網評4.8星，藏在肉舖裡的和牛燒肉餐廳，開在這裡太隱密了！

愛吃燒肉的朋友，你知道台中有一間網評4.8星，藏在肉舖裡的和牛燒肉餐廳嗎？第一次來覺得地點也太隱密了！要是沒有人介紹，我真的會不敢走進來ＸＤ 瓦牛肉舖是一間日本A5和牛專賣店，同時也開設以和牛為主的燒肉餐廳，無論想外帶肉品回家自己料理，或是直接上餐廳享用頂級和牛燒肉都沒問題

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瓦牛肉舖｜50秒影片搶先看

瓦牛肉舖在哪裡？

瓦牛肉舖隱身在美術園區巷弄內，在同樣很有名的先生千層隔壁，但第一次來的朋友可能會覺得，怎麼只看到招牌卻找不到店面在哪裡？其實要從旁邊小巷子進去，就會發現原來裡面別有洞天呀～

如果你在巷口疑惑了一次，那走進來肯定會疑惑第二次！因為從外面看起來好像私人招待所，根本很難跟『肉舖』聯想在一起

一樓和牛超市下午2:30就開始營業了，而樓上燒肉餐廳則是傍晚5點才營業，千萬不要傻傻2:30就跑來吃燒肉啊～

瓦牛肉舖｜店內環境

說真的～這種將肉品超市與燒肉餐廳作結合的店家還真少見！

店內所使用的和牛都有產銷履歷證明，從進口和牛到精修分切，店家通通一手包辦，來這裡能買到外面少見的和牛部位

冷藏櫃裡展示從日本牧場直送的 A5和牛，可以自己挑選喜歡的肉品現切帶走喔～

我真的好愛油潤鮮嫩的和牛，美美油花光用看的就讓人口水直流！

二樓的和牛燒肉餐廳以木質裝潢為主，很有日式風，但座位不算太多，平常生意就不錯了，中秋節一定要提早預訂呦！

貴鬆鬆的和牛自己烤壞就可惜了，所以每桌都配有專人代烤！過程中除了穿插肥瘦不同的肉品，還會跟蔬菜輪流交替燒烤，整套吃下來，沒有因為吃了很多和牛而感到油膩，反而藉由不同的味道與口感轉換，更能品嚐出每種肉品獨有的特色

瓦牛肉舖｜菜單

來這邊大家都會點一份A5和牛盛合，以兩人份量為主，內容包括四種不同部位的和牛燒肉跟一塊和牛牛排，主廚會依當天的肉品隨機搭配，每次來都有機會吃到不同部位

A5和牛盛合除了單點外，也可以搭配沙拉、時蔬、飲品、甜點…做成套餐，套餐價格會比較划算，吃到的食材也更多樣！也能依用餐人數調整為三人份以上餐點

如果還有其他想吃的，再參考小黑板的當日肉品做單點！這天吃的是鹿兒島和牛，也有機會吃到熊本、岡山、大分…等不同產地的和牛

瓦牛肉舖｜主廚推薦套餐 $5180元

如果你是第一次來用餐，直接點雙人套餐最簡單，一次品嚐主廚推薦燒肉與招牌菜色，從前菜到甜點都配好了！其中和牛盛合會出兩盤肥瘦不同的組合，並根據每種肉品特性，將和牛以薄切或厚切的方式做呈現，第一次吃全和牛的燒肉套餐，覺得好期待呀～

