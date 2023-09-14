



每到夏天清爽系手搖絕對就是首選啦 ！

甘蔗媽媽的飲料都使用「純天然白玉甘蔗」熬成蔗糖

堅持不含任何防腐劑 讓消費者喝起來更安心🥰









⁡

▪️ 鮮香吉士甘蔗汁 $85

吃得到香吉士新鮮果粒 配上清爽甘蔗汁🎋

清爽順口 夏天想消暑喝這杯就對了.ᐟ

※香吉士片是因為拍照需求特別加上的



⁡



▪️甘蔗檸檬愛玉 $85

估溜滑順的愛玉 配上酸甜的甘蔗檸檬🍋

酸酸甜甜真的是很絕配 .ᐟ.ᐟ

一不小心直接整杯快喝完😝



⁡

▪️蔓越莓甘蔗汁 $80

吃得到真材實料的蔓越莓果粒🫐

酸甜的恰到好處 清爽不甜膩

如果你是莓果控必點這支❤️



⁡



▪️招牌甘蔗鮮奶 $85

鮮奶香氣十足🥛搭配上招牌甘蔗汁

讓整體的香氣更提升 屬於清爽口感

就算喝完整杯也不會覺得膩 .ᐟ



⁡



▪️杏仁凍冬瓜 $55

一整大塊的杏仁一喝就直接在口中化開 .ᐟ

淡淡的杏仁味很剛好不會太過強烈

搭配冬瓜茶整體很順口

就算不特別是杏仁控的我也很喜歡🧡



⁡

當天喝到的飲料我都覺得很好喝 ！甘蔗的甜度恰到好處

到9月底前也還有夏日的芒果新品喔 ！可以把握芒果季的最後去喝喝看 ！













｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻

💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

⁡

📍甘蔗媽媽 新竹光復店 @sugarcane_mama_hsinchu_kuangfu

▫️時間：9:30-21:30 *每週一10:00營業

▫️地址：新竹市東區光復路一段196號

🏷️其他縣市也有多家分店

┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃

IG：https://www.instagram.com/97_food/

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907

版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)





┃更多美食分享

就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！



[新竹手搖] thirtea三十茶一喝就愛上！不使用防腐劑、香精和化學色素，滿滿水果喝了好滿足

沒吃會後悔！三峽必吃豬血糕，一支只要20元，超獨特醬料，吃過就回不去了！

