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【新竹食記】竹東阿德牛肉麵 - 碗跟臉盆一樣大的霸氣牛肉麵，牛肉超級大塊

2023-09-14 15:46:51 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：460
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：563篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：阿德牛肉麵
phone03-5969-696
place新竹縣竹東鎮北興路一段649號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

 

竹東鎮上的牛肉麵店可說是眾星雲集，但有一些店是本地人才知道隱藏在地美食，像是這間位在竹東車站對面的阿德牛肉麵也是在地人推薦，雖然在網路上不知名，但用餐時間滿滿的人潮就知道他的高人氣，他們的牛肉麵不論大小碗均一價都是100元，大碗的份量跟臉盆一樣大，牛肉也給得非常大方，真的不誇張。

 

搭乘火車可在竹東車站下車，過馬路往左走50公尺即可抵達，開車可停樹杞林公有停車場或路邊停車格。

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲阿德牛肉麵有個紅色明顯招牌，機車可直接停店門口。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲阿德牛肉麵菜單：牛肉麵不管大小碗都是100元，牛肉湯60元，可選麵條總類有白麵、拉麵、冬粉、王子麵、麵片可選。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲店內用餐空間不大，但店內保持得很乾淨沒有油膩感，座位間距剛好坐起來不會壅擠。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲烘碗機內有餐具可自行取用，湯匙隨餐附上。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲醬料區也提供多種醬料，光是辣椒醬就有好幾種(真的很辣)，酸菜也是牛肉麵一定要搭配的。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲滷味區總類也很多，自行夾取到盤子上給老闆切。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲滷味我們點了海帶、豆干、豬耳朵、滷蛋，滷得蠻夠味的而且價格不貴。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲牛肉麵我們都點大碗的，送上來被這個份量給嚇到，特地拿普通碗來做對比，不誇張真的跟臉盆一樣大阿！

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

牛肉麵(白麵)100元：牛肉麵內約有3~4塊牛肉，搭配少量青菜和蔥段，湯頭雖然是紅燒型式但口味偏淡，敢吃辣的建議加些辣油會非常提味。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲拉麵麵條較有Q度，吃起來勁道十足。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲牛肉切得非常大氣厚實，帶筋的部位非常軟嫩，全瘦的部位雖然纖維比較粗但還沒到乾柴的程度，整體肉質算普通。

 

【新竹食記】阿德牛肉麵 - 比臉盆還大碗的巨型牛肉麵，牛肉超

▲看看這牛肉的橫切面就知道有多厚了！這間絕對竹東最霸氣的牛肉麵店！

 

 

 

 

雞蛋糕短評：牛肉麵不論大小碗都是100元，大碗份量超大，湯頭是走清淡路線建議加辣椒更提味，牛肉切得超厚實意外不會乾柴，是間CP值很高的牛肉麵！


用餐環境★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★★


阿德牛肉麵美食資訊：

地址：新竹縣竹東鎮北興路一段649號
電話：035969696
官網：無
營業時間：11:00–21:00
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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