台中美食｜超人氣文青餐館！「發愣吃VARMT」獨家特色椒麻風味料理
發表篇數：45篇
文章類別：美食-食記心得
台中，在大街小巷中都不難發現好吃的美食～～！
超級令住在基隆的胖達各種羨慕～～～～。
今天胖達住在台中的好朋友準備帶我去吃一家
在文心森林公園捷運站附近，
並帶有自己特色的椒麻風味滿滿的小餐館！
發愣吃VARMT
朋友準備帶胖達探訪的就是位於台中西區公正路上的
「發愣吃VARMT」，
在網路上風評很棒，且椒麻口味餐點更是來了必點！
發愣吃VARMT 環境介紹
外觀帶有點文青風，落地窗上還有擺放不少發愣吃特製的椒麻醬喔！
裡面整體採光明亮且座位安排舒適，
加上幾盞黃燈打在清水模的裝潢中增添了幾分溫暖感。
*餐具與水可以在自助區自行取用喔！
發愣吃VARMT 菜單
一眼望去，除了各種想吃之外，
還有一個很特別的服務標示在菜單上：「分辣」；
出於好奇詢問了一下，服務人員說分辣服務，
可以把這餐點中原本的辣幾乎分離出來，
讓想吃辣卻又擔心過辣的朋友可以來做選擇喔，
並且可以依自己的辣度斟酌加入餐點之中！
菜單上主以麵、飯、小菜、各式湯品、滷味以及飲品等。
胖達今天跟朋友點了：川味麻辣麵、室友的晚餐、
蒜泥白肉、紅油抄手、米血、隔間肉湯、
冬瓜檸檬、酸梅汁；接著就等餐點送上來啦！
發愣吃 VARMT 川味麻辣麵
超澎湃的盛盤！湯碗上佈滿牛五花、蔥片、蒜苗、
香菜、大陸妹與矗立的油條把麵體完整覆蓋！
裡面使用的麵體則是滿滿的陽春麵～～！
- 陽春麵
麵量超多！麵體吃起來柔嫩，搭配所附著的湯汁入口相當有味！
- 牛五花
胖達有時會很擔心送來的牛五花肉片
會在烹煮的時候會過於老去，不過發愣吃處理的很不錯，
肉片除了有一定的厚度外，還保有軟嫩的口感與肉汁。
- 油條
上面可以品嘗到酥脆的油條，
下方則是浸泡至軟爛且帶有麻辣鍋風味的油條拉，
享用起來有雙重的滋味呢！
- 湯頭
椒麻的風味直接撲鼻而來，
入口陣陣感受到唇與舌的麻，
而在尾韻會轉有一股微酸甜的風味，
讓原本可能很快會有膩口的湯頭，
有不錯的的自帶解膩效果～
發愣吃VARMT 室友的晚餐
一端上桌就看到這超級浮誇的青蔥滿滿，搭配蒜末、
朝天椒粒、黑胡椒粒、花椒粉、雞粉，還有一顆生蛋黃，
把麵拌開，底層居然還有豬五花！
這就是所謂的室友的晚餐總藏著好料！
吃的時候蔥香四溢，有生蛋黃的加持，口感更加滑嫩。
而添加的雞湯粉也融入乾麵中被底層的湯汁再吸附，
讓口味變得更有層次。
發愣吃VARMT 小菜＆飲品
胖達當時在看著菜單的時候品項不少，
實在很難做決定要點哪幾樣來試試，
於是跟朋友討論就直接點店家推薦拉！
在送上來一品的時候～幸好也受朋友好評～～
- 隔間肉湯
湯底搭配薑絲很清甜，隔間肉很厚實，吃起來有口感滿滿！
- 米血
剛送上桌來的米血入口「超柔軟」，蒸的超透，
搭配花生醬與油膏混成的佐醬鹹甜而不膩。
- 紅油抄手
上面淋上店家特有的椒麻醬與蔥花，
未品嚐就可以聞到那椒麻香與蔥的辛香，
入口皮薄而Q內餡紮實。
- 蒜泥白肉
入口有豬肉的鮮甜，下方還附有油膏，
讓入口的豬肉的甜味更增添幾分，
且厚實的切片也非常的口感。
- 酸梅汁
酸酸甜甜的酸梅汁清爽又解膩。
- 冬瓜檸檬
冬瓜風味濃郁，檸檬在冬瓜的甜度裡帶一點微酸，
有了很好的層次發揮，整體順口好喝。
- 發愣吃VARMT 椒麻醬
如果我們選擇分辣，椒麻醬的部分店家會幫我們利用小醬碟分裝；
淺嚐一口風味帶出特有的椒麻口感，入口有辛香，
微微的回甘，進而褪去，瞬間的麻辣感，口味很不錯！
沒想到店家居然還有單賣（一罐$280元）！！
加上家人也喜歡吃辣～胖達就買一罐回家囉～！
發愣吃VARMT 相關資訊
發愣吃VARMT目前也已全新位置、裝潢擺設迎接每一位來的饕客拉！
前幾天拜訪之前，胖達也曾經在網站上看了一些相關的介紹網誌，
內容是為搬家前的照片～讓胖達一度以為走錯了地方呢！
這邊胖達提供全新的相關資訊懶人包給各位朋友囉！
店名：發愣吃VARMT
地址：台中市西區公正路133號
電話：0958-053-182
前往-> 發愣吃VARMT 官方網站~
前往-> 發愣吃VARMT FB粉絲團~
前往-> 發愣吃VARMT IG粉絲團~