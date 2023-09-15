為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【義大飯店】義大皇家酒店，彷彿入住皇宮，設施房間早餐！

【義大飯店】義大皇家酒店，彷彿入住皇宮，設施房間早餐！

2023-09-15 11:51:46 V妞的旅行 人氣：103
share
窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：207篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：高雄市 > 大樹區

造訪商家：義大皇家酒店(交觀業字第1391號)
phone07-6568-111
place高雄市大樹區學城路一段153號
作者本次評價：
4.85
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

eda royal hotel

在找？推薦入住義大皇家酒店(Eda Royal Hotel)，飯店評價好，大廳氣派，館內設施豐富，有泳池與親子設施，餐廳早餐豐盛，位於高雄義大世界 /園區內，玩樂園、逛義大世界Outlet 購物超方便。這篇分享義大皇家酒店實際入住體驗評價，包含交通、早餐、泳池、住宿與其他設施介紹。

👉住宿推薦：【高雄飯店】Top20高雄住宿推薦總整理，新開狂推首選！

高雄飯店 / 高雄親子飯店高雄五星級飯店 / 高雄泳池飯店

高雄義大世界 / 高雄義大世界飯店  / 義大皇家酒店  / 義大世界Outlet 

 

高雄義大世界▼

【高雄義大世界最強攻略】園區設施、美食餐廳、購物、交通

【高雄義大飯店推薦】Top10義大世界住宿，皇家、天悅比較！

【高雄義大世界必住飯店】義大皇家酒店，必玩設施、豐富早餐！

【高雄義大世界】購物廣場Outlet必買品牌地圖、交通、美食攻略

 

義大皇家酒店｜推薦原因

eda royal hotel

｜雙人房低價位：左右

Booking訂房

｜多人入住：12歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

  • 來義大世界玩首選飯店！評價好！前往樂園超方便！走過天橋就是購物Outlet
  • 設施多元齊全！待在飯店就可以一整天！有泳池、滑水道、桑拿、親子設施、健身房，遊戲室、許多漂亮花園可以散步
  • 房間寬敞，床墊舒適，選用的是Restonic美國蕾絲床墊
  • 浴室乾溼分離，配有浴缸，淋浴間配有花灑，水量大，洗澡舒服
  • 早餐品項豐富，大人小孩都愛吃！飯店員工非常友善！讓人感覺賓至如歸

 

義大皇家酒店｜大廳

lobby of eda royal hotel

是園區內的五星飯店，是台灣數一數二整合多功能設施，包含樂園以及購物中心的國際型飯店，現在就跟著我入住酒店吧！

 

 

【義大皇家酒店｜設施】

Facility of eda royal hotel

▲飯店另一側的長廊，可以前往飯店的設施區域，包含游泳池、滑水道、三溫暖、親子設施、健身房，遊戲室

 

Facility of eda royal hotel

的設施，豐富到可以待在飯店一整天都不用出門，白天去遊樂世界玩，晚上回到飯店享用設施，從早玩到晚，真的很適合做為親子度假的選擇

 

Facility of eda royal hotel

▲每週六的16:00-16:30，會推出特別活動「雪花泡泡趴」，就算沒有遇到活動，躺在池畔的木製躺椅上，也很有度假的氛圍>>>

 

Facility of eda royal hotel

▲游泳池旁的花園造景也很漂亮

 

Facility of eda royal hotel

▲有扮家家酒的小屋子與玩具

 

義大皇家酒店｜房間住宿體驗

Room of eda royal hotel

的華麗程度，讓我想起在賭城拉斯維加斯住的飯店，住房建築的中間上方有天窗，讓自然光灑落，整體非常明亮

 

Room of eda royal hotel

▲這次入住的是基本「」的雙人房房型，坪數12坪，門一打開後，左邊是浴室，正前方是床與沙發區，右邊則是衣櫃與全身鏡，另外每間房都有一個小陽台>>>

 

Room of eda royal hotel

房間非常寬敞，有沙發區、辦公桌區、一張超級大床，選用的是Restonic美國蕾絲床墊，床的軟硬適中，非常好睡

 

