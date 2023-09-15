在植物園中吃火鍋?！質感系「森饗鍋物」必朝聖，川香酸菜魚湯底好涮嘴～

愛吃火鍋的朋友們這篇必須收藏！這家從彰化開到台中的「森饗鍋物」用餐環境非常有質感，鍋類的品項也非常多元，光是湯頭就多達9種，絕對是大家約會或用餐的好選項！

走進「森饗鍋物」就仿佛走進了小型的植物園，挑高的用餐環境讓人毫無壓迫感，空間中使用許多綠色植物妝點，非常特別又有質感。

「森饗鍋物」的湯頭非常多元，主食的種類也很多，像是牛、豬、雞、羊肉和海鮮等通通有，還可以選擇海陸雙拼，怎麼配搭超滿足！！

這次點了胡椒豬肚和酸菜魚口味的湯底來嚐鮮看看，胡椒豬肚湯帶有溫潤的辛香，湯頭的胡椒是微辣順口的滋味，整體口味蠻濃郁的，鍋底還有附上豬肚，軟嫩有勁很涮嘴～

川香酸菜魚白湯在潤白的外表下，隱藏令人上癮的快感，一入口泡椒的酸辣化在口中，配上青花椒的香麻很過癮，魚片的部分也沒有腥味，在火鍋店可以吃到這麼令人滿意的酸菜魚真的必須比個讚！

推薦可以點嘎嘣脆炸豆皮跟炸魚皮搭配川香酸菜魚白湯，酥酥脆脆的很夠味～

主食的部分這次選了1855霜降牛小排和極品海陸雙拼，霜降牛小排的油花非常漂亮，吃起來很嫩口且不膩，涮肉搭配胡椒豬肚湯和川香酸菜魚白湯都很美味～

想要一次滿足肉品及海鮮點極品海陸雙拼準沒錯，這裡的海鮮品項都非常新鮮，可以吃到鱸魚、鮮蚵、文蛤、透抽和白蝦，入鍋煮後湯頭更加清甜，推薦給大家～

副食的部分可以加價升級成滷肉飯 （+$20）或香辣椒麻拌麵（ +78），香辣椒麻拌麵同時兼具香跟麻，吃起來超級過癮！

飯後還能來點炸煉乳饅頭、紫薯地瓜球當甜點，炸煉乳饅頭一份有四顆很適合大家一起分享，外皮金黃酥脆，搭配煉乳就很好吃啦～～

另外，「森饗鍋物」內用還有提供自助飲品及霜淇淋吃到飽，火鍋控們一定要趕快來報到！

【森饗鍋物】

地址：台中市西屯區漢口路二段148-2號

營業時間：11:30-23:00

電話： 04-23166886

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