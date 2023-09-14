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【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃到飽，台式口味的韓式料理，新店面環境乾淨用餐舒適｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-09-14 17:21:36 Ruby說美食享受旅行 人氣：108
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：341篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：朝鮮味韓國料裡 (新店店)
phone02-6910-9610
place新北市新店區民權路4號1樓
作者本次評價：
3.05
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

朝鮮味最著名的特點之一是提供超過50種以上的小菜，

而且全部都是免費無限供應的。這些小菜會隨著季節不同而變化。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

新店的中正店之前位於大坪林捷運站附近，但現在搬到莊敬高職附近。

從交通來看，略微有些不方便，停機車和汽車也需要找一下

才能找到停車位，這是搬過來後的一個小遺憾。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

 

雖然朝鮮味是以韓國料理為主，但他們將餐點調整得更符合台灣人的口味。

可以電話預訂座位或直接在現場候位。新店的裝潢有一種神秘感，燈光較暗

 

Ruby這次在新店的用餐體驗真的有很大不同，不論是環境還是服務態度都改善了很多。

菜單上提供多種選擇，包括銅盤烤肉、石鍋拌飯、煎餅、泡菜鍋物、

麵類和飯類等，還有韓式的快炒，餐點選擇相當豐富。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

點餐後請將菜單拿到櫃台結帳，每人最低消費為260元，有收10%清潔費。

每張桌子上都供應麥茶，餐具可以自行取用。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

每張桌子上都有一塊木頭，方便您前往小菜區取小菜。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

這次的小菜包括牛蒡絲、花生、毛豆、海帶絲、

番茄等許多韓式和台式小菜。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

海鮮煎餅 $250

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

朝鮮味的海鮮煎餅厚實可口，外皮酥脆，內部Q彈，上桌前已經被切好。

煎餅上有蝦子和中捲，份量滿多的

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

雖然有提供沾醬，但Ruby認為單獨享用已經非常美味。

石鍋逼逼飯 $260

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

石鍋拌飯，多種蔬菜搭配韓式辣椒醬，

上桌前稍微等待一下，就會有美味的鍋巴可以吃。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

Ruby認為韓式蘿蔔、毛豆、韓式豬血糕和番茄都非常美味。

小菜供應無限續，每次前往小菜區都會有新的小菜供應，請盡量不浪費食物。

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃

餐點的味道有點中規中矩，更接近台灣口味而非傳統的韓式風味。

基本上，如果您熱愛韓國料理的口味，可能需要一些適應時間。

不過，小菜部分則相當精彩，似乎來用餐的人主要是為了享受免費這些小菜吧。

 


【店家資訊】
👉朝鮮味-新店中正店
🏠新北市新店區中正路542之3號
☎️02 8667 1973
⏰AM11:00~PM21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

【新店美食】朝鮮味-新店中正店附菜單，超過50道的小菜免費吃
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

  💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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