義大皇家酒店｜早餐

Breakfast of eda royal hotel

早上會在一樓的「星亞自助餐廳」享用早餐，用餐氣氛明亮舒適，用餐時間是06:30-10:30，種類豐富，大家在這，把體力補充好，待會去樂園玩！>>>

 

Breakfast of eda royal hotel

▲早餐自助餐的沙拉，選擇多樣，菜色新鮮，醬料選擇也多

 

Breakfast of eda royal hotel

▲冷盤類的菜色，有蔬菜水果沙拉、火腿、章魚涼拌，飲品有養樂多可選

義大皇家酒店｜交通

eda royal hotel

# 「自駕開車」前往義大皇家酒店

parking of eda royal hotel

  • 台北－義大世界：車程時間4小時
  • 台中－義大世界：車程時間2小時20分鐘
  • 高雄－義大世界：車程時間30分鐘

>>>Google位置

停車資訊：免費停車在飯店停車場

 

# 搭乘「大眾運輸交通」前往義大皇家酒店

不論搭乘高鐵、台鐵或者高雄捷運，都可以轉乘「義大客運」前往義大世界。>>>官網最新交通資訊調整

【從高鐵左營站前往義大世界】

  • 乘車地點：高鐵左營站
  • 發車時間：去程06:50 -23:00 （時刻表）、回程06:40 -22:30（時刻表
  • 票價：台幣$34元 （全票）、台幣$17元半票

 

【搭乘「高雄捷運」前往義大世界】

搭乘「高雄捷運」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。

 

【搭乘「台鐵」前往義大世界

搭乘「台鐵」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。

 

 

義大皇家酒店常見問題

義大皇家酒店辦理入住時間？

義大皇家酒店辦理入住時間為下午15:00，退房時間為隔天中午11:00。

義大皇家酒店設施包含？

義大皇家酒店的設施有提供戶外親子戲水區、滑水道、遊戲區、三溫暖、時尚水療池、SPA、健身房

義大皇家酒店親子備品包含？

義大皇家酒店的親子備品有提供嬰兒床、床邊護欄、嬰兒澡盆、奶瓶消毒鍋借用，數量有限，需先預約保留

義大皇家酒店早餐營業時間？

義大皇家酒店早餐營業時間為早上06:30到10:30。

 

▼更多高雄住宿攻略

【高雄飯店推薦】Top15高雄住宿，回訪好評！CP值高！

【高雄親子飯店】Top10高雄親子住宿，媽媽們狂推！

【高雄五星級飯店】Top7高雄五星飯店推薦，豪華享受！

【高雄泳池飯店】Top3無邊際泳池飯店，網美必打卡！

【高雄義大飯店推薦】Top10義大世界住宿，皇家、天悅比較！

【高雄萬豪】高雄萬豪酒店，新開幕！豪華天井水療池

【高雄水京棧】設施、泳池、早餐、房間開箱，名人也愛住！

【高雄承億酒店】新開幕高雄飯店，高空透明無邊際泳池！

 
 
創作者介紹
創作者 V妞的旅行 的頭像
V妞的旅行

V妞的旅行




#義大世界
morechevron_right
文章關鍵字
義大世界
檢舉
share
chevron_left

【台中吃到飽】Top5台中自助餐buffet推薦，特色

【淡水飯店】Top3淡水住宿，回訪率高！無敵海景

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

嘉義親子飯店推薦【棒棒積木飯店】積木任你玩到瘋/住飯店玩樂園訪故宮南院/嘉義住宿

瑪姬愛漂亮
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：207篇

V妞的旅行提供國內旅遊、國外旅遊、飯店住宿攻略資訊攻略，從景點、住宿、交通、購物，跟著旅遊攻略，帶你輕鬆玩遍世界！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
承億酒店 照片

承億酒店

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
高雄飯店 照片

高雄飯店

5.00 (2人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
和逸飯店 高雄中山館 照片

和逸飯店 高雄中山館

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
萬豪酒店 照片

萬豪酒店

4.10 (2人評鑑)

區域：高雄市鼓山區
夏優旅居 照片

夏優旅居

4.37 (3人評鑑)

區域：高雄市鹽埕區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up