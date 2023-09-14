淡水景觀餐廳 時光樹影Memory 河岸景觀餐廳 當月生日壽星優惠 老屋新生歷史建築質感餐廳 - Maji食尚旅圖

生活總要有改變。從不過生日的自己，今年決定來點不一樣。邀約同年同月同日的好姊妹共度專屬於我們的節日。享受生日饗宴漫步淡水美景的小旅行。

關於 時光樹影-Memory

「 時光樹影-Memory ｣的前身是「 基隆港務局淡水宿舍 ｣，超過一甲子的日式老屋建築，經修復還原其原有風貌。現今打造成淡水夕陽觀景餐廳，提供複合式餐點的餐點休閒空間，營造欣賞古蹟建築河景之美及享受美食的氛圍。

「 時光樹影-Memory ｣ 對面是原領事館船屋舊址。

時光樹影-Memory 餐廳營業資訊

🏡 新北市淡水區中正路251-1號

⏰營業時間:

周日~周四 PM12:00 ~ PM20:30

周五~周六PM12:00 ~ PM21:00

☎ 電話 02 2622 2266

🌐臉書 時光樹影-Memory 河岸景觀餐廳

預約訂位: Line APP

去年元月開幕的「 時光樹影-Memory ｣，現已成熱夯的老屋新生歷史建築質感餐廳，這次平日造訪近乎滿座。可想而知假日用餐一位難求。建議前往用餐還是預約訂位，避免撲空破壞好心情。

時光樹影-Memory室外用餐環境

在門口完成預約報到，走進「 時光樹影-Memory ｣的庭園，映入眼簾的是讓人心曠神怡的河畔風景。結合了淡水老街、紅毛城、海關碼頭的古蹟觀光亮點的特色餐廳，真的是擁有得天獨厚的好景觀。

這是眺望淡水河岸景致的最佳景觀位置的戶外餐區，也是觀賞日落的浪漫夕陽的打卡熱點。可惜當日天候不佳，時而灰濛濛的細雨時而艷陽高照，於是我們選擇在室內用餐。

時光樹影-Memory 室內用餐環境

進入餐廳，玻璃大門上一段語錄文字讓人駐足停留。『 如果可以回到__________的時光，我想________________。』，真的引人省思。

日式洋小屋建築特色的「 時光樹影-Memory ｣，室內用餐環境採簡樸素雅的風格設計，保留著日式老宅的懷舊氛圍。有著順應自然的生活美學風格。

簡約的木質餐桌及藤編木椅，木頭玻璃窗外的自然光投射入內的光影，營造了溫潤的氛圍。也增加了整個空間的明亮度和清爽感。在這裡可以盡情享受放鬆自我的無壓時刻。

時光樹影-Memory 菜單

菜單圖片取自inline 線上預約訂位

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

「 時光樹影-Memory ｣，有米食、麵食、中西式甜點、時光下午茶套餐、飲品系列等。

主餐分米食和麵食兩種。兩者均附六宮格小菜。米食有附一碗白飯和湯品。乾麵系列也有湯品提供。

中西式甜點有八款，每款甜點都有個極富創意的名字。光看菜單描述就讓人心動。有種每款都想品嘗的衝動。

午茶時光甜點必搭飲品是不敗的組合。時光樹影Memory也提供了時光下午茶的雙人超值套餐。

享受美食饗宴之餘若意猶未盡，也可購買甜點禮盒伴手禮和親友分享喔!

「 時光樹影-Memory ｣的飲品品項很多，冷熱茶飲、咖啡、無咖啡因的鮮奶系列拿鐵、氣泡飲、夏日限定調酒等不勝枚舉。想怎麼喝就怎麼喝。

時光樹影-Memory 餐點分享介紹

米食 -掌櫃的最愛🦞 540 元

「掌櫃的最愛」，海鮮總匯大集合的料理餐點，菜單中主餐價格最高的餐點，搭配六宮格的小菜及米飯和湯品。辣度可依個人喜愛而選擇。這是主廚以特製的調醬和高湯拌炒多樣海鮮如花枝、蛤蜊、蝦子等新鮮海產，甘鮮香辣的風味，此時若能搭配著啤酒肯定更加分。

