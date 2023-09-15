【宜蘭傳藝中心】宜蘭國立傳統藝術中心攻略，門票、交通、住宿

來到宜蘭國立傳統藝術中心（宜蘭傳藝中心），有什麼好玩的呢？分享傳藝中心景點、DIY體驗與如何安排門票、交通與住宿，這裡有許多打卡景點，可以和情侶、朋友、家人一起來合影，文中附上宜蘭傳藝中心景點地圖，快來看這篇宜蘭傳藝中心旅遊懶人包！

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宜蘭傳統藝術中心景點

宜蘭傳藝文化園區，有吃、有逛、有DIY手作體驗，還有民俗技藝可以看，到底宜蘭傳藝中心要怎麼逛？園區主要分為「三館、三街、三建築」，DIY與特色店家主要集中在「三街」，分別是魯班街、臨水街、文昌街。「三建築」是看一些歷史人文與表演的場所，「三館」則是一些文物展示館的地方。

# 入口

▲在入口處，直接出示電子QR碼，就可以進入囉！

▲這時候，會拿到一份傳藝快訊，上面有園區的地圖，以及今天各個時段園區內有的表演，有了這份地圖，逛傳藝中心完全不是問題！

▼接下來會介紹宜蘭傳藝中心主要三條街：魯班街、文昌街、臨水街，三條街有不同的特色與代表的意義▼

# 魯班街

魯班街是從入口進去後，遇到的第一條街，是以工藝發明家「魯班」為名，這條街上有許多展現傳統工藝的店家，工藝品展示，呈現手作的溫度。

# 文昌街

第二條街是「文昌街」，是園區內最主要的街道，「文昌街」匯集了各式各樣的店鋪，有各種DIY課程，適合大人與小朋友一起體驗。街上小燈籠的擺設，展現了街道的熱鬧繁華。

▲在文昌街上可以找到各式各樣的小店，像是傳統技藝的捏麵人、陶笛、製糖等等，這裡有一種童年的懷舊感，很適合帶小朋友來認識這些快要失傳的傳統技藝

▲在文昌街上「童玩部落」的店家一直有超高的人氣！能在這找到許多童年時期的玩具

# 臨水街

「臨水街」是靠近河岸的街屋，高低交錯的街屋與河岸景致，有種江南河岸風光的感覺，這條街上有「抓周趣」、「柑仔店」或者去搭船的「渡船頭」

▲從「文昌街」走到「臨水街」，會有幾個超好拍的廊道，園區內有租借旗袍的小店，可以換上衣服，穿梭在園區內，拍幾張復古照片

# 臨水劇院

是園區內主要的半戶外展演空間，可以在「官網最新消息」中來了解，這個月在臨水劇場的表演節目，2020/2/1~2021/1/31，是由「藝想台灣」演出團體帶來的「噶瑪蘭公主」

▲靈感來自於傳統「演藝大棚」的竹構與開放特色，是園區內主要的半戶外展演空間

# 廣孝堂

廣孝堂原本是宜蘭鄭氏一家的家廟，距今已經有接近百年的歷史，因都市計畫而面臨拆遷，在相關單位努力下，拆遷保存在宜蘭傳藝中心園內，每兩個小時就有報時演出（11:00、13:00、15:00、17:00）

# 黃舉人宅

黃舉人宅已經有140年的歷史，是宜蘭第一位舉人黃纘緒的故居，因為都市計畫的關係，面臨拆除的命運，在政府與傳藝中心的努力下，在園區內一磚一瓦的重建完成，目前正在維護整修中，只看得到外觀部分

# 青春照相館

青春照相館是租借復古服裝，並提供在園區內的拍攝服務，收費是450元/人（含服裝與拍攝與髮型），在園區內整體拍攝效果很棒，收費也很平易近人，可以追蹤青春照相館的IG，來看看是不是自己喜歡的攝影風格

