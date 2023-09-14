台中美食｜超人氣文青餐館！「發愣吃VARMT」獨家特色椒麻風味料理

台中，在大街小巷中都不難發現好吃的美食～～！

超級令住在基隆的胖達各種羨慕～～～～。

今天胖達住在台中的好朋友準備帶我去吃一家

在文心森林公園捷運站附近，

並帶有自己特色的椒麻風味滿滿的小餐館！

發愣吃VARMT

朋友準備帶胖達探訪的就是位於台中西區公正路上的

「發愣吃VARMT」，

在網路上風評很棒，且椒麻口味餐點更是來了必點！

發愣吃VARMT 環境介紹

外觀帶有點文青風，落地窗上還有擺放不少發愣吃特製的椒麻醬喔！

裡面整體採光明亮且座位安排舒適，

加上幾盞黃燈打在清水模的裝潢中增添了幾分溫暖感。

*餐具與水可以在自助區自行取用喔！

發愣吃VARMT 菜單

一眼望去，除了各種想吃之外，

還有一個很特別的服務標示在菜單上：「分辣」；

出於好奇詢問了一下，服務人員說分辣服務，

可以把這餐點中原本的辣幾乎分離出來，

讓想吃辣卻又擔心過辣的朋友可以來做選擇喔，

並且可以依自己的辣度斟酌加入餐點之中！

菜單上主以麵、飯、小菜、各式湯品、滷味以及飲品等。

胖達今天跟朋友點了：川味麻辣麵、室友的晚餐、

蒜泥白肉、紅油抄手、米血、隔間肉湯、

冬瓜檸檬、酸梅汁；接著就等餐點送上來啦！

發愣吃 VARMT 川味麻辣麵

超澎湃的盛盤！湯碗上佈滿牛五花、蔥片、蒜苗、

香菜、大陸妹與矗立的油條把麵體完整覆蓋！

裡面使用的麵體則是滿滿的陽春麵～～！

陽春麵

麵量超多！麵體吃起來柔嫩，搭配所附著的湯汁入口相當有味！

牛五花

胖達有時會很擔心送來的牛五花肉片

會在烹煮的時候會過於老去，不過發愣吃處理的很不錯，

肉片除了有一定的厚度外，還保有軟嫩的口感與肉汁。

油條

上面可以品嘗到酥脆的油條，

下方則是浸泡至軟爛且帶有麻辣鍋風味的油條拉，

享用起來有雙重的滋味呢！

湯頭

椒麻的風味直接撲鼻而來，

入口陣陣感受到唇與舌的麻，

而在尾韻會轉有一股微酸甜的風味，

讓原本可能很快會有膩口的湯頭，

有不錯的的自帶解膩效果～

發愣吃VARMT 室友的晚餐

一端上桌就看到這超級浮誇的青蔥滿滿，搭配蒜末、

朝天椒粒、黑胡椒粒、花椒粉、雞粉，還有一顆生蛋黃，

把麵拌開，底層居然還有豬五花！

這就是所謂的室友的晚餐總藏著好料！

吃的時候蔥香四溢，有生蛋黃的加持，口感更加滑嫩。

而添加的雞湯粉也融入乾麵中被底層的湯汁再吸附，

讓口味變得更有層次。

發愣吃VARMT 小菜＆飲品

胖達當時在看著菜單的時候品項不少，

實在很難做決定要點哪幾樣來試試，

於是跟朋友討論就直接點店家推薦拉！

在送上來一品的時候～幸好也受朋友好評～～

隔間肉湯

湯底搭配薑絲很清甜，隔間肉很厚實，吃起來有口感滿滿！

米血

剛送上桌來的米血入口「超柔軟」，蒸的超透，

搭配花生醬與油膏混成的佐醬鹹甜而不膩。

紅油抄手

上面淋上店家特有的椒麻醬與蔥花，

未品嚐就可以聞到那椒麻香與蔥的辛香，

入口皮薄而Q內餡紮實。

蒜泥白肉

入口有豬肉的鮮甜，下方還附有油膏，

讓入口的豬肉的甜味更增添幾分，

且厚實的切片也非常的口感。

酸梅汁

酸酸甜甜的酸梅汁清爽又解膩。

冬瓜檸檬

冬瓜風味濃郁，檸檬在冬瓜的甜度裡帶一點微酸，

有了很好的層次發揮，整體順口好喝。

發愣吃VARMT 椒麻醬

如果我們選擇分辣，椒麻醬的部分店家會幫我們利用小醬碟分裝；

淺嚐一口風味帶出特有的椒麻口感，入口有辛香，

微微的回甘，進而褪去，瞬間的麻辣感，口味很不錯！

沒想到店家居然還有單賣（一罐$280元）！！

加上家人也喜歡吃辣～胖達就買一罐回家囉～！

點我前往官方商場購買~

發愣吃VARMT 相關資訊

發愣吃VARMT目前也已全新位置、裝潢擺設迎接每一位來的饕客拉！

前幾天拜訪之前，胖達也曾經在網站上看了一些相關的介紹網誌，

內容是為搬家前的照片～讓胖達一度以為走錯了地方呢！

這邊胖達提供全新的相關資訊懶人包給各位朋友囉！

店名：發愣吃VARMT

地址：台中市西區公正路133號

電話：0958-053-182

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