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> 圖文創作 > 夏天清爽手搖再+1 啦！『 甘蔗媽媽 』熱銷清爽系飲品推薦，純天然招牌甘蔗汁製成，甜而不膩口喝一杯好滿足！

夏天清爽手搖再+1 啦！『 甘蔗媽媽 』熱銷清爽系飲品推薦，純天然招牌甘蔗汁製成，甜而不膩口喝一杯好滿足！

2023-09-14 15:17:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：138
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：甘蔗媽媽 新竹光復店
phone03-6662-615
place新竹市東區300光復路一段196號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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每到夏天清爽系手搖絕對就是首選啦 ！
甘蔗媽媽的飲料都使用「純天然白玉甘蔗」熬成蔗糖
堅持不含任何防腐劑 讓消費者喝起來更安心🥰





▪️ 鮮香吉士甘蔗汁 $85
吃得到香吉士新鮮果粒 配上清爽甘蔗汁🎋
清爽順口 夏天想消暑喝這杯就對了.ᐟ
※香吉士片是因為拍照需求特別加上的



▪️甘蔗檸檬愛玉 $85
估溜滑順的愛玉 配上酸甜的甘蔗檸檬🍋
酸酸甜甜真的是很絕配 .ᐟ.ᐟ
一不小心直接整杯快喝完😝


▪️蔓越莓甘蔗汁 $80
吃得到真材實料的蔓越莓果粒🫐
酸甜的恰到好處 清爽不甜膩
如果你是莓果控必點這支❤️



▪️招牌甘蔗鮮奶 $85
鮮奶香氣十足🥛搭配上招牌甘蔗汁
讓整體的香氣更提升 屬於清爽口感
就算喝完整杯也不會覺得膩 .ᐟ



▪️杏仁凍冬瓜 $55
一整大塊的杏仁一喝就直接在口中化開 .ᐟ
淡淡的杏仁味很剛好不會太過強烈
搭配冬瓜茶整體很順口
就算不特別是杏仁控的我也很喜歡🧡


當天喝到的飲料我都覺得很好喝 ！甘蔗的甜度恰到好處
到9月底前也還有夏日的芒果新品喔 ！可以把握芒果季的最後去喝喝看 ！






｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

📍甘蔗媽媽 新竹光復店 @sugarcane_mama_hsinchu_kuangfu
▫️時間：9:30-21:30 *每週一10:00營業
▫️地址：新竹市東區光復路一段196號
🏷️其他縣市也有多家分店

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發表篇數：13篇

哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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