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> 圖文創作 > 新莊輔大綠豆沙大推薦第一名!超高CP值,各種綠豆沙特調

新莊輔大綠豆沙大推薦第一名!超高CP值,各種綠豆沙特調

2023-09-14 22:36:51 呂濬翰 人氣：703
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窩客好文

呂濬翰

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：臺飲殿 Mosa Tea
phone02-2901-077
place新北市新莊區建國一路32號1樓（輔大正門）32號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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大家好我是Juin一個綠豆沙癮者

這一兩年綠豆沙店要絕跡了嗎?,賣的店家越來越少

算了!我推薦一家有賣綠豆沙店家:臺飲殿 Mosa Tea 希望大家別讓他倒

早期也算是他的老顧客了,開始在新莊區民安路上叫玖拾綠豆沙紅茶專賣店

當時綠豆沙在新莊人的社團也是滿有名的,後來搬家去新莊建國一路上改名喝豆鼎

哈哈哈哈又不知道怎麼回事,又改名裝潢成現在的臺飲殿Mosa Tea,反正經歷各種困苦的樣子,但現在輔仁大學裡面也是各部門常叫外送的飲料店,綠豆沙也是在輔大Dcard校園版常討論,內容討論應該是極高的CP值,免費珍珠,免費綠豆顆粒,免費淋黑糖 45元  好喝是必要的沒甚麼好再提!

然後綠豆沙又各種花樣挺會玩的

所以我覺得喝膩綠豆沙的人,我極力推薦奶酒綠豆沙跟 MiGi MiGi

聽我的絕對不會錯啦!他算是台灣綠豆沙業界玩爆綠豆沙的店家吧

想喝新花樣的就去吧,反正也踩不到雷的店家,開在整排連鎖飲料店上自有他存在的道理

 

店名:臺飲殿 Mosa Tea

地址:新北市新莊區建國一路32號

FB:https://www.facebook.com/beanmates168

 

 

 

文章關鍵字
北部綠豆沙強者 新北綠豆沙 玩爆綠豆沙 臺飲殿Mosa Tea more
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