宜蘭傳統藝術中心周邊住宿

# 煙波花時間 宜蘭傳藝

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：搭乘「火車」或者「客運」抵達「羅東火車站」後，轉乘「公車」或「計程車」抵達宜蘭傳統藝術中心；開車自駕前往，住宿有免費停車位

｜親子入住：有4-6人房可供多人入住

全新開幕！ 在宜蘭傳藝中心內 ，住房免費暢遊宜蘭傳藝園區

，住房免費暢遊宜蘭傳藝園區 傳統藝術與文化創意交融！保留窗花磨石地、川堂魚池、涼亭木椅等元素

無拘無束入住！ 自助式辦理入住與退房模式和藍牙門鎖

自助式辦理入住與退房模式和藍牙門鎖 適合家庭與多人好友入住！ 房型有雙人房、四人房，另有上下舖四人房、六人套房

房型有雙人房、四人房，另有上下舖四人房、六人套房 親子友善！提供嬰兒床圍、嬰兒床和嬰兒澡盆

# 宜蘭五結－璞邸傳藝親子渡假民宿（ 玩傳藝必住！ ）

｜雙人房低價位：TWD$2,300左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通： 如果自駕的話，有提供免費停車位(距離宜蘭傳藝中心非常近！走路5分鐘就到)

｜親子入住：6歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住，提供嬰兒床加床服務，收費為600元每人每晚；有包棟選項可供多人入住

距離宜蘭傳藝中心非常近！走路5 分鐘就到

適合孩子放電！有兒童戲水池和室內遊戲區

可以包棟！民宿可容納20-30 位，提供烤肉場地 ，另有投影機租借，適合多人聚會

，另有投影機租借，適合多人聚會 公共區域維持得很乾淨，房間整潔且舒適溫馨，浴室乾濕分離

館內備有電梯 ，移動行李很方便

，移動行李很方便 免費嬰兒澡盆租借服務，嬰兒床需另外加價600元每人每晚

# 雀客童媽吉親子飯店

｜雙人房低價位：TWD$3,300左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：搭乘火車在「羅東車站」下車，走路2分鐘；自駕前往，有提供免費停車場(距離宜蘭傳藝中心開車14分鐘就到)

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有8人房可供多人入住

2021 年新開幕！地理位置絕佳，位於宜蘭羅東車站附近 ，從火車站步行前往飯店只要2分鐘。

，從火車站步行前往飯店只要2分鐘。 鄰近觀光景點，距離羅東夜市走路8 分鐘 ，距離羅東中山公園走路5分鐘。

，距離羅東中山公園走路5分鐘。 專為親子打造350 坪室內遊戲空間，設有3D 互動球池、超過50 台兒童電動汽車、兩層樓超高溜滑梯、嬰幼兒遊樂室 ，並在一旁貼心設置大人休息區，提供咖啡茶品和輕食甜點，方便一邊看顧孩子安全，一邊放鬆品嘗度過悠閒假期。

，並在一旁貼心設置大人休息區，提供咖啡茶品和輕食甜點，方便一邊看顧孩子安全，一邊放鬆品嘗度過悠閒假期。 設有電競遊樂室，配備三台Switch 、手足球、空氣曲棍球 ，不只小寶貝有得玩，大朋友也能樂在其中。

，不只小寶貝有得玩，大朋友也能樂在其中。 親子友善住宿，提供嬰兒床、嬰兒澡盆、奶瓶消毒鍋、兒童牙刷、兒童浴袍等用品。

客房寬敞明亮 ，配有49吋LG電視，衛浴乾溼分離， 有免治馬桶、獨立浴缸，無論大人小孩都能住得舒心愜意。

，配有49吋LG電視，衛浴乾溼分離， 供應歐陸式自助早餐，嚴選多元食材入菜，不只美味也兼顧營養均衡，用美味的早餐開啟新的一天。

宜蘭傳統藝術中心常見問題