瓦牛肉舖｜泡菜雙拼

等待肉品現切的時間，會先送上店家自製小菜，有泡菜與柚子大根，愛吃小菜的朋友可以加點「漬物放題」，除了泡菜雙拼外，還有山葵章魚與漬魚都可無限續點！

瓦牛肉舖｜鱈魚肝沙拉

鱈魚肝沙拉份量很多耶，滑嫩綿密的鱈魚肝，入口香氣濃郁！搭配海帶與酸甜和風醬汁，吃起來清爽開胃

超嫩的鱈魚肝用筷子輕輕一夾就要斷掉了，放進嘴裡也是入口即化般綿密，而且份量非常實在！除了當沙拉吃，用來搭配燒肉也很不錯

瓦牛肉舖｜厚切牛舌

套餐是搭配薄切牛舌，若要換成厚切需加價150元，但薄切牛舌大家一定都吃過，我們就選了較少見的厚切牛舌

開始燒烤前，店員先用修切下來的和牛牛油潤澤烤盤，豐腴油脂一放上烤盤就竄出熊熊烈焰

厚厚的牛舌烤起來根本像牛排，第一次吃到厚切牛舌，覺得好特別

一般薄切牛舌會比較脆口，厚切則是Q彈脆嫩的

瓦牛肉舖｜瓦牛A5級上和牛盛合

肩小排與板腱屬於油花較多的部位，肩小排的油花更為豐富，若太厚會略顯油膩，才用薄切方式呈現。而板腱為了跟肩小排作區隔，就以厚切來呈現

油脂豐腴的肩小排，口感軟嫩，肉汁甜美，第一口吃到就好喜歡

板腱牛也是油花緻密的部位，燒烤過程中的視覺饗宴也很棒！特色是中間有一條嫩筋，但烤起來會變成脆彈口感

大塊牛排烤好，店員還會幫忙剪切分食

透著粉紅的肉色看起來很誘人，吃起來外脆內嫩又多汁，越咬香氣越濃

再來這盤油花比較少，肉色偏紅一點，屬於赤身的部分！有龜之子和芯玉兩個部位

龜之子淋上自製的麻油沾醬，入口會有微微的麻油香氣

因為屬於瘦肉部位，吃起來肉感較為扎實，肉味濃郁，軟嫩中又帶有咀嚼感

油脂較少、油花又細緻的芯玉吃起來比龜之子更軟嫩，適合做厚切，可以咬比較久慢慢品嚐肉香



雖然有提供幾種沾醬，但這麼好的肉質其實不太需要醬料，頂多沾點鹽之花就超好吃

瓦牛肉舖｜夏多布里昂牛排

盛合中的牛排一般搭配肋眼或紐約客，若升級夏多布里昂牛排會+250元！夏多布里昂是菲力中最柔軟的部位，油花很少但肉質很細嫩，是和牛中數一數二高級的部位

牛排分成兩次烤，第一次烤完會放至旁邊靜置熟成後再烤，不僅能將肉汁鎖住，香氣也更迷人

可以搭配哇沙米或柚子胡椒享用，柚子胡椒尾韻比較嗆辣，但味道更有層次

雖然是油花少的部位，但肉質的確軟嫩香甜，推薦給想吃軟嫩和牛又擔心太油膩的朋友

瓦牛肉舖｜時蔬拼盤

時蔬拼盤有鮮香菇、日本山藥、日本圓茄跟櫛瓜，原本以為我會不敢吃茄子，沒想到日本圓茄跟我印象中的茄子差很多，它沒有調味過只撒了些七味粉，帶點微辣卻沒有令人害怕的氣味，烤起來也不會爛爛的，其實還不錯吃耶

裡面我最喜歡的是香菇和山藥，香菇吃起來Q彈多汁，山藥則烤得香香脆脆很涮嘴

瓦牛肉舖｜月見鴨肝拌飯

套餐可以選兩碗越光米，或是一碗蔥花蛋拌飯，更推薦你們+200元升級月見鴨肝拌飯！這可是店家的招牌拌飯，不過最近加拿大鴨肝缺貨，等庫存用完後，就算有錢也吃不到囉～

這碗大概是兩人份飯量，把蛋黃跟鴨肝拌進飯裡就可以享用啦！浸潤蛋液的越光米吃起來Q彈濕潤，加上鴨油、鴨肝的香氣非常好吃，平常不愛吃飯的我都忍不住吃個精光

瓦牛肉舖｜紅紫蘇梅酒、紅茶

飲料選擇就比較少，大概就是無糖茶跟可樂、可爾必思，我們點了無糖紅茶跟紅紫蘇梅酒，它的酒感不會很重，帶有淡淡紫蘇香氣，適合女生小酌



＜警語：開車不喝酒，未成年請勿飲酒＞

瓦牛肉舖｜甜點

餐後甜點是手作義式冰淇淋，有檸檬、百香、巧克力三種口味可選，我自己蠻推薦巧克力，味道超濃郁的，巧克力控不要錯過

也可以用70元換購新推出的抹茶可麗露，還會搭配一杯熱抹茶，餐後享用很舒心

台中少見的A5和牛專賣店，一樓是和牛超市、二樓是和牛燒肉餐廳！自己進口修切的和牛品質很棒，還有專人桌邊燒烤服務，當月壽星打卡再招待黃金和牛涮涮燒，愛吃和牛的朋友一定要收藏，缺點就是太隱密啦，沒有人介紹真的不敢走進來，餐廳座位不多，記得一定要提前訂位呦～



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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瓦牛肉舖

▋地址 : 台中市西區五權七街51巷1號

▋電話 : (04) 2378-5458

▋營業時間 : 週一~週日 14:30~21:00（週二公休）／餐廳 17:00～23:00（最後入座時間為21:00）

▋粉絲團 : 瓦牛肉舖

▋注意事項 : 不接待6歲以下兒童，6歲以上低消均為1800+10%／最後入場時間21:00、最後點餐時間21:30 ／用餐時間90分鐘／禁帶外食（包含慶生蛋糕）與寵物

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