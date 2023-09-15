【永和美食】小螺波柳州螺獅粉，酸味辣度自由調整 | 大份量滿滿配料 | 頂溪美食 | 新北美食

螺獅粉一直是我滿喜歡的一道料理，吃起來除了分量十足，大部分的店家都可以依照個人喜好調整酸度跟辣度，即便不太能吃辣的人也有不辣可以選，盡可能滿足不同需求的客人，在知道永和開了一間「小螺波螺獅粉」就趕緊來品嚐看看，晚上用餐時段還沒看到店就可以先看到遠遠的排隊人潮，它的美味可想而知。

餐廳資訊

小螺波螺獅粉 店名 : 小螺波(永和店)

電話 : (02)2928-8238

地址 : 新北市永和區永和路二段68號

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00

粉絲專頁 : 小螺波 Xiao Luo Bo

這間主打的是柳州味的螺獅粉，從頂溪捷運站1號出口步行大約3分鐘就可抵達

餐廳環境

整間店的設計是狹長型的，門口看起來會比較狹窄，排隊的人潮很快就會排到隔壁去

櫃台的區域滿小一塊，店員幾乎都是來回跑，因為客人加外送訂單真的太多

店內的座位是兩人座跟四人座，一次可以容納的客人數量還算多

本身也有跟外送平台合作，幾乎外送的單都沒有停過，架子上準備好的外帶包一袋接著一袋

店內還有展示古典唱片音響跟時鐘，有種復古跟現代的交互融合感

因為空間的關係，廚房是在最裡面的地方，不過上方掛牌的標語滿吸引人的

使用的吊燈是燈泡類型，營造一種溫馨的用餐氛圍

桌上的餐具只有筷子，湯匙是每一碗端上來的時候一併附上

菜單

菜單的部分種類還滿多的，重點是兩旁都有實際的圖片輔佐，每一種都是滿滿的料讓人看了垂涎三尺

餐點介紹

除了餐點外還有多點一杯「港式凍檸茶」，原本想說會是玻璃杯裝可以看到飲料的顏色，可能是生意太好用紙杯裝比較快，可以看到有一整片的檸檬再裡面，喝起來檸檬味很濃，帶點微甜微甜的感覺

第一道是「招牌螺獅粉」，三大片豆皮搭配滿滿的蔥花跟香菜非常吸引人目光

這次是點不辣，湯頭顏色就滿清淡的，但喝起來食材香味還是十分濃郁

裡面有兩個鳥蛋，配料的方式滿有趣的

麵條吃起來Q彈有勁，再喝上一口微酸的湯頭非常過癮

第二道是「牛肉丸螺獅粉」，一端上來可以看到滿滿的肉丸呈現在眼前

顏色比較淺的是貢丸，吃起來軟嫩Q彈

深一點的就是牛肉丸，吃起來味道非常濃郁，真的會讓人想一口接著一口

一樣有三大片豆皮，厚度滿後的泡在湯裡還是有點脆度在，吸附湯汁吃起來風味最佳

麵條都是用細的白麵條，外表已經包覆一層淡淡的湯汁，大口吸入嘴中也會充滿濃郁的湯汁

除了主料的部分，兩外都有花生跟木耳，除了增添香氣外也增加不少口感

結語

以一碗麵來說用料豐富不手軟，幾乎每一口湯裡面都會包含滿滿的配菜，雖然是點不辣微酸，但可以喝得出湯頭微微的酸味，可以增加不少食慾，如果可以接受酸度的人可以點小酸或中酸，這樣湯頭喝起來味道會更好，不過湯裡面還是有一點微微的辣椒不過幾乎沒有味道主要是提味用，整體吃下來飽足感非常夠。用餐時段避免不了的就是排隊，這次大約排了20分鐘左右就有位子，建議可以早點來。