【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅食聚下午茶推薦

「食聚咖啡 GATHER Cafe」在宜蘭壯圍鄉濱海公路上的甜點店，位置很偏僻，外觀是一間老宅改建的咖啡廳，最有名的是水果千層蛋糕。

店內環境

「食聚咖啡 GATHER Cafe」在宜蘭壯圍鄉濱海公路上的甜點店，位置很偏僻，外觀是一間老宅改建的咖啡廳，最有名的是水果千層蛋糕。

服務人員忙著幫客人點餐結帳，蛋糕櫃裡擺滿了玲瑯滿目的水果，看起來好好吃啊！價格都是一百多元，在宜蘭其實不算貴，後面黑板上寫著一些提醒的事項跟店內資訊。

外帶無法改內用、外帶飲品有8折優惠、入座後不換桌，內用有提供免費網路等。

假日超多人慕名而來，排外帶也要吃到的蛋糕，每日蛋糕都是限量，一定要早點來，店內座位不多，建議外帶，才不用等很久。

有提供免費的飲用水。

餐點

▷水果千層$200

招牌必點，被譽為和日本HARBS相似的水果千層蛋糕，層層蛋皮加上新鮮水果和奶油組合而成的千層蛋糕，吃起來口感濕潤且柔和鬆軟，甜度剛好不會膩。

頗面的水果看起來十分可口。

▷ 藍莓山山$140

上層滿滿的藍莓，酸甜口感配上濃郁乳酪，底下派皮脆硬，藍莓愛好一定要點！

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍰食聚咖啡 GATHER Cafe ☎️ 03-9385868 📌 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號 ⏰ 10:00~17:00 (週四公休)

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