例調配，帶出桃子香氣很順口，連老公都搶喝
店家都會不斷的研發新品，最近很夯的 葡萄凍（研發半年才推出唷！）
使用頂級巨峰葡萄製作，純手工製作
讓飲品可以喝到真正的葡萄果肉，很可愛的是連葡萄皮都有
星空葡萄凍 會加上龍眼花蜜提味，搭配新鮮檸檬汁，自然酸甜順口
店家研發了半年才推出的葡萄凍，追起來～還能吃到新鮮葡萄果肉唷！
蘋果冰茶
蘋果清香自然酸甜，甜度是固定的唷，加入蜂蜜提出清香味道
可以喝到蘋果榨出的新鮮果汁與蘋果纖維顆粒
真正的蘋果營養搭配檸檬酸甜，有夠好喝
喝了第一口就停不了，是我的愛
蘋果的自然清香與檸檬完美結合，很順口不卡喉嚨
吃飽飯後或者天氣炎熱都很適合喝上一杯，秒殺喝完透心涼
重點還沒有咖啡因，還能跟孩子一起喝
星空葡萄凍
夢幻系的星空葡萄凍，帶有滑溜手工特製的葡萄凍滑溜
這款一樣是無咖啡因，充滿葡萄果香帶一點嗨啾的香氣
使用頂級巨峰葡萄，每日限量供應
可以咀嚼到葡萄果肉、還有滑溜順口的葡萄凍
特別把葡萄皮加入，讓消費者知道是真正的巨峰葡萄製作唷!
波波桃氣烏龍茶
這款真的讓我家老公、孩子都喜歡，如果你也喜歡桃子香氣
絕對抵擋不了這款的誘惑~~滿滿的桃子酸甜滋味，讓味蕾都開啟
每一口都好桃子清香，連我也默默愛上這桃子飲品
還有Q彈的寒天珍珠增加咀嚼口感，喝起來都療癒了
阿里山青茶
很多饕客都會大量買的阿里山青茶，挑選高山阿里山茶葉沖泡
很清香會回甘，我喜歡喝無糖，不苦澀不重口味，很口
正港透心涼的好味道，還有一款脆梅冰茶也是饕客推薦，回購率超高~
玉沙雪蓋烏龍茶
奶蓋飲品也蠻多選擇的，使用安加奶油、開源鮮奶油黃金比例調配製作
當天奶蓋比較厚實，不影響風味唷~
帶有厚實乳香滋味，帶一點鹹度柔和整體香氣
奶蓋可以使用奶蓋杯子或者直接插吸管飲用
烏龍綠茶不會太過厚重，攪拌後所融合的烏龍奶茶也挺好喝的
高雄手搖飲料，來喝看看 茶古茶飲Chagu-Tea
目前都改紙杯唷!因為拍攝關係使用透明杯裝~~~請見諒!
小港飲料推薦，可以喝到新潮創意與傳統茶飲
很多公司行號、工業區都會大量訂購，暢快喝起來
來電自取享買五送一，平價好喝飲品追起來
還有學生喜歡喝的奶茶系列，可以選鮮奶或者奶精唷，太邪惡必追！
高雄手搖飲料推薦，支持在地品牌
大量可以提早打電話預定唷～
茶古茶飲Chagu Tea｜高餐店
位置：高雄市小港區博學路575號
電話： 07 806 0257
營業時間：08:00~22:00(週日公休)
茶古官方ʟɪɴᴇ：https://lin.ee/G7UXbox
茶古官方ɪɢ：https://instagram.com/chagu0610
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