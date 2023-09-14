高雄 茶古茶飲Chagu Tea 在地優質手搖飲，招牌蘋果冰茶、阿里山青茶、星空葡萄凍、波波桃氣烏龍茶、玉沙雪蓋 X 高雄手搖飲料推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄手搖飲料推薦 茶古茶飲Chagu Tea ，高雄在地創立的茶飲品牌

嚴格挑選優質好茶，早上八點就營業囉!!開啟很多上班族的消暑飲品專賣店

鄰近高雄餐旅大學、工業區，已經擄獲許多愛好者持續回流

年輕老闆創立的茶古茶飲Chagu Tea，茶古就是台語的茶壺轉譯

高雄飲料店堪稱全台最多間，居然還贏過台南手搖飲料店

很多在地品牌都很厲害，讓尼力來推薦給大家

帶有接地氣的名稱，可以買到懷舊古早味又能喝到新創滋味

讓我很愛的還有無咖啡因的果然新鮮系列，都是酸甜滋味的水果手搖茶飲唷!

茶古茶飲Chagu Tea｜高餐店

位置：高雄市小港區博學路575號

電話： 07 806 0257

營業時間：08:00~22:00(週日公休)

茶古官方ʟɪɴᴇ：https://lin.ee/G7UXbox

茶古官方ɪɢ：https://instagram.com/chagu0610

粉絲團：Facebook

小港手搖飲料推薦，茶古茶飲Chagu Tea 也創立三年多

也是在地很多上班族、學生熱愛的飲料專賣店

到店購買滿五送一(贈送單品茶)，可以升級補差額更換其他飲品

路過很容易錯過，喝過跟家人都還蠻喜歡的

尤其是精選的阿里山青茶，無糖台灣茶好好喝~很像新鮮沖泡的茶香韻味

吃飽飯後、天氣炎熱來上一杯，正港消暑

阿里山青茶、脆梅冰茶都是熟客會持續回購地

喜歡香茶比較厚實的就喝炭焙烏龍綠

或者古早味的冬瓜茶飲，使用冬瓜茶磚所熬煮出的懷舊滋味

喜歡珍珠的還有黑糖蜜珍珠，軟Q軟Q，都是限量供應

快賣完了才會再熬煮，保持波霸珍珠的軟Q口感與品質

飲料都分L、XL杯，在地人都很帶超大杯~~喝起來才過癮!

熱愛喝單品茶，一定要喝阿里山青茶，好喝透心涼解渴

茶古茶飲Chagu Tea 的價格很親民，真的高CP值~~

我個人好愛的蘋果冰茶，無咖啡因、還可以喝到新鮮蘋果汁

蘋果冰茶都是現點製作，會現切蘋果現榨萃取

還會加上檸檬汁提出清香滋味，好喝不膩口、大人小孩都喜歡

充滿蘋果香甜的蘋果冰茶，真的上車馬上喝完~~~好愛!

喜歡桃子香氣的必追波波桃氣烏龍茶，很挑逗味蕾還有寒天珍珠

黃金比例調配，帶出桃子香氣很順口，連老公都搶喝

店家都會不斷的研發新品，最近很夯的 葡萄凍（研發半年才推出唷！）

使用頂級巨峰葡萄製作，純手工製作

讓飲品可以喝到真正的葡萄果肉，很可愛的是連葡萄皮都有

星空葡萄凍 會加上龍眼花蜜提味，搭配新鮮檸檬汁，自然酸甜順口

店家研發了半年才推出的葡萄凍，追起來～還能吃到新鮮葡萄果肉唷！

蘋果冰茶

蘋果清香自然酸甜，甜度是固定的唷，加入蜂蜜提出清香味道

可以喝到蘋果榨出的新鮮果汁與蘋果纖維顆粒

真正的蘋果營養搭配檸檬酸甜，有夠好喝

喝了第一口就停不了，是我的愛

蘋果的自然清香與檸檬完美結合，很順口不卡喉嚨

吃飽飯後或者天氣炎熱都很適合喝上一杯，秒殺喝完透心涼

重點還沒有咖啡因，還能跟孩子一起喝

星空葡萄凍

夢幻系的星空葡萄凍，帶有滑溜手工特製的葡萄凍滑溜

這款一樣是無咖啡因，充滿葡萄果香帶一點嗨啾的香氣

使用頂級巨峰葡萄，每日限量供應

可以咀嚼到葡萄果肉、還有滑溜順口的葡萄凍

特別把葡萄皮加入，讓消費者知道是真正的巨峰葡萄製作唷!

波波桃氣烏龍茶

這款真的讓我家老公、孩子都喜歡，如果你也喜歡桃子香氣

絕對抵擋不了這款的誘惑~~滿滿的桃子酸甜滋味，讓味蕾都開啟

每一口都好桃子清香，連我也默默愛上這桃子飲品

還有Q彈的寒天珍珠增加咀嚼口感，喝起來都療癒了

阿里山青茶

很多饕客都會大量買的阿里山青茶，挑選高山阿里山茶葉沖泡

很清香會回甘，我喜歡喝無糖，不苦澀不重口味，很口

正港透心涼的好味道，還有一款脆梅冰茶也是饕客推薦，回購率超高~

玉沙雪蓋烏龍茶

奶蓋飲品也蠻多選擇的，使用安加奶油、開源鮮奶油黃金比例調配製作

當天奶蓋比較厚實，不影響風味唷~

帶有厚實乳香滋味，帶一點鹹度柔和整體香氣

奶蓋可以使用奶蓋杯子或者直接插吸管飲用

烏龍綠茶不會太過厚重，攪拌後所融合的烏龍奶茶也挺好喝的

高雄手搖飲料，來喝看看 茶古茶飲Chagu-Tea

目前都改紙杯唷!因為拍攝關係使用透明杯裝~~~請見諒!

小港飲料推薦，可以喝到新潮創意與傳統茶飲

很多公司行號、工業區都會大量訂購，暢快喝起來

來電自取享買五送一，平價好喝飲品追起來

還有學生喜歡喝的奶茶系列，可以選鮮奶或者奶精唷，太邪惡必追！

高雄手搖飲料推薦，支持在地品牌

大量可以提早打電話預定唷～

茶古茶飲Chagu Tea｜高餐店

位置：高雄市小港區博學路575號

電話： 07 806 0257

營業時間：08:00~22:00(週日公休)

茶古官方ʟɪɴᴇ：https://lin.ee/G7UXbox

茶古官方ɪɢ：https://instagram.com/chagu0610

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