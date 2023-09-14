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【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅食聚下午茶推薦

2023-09-14 20:14:18 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：102
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：67篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：食聚咖啡GATHER Cafe
phone03-9385-868
place宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

「食聚咖啡 GATHER Cafe」在宜蘭壯圍鄉濱海公路上的甜點店，位置很偏僻，外觀是一間老宅改建的咖啡廳，最有名的是水果千層蛋糕。

 

 

店內環境

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

「食聚咖啡 GATHER Cafe」在宜蘭壯圍鄉濱海公路上的甜點店，位置很偏僻，外觀是一間老宅改建的咖啡廳，最有名的是水果千層蛋糕。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

服務人員忙著幫客人點餐結帳，蛋糕櫃裡擺滿了玲瑯滿目的水果，看起來好好吃啊！價格都是一百多元，在宜蘭其實不算貴，後面黑板上寫著一些提醒的事項跟店內資訊。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

外帶無法改內用、外帶飲品有8折優惠、入座後不換桌，內用有提供免費網路等。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

假日超多人慕名而來，排外帶也要吃到的蛋糕，每日蛋糕都是限量，一定要早點來，店內座位不多，建議外帶，才不用等很久。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

有提供免費的飲用水。

 

餐點

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

                                                                                           

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

▷水果千層$200
招牌必點，被譽為和日本HARBS相似的水果千層蛋糕，層層蛋皮加上新鮮水果和奶油組合而成的千層蛋糕，吃起來口感濕潤且柔和鬆軟，甜度剛好不會膩。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

頗面的水果看起來十分可口。

【宜蘭美食】媲美日本HARBS水果千層蛋糕 |超人氣文青老宅

▷ 藍莓山山$140
上層滿滿的藍莓，酸甜口感配上濃郁乳酪，底下派皮脆硬，藍莓愛好一定要點！

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍰食聚咖啡 GATHER Cafe

☎️ 03-9385868 

📌 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號 

⏰ 10:00~17:00 (週四公休)

 

#宜蘭美食#宜蘭甜點#宜蘭下午茶#排隊美食#咖啡廳#壯圍美食#老宅咖啡#超人氣#水果千層蛋糕#藍莓乳酪#鹹派#popyummy#popdaily

 

 

 
 
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