「六宮格小菜」- 米食和麵食類主餐均附有六宮格小菜，擺盤、配色用心可見。菜品多為醃漬物，對於清淡養生者口感稍鹹，配米飯剛剛好。

麵食 -洄瀾帶骨牛肉麵🍝 450 元

「洄瀾帶骨牛肉麵」，來自花蓮風味的美食配方，以牛龍骨搭配大紅袍秘等十多種的秘製香料精心熬煮四小時的帶骨牛肉麵。柔嫩又帶點筋膜質感的兩大塊帶骨牛肉，充滿豪邁感的啃食樂趣。一點都不辣的紅通通湯頭，濃郁的香氣撲鼻。勁道十足的好吃手工拉麵，撒上蔥花及酸菜，甘味鮮美的口感就很足夠。這時口味稍鹹的六宮格小菜成了多餘不出色的配角了。

點餐前可先在甜點屋觀看自己喜愛的甜點。避免菜單文字內容和自己的想像不同。

木門上貼著「爽爽過日子｣春聯的甜點屋。它的前身就是原屋的廚房。位置就在室內餐廳隔壁。

甜點櫃裡的每款甜點彷彿像個藝術品般，美得讓人捨不得吃。每款都有詳細標示的說明牌，避免菜單文字內容和自己的想像不同。

當月生日壽星憑証件隨機贈送的壽星甜點，甜蜜的生日祝福。兩人的生日甜點多了一片圓滿祝福的 Happy Birthday巧克力片。原本以為是小小塊的甜點，送上來的是正常甜點的份量，誠心感覺「 時光樹影-Memory ｣ 的生日甜點真的誠意滿滿，

甜點 – 日暮金波蛋糕 (單點180元)

「日暮金波」充滿詩情畫意的甜點名字。這是時光樹影Memory｣的招牌甜點，是店裡的經典伴手禮。採用在地小農的甘甜的地瓜作為底部餡泥搭配著香醇濃郁的巴斯克乳酪蛋糕，綿密細緻的甜而不膩口感。地瓜與乳酪的碰撞居然可以有如此絕妙的好滋味，品嘗起來真是超級幸福。

甜點 – 層層的妳蛋糕 (單點150元)

「層層的妳」來自於台式涼糕的發想，將地瓜、芋頭、栗子漸層疊起，底層是Q彈軟嫩的麻糬，多層次的豐富口感。一口接一口地品嘗三種不同的甘甜滋味，既美味又滿足。

咖啡 – 卡布奇諾☕️ (單點150元)

「卡布奇諾」，用灑粉器灑上肉桂粉圖案的是三個沙漏組合成的時光樹影LOGO，非常漂亮的視覺效果。這杯香醇的咖啡風味真的很棒，超喜歡。豐富細緻的奶泡，肉桂的迷人香氣，溫潤滑順真好喝的一杯濃醇咖啡。

茶飲 – 琥珀硬枝(單點 180 元)

「琥珀硬枝」的茶葉源自石門小農嚴選原茶，帶有木炭香的重烘培口味，適合喜歡喝濃茶的朋友。金黃色的茶湯，醇厚濃郁的風味，毫無苦澀感。順口好喝，可以重複回沖。我們回沖了一次，茶香口感依舊。

結束餐敘，拿著帳單走出戶外結帳。洗手間、出餐廚房、結帳台三連間的長廊，結帳櫃台就在這白色圓盤柱型及獨特水平雨遮建築風格的廊道尾端。

「 時光樹影-Memory ｣的乾淨舒適洗手間。

廚務人員正忙著出餐的廚房。

「 時光樹影-Memory ｣的結帳處。

往階梯下走就是露天的戶外餐區。也就是眺望河景的最佳景觀位置。日落時分在這裡享受美景，真的浪漫宜人。

時光樹影河岸景觀餐廳Q & A

Q 1 :消費方式為何?

A 1 :基本消費為200元/1人，不含服務費。用餐時間為兩小時。訂位保留時間為10分鐘。

Q 2: 如何訂位?

A 2 : 網路訂位 https://reurl.cc/n1EOG8

電話訂位(02)2622 – 2266 (需等候接通故不建議)。

如確認入座，恕不提供換位服務。

欲變更訂位人數請提前告知，如席位不足恕無法接待

Q 3: 用餐有何優惠項目嗎?

A 3 : 淡水居民憑證件，即享免服務費。

當月壽星憑證件，即送壽星甜點乙份（隨機贈送）。但因受因受歷史建築法規限制，無法點蠟燭慶生。

Q 4: 可攜帶寵物用餐嗎?

A 4 : 室內餐區因受歷史建築法規限制，寵物無法入內。

戶外座位區歡迎攜帶寵物，但如天氣不佳等不可抗因素，恕不開放。

Q 5: 有「 無障礙設施 ｣嗎?