【義大飯店】義大皇家酒店，彷彿入住皇宮，設施房間早餐！

在找？推薦入住義大皇家酒店(Eda Royal Hotel)，飯店評價好，大廳氣派，館內設施豐富，有泳池與親子設施，餐廳早餐豐盛，位於高雄義大世界 /園區內，玩樂園、逛義大世界Outlet 購物超方便。這篇分享義大皇家酒店實際入住體驗評價，包含交通、早餐、泳池、住宿與其他設施介紹。

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義大皇家酒店｜推薦原因

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜多人入住：12歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

來義大世界玩首選飯店！ 評價好！前往樂園超方便！走過天橋就是購物Outlet

評價好！前往樂園超方便！走過天橋就是購物Outlet 設施多元齊全！待在飯店就可以一整天！ 有泳池、滑水道、桑拿、親子設施、健身房，遊戲室、許多漂亮花園可以散步

有泳池、滑水道、桑拿、親子設施、健身房，遊戲室、許多漂亮花園可以散步 房間寬敞， 床墊舒適，選用的是Restonic美國蕾絲床墊

浴室乾溼分離，配有浴缸，淋浴間配有花灑，水量大，洗澡舒服

早餐品項豐富，大人小孩都愛吃！飯店員工非常友善！讓人感覺賓至如歸

義大皇家酒店｜大廳

▲是園區內的五星飯店，是台灣數一數二整合多功能設施，包含樂園以及購物中心的國際型飯店，現在就跟著我入住酒店吧！

【義大皇家酒店｜設施】

▲飯店另一側的長廊，可以前往飯店的設施區域，包含游泳池、滑水道、三溫暖、親子設施、健身房，遊戲室

▲的設施，豐富到可以待在飯店一整天都不用出門，白天去遊樂世界玩，晚上回到飯店享用設施，從早玩到晚，真的很適合做為親子度假的選擇

▲每週六的16:00-16:30，會推出特別活動「雪花泡泡趴」，就算沒有遇到活動，躺在池畔的木製躺椅上，也很有度假的氛圍>>>

▲游泳池旁的花園造景也很漂亮

▲有扮家家酒的小屋子與玩具

義大皇家酒店｜房間住宿體驗

▲的華麗程度，讓我想起在賭城拉斯維加斯住的飯店，住房建築的中間上方有天窗，讓自然光灑落，整體非常明亮

▲這次入住的是基本「」的雙人房房型，坪數12坪，門一打開後，左邊是浴室，正前方是床與沙發區，右邊則是衣櫃與全身鏡，另外每間房都有一個小陽台>>>

▲房間非常寬敞，有沙發區、辦公桌區、一張超級大床，選用的是Restonic美國蕾絲床墊，床的軟硬適中，非常好睡

義大皇家酒店｜早餐

▲早上會在一樓的「星亞自助餐廳」享用早餐，用餐氣氛明亮舒適，用餐時間是06:30-10:30，種類豐富，大家在這，把體力補充好，待會去樂園玩！>>>

▲早餐自助餐的沙拉，選擇多樣，菜色新鮮，醬料選擇也多

▲冷盤類的菜色，有蔬菜水果沙拉、火腿、章魚涼拌，飲品有養樂多可選擇

義大皇家酒店｜交通

# 「自駕開車」前往義大皇家酒店

台北－義大世界： 車程時間4小時

車程時間4小時 台中－義大世界： 車程時間2小時20分鐘

車程時間2小時20分鐘 高雄－義大世界：車程時間30分鐘

>>>Google位置

※停車資訊：免費停車在飯店停車場

# 搭乘「大眾運輸交通」前往義大皇家酒店

不論搭乘高鐵、台鐵或者高雄捷運，都可以轉乘「義大客運」前往義大世界。>>>官網最新交通資訊調整

【從高鐵左營站前往義大世界】

乘車地點： 高鐵左營站

高鐵左營站 發車時間： 去程06:50 -23:00 （ 時刻表 時刻表

去程06:50 -23:00 （ 票價：台幣$34元 （全票）、台幣$17元半票

【搭乘「高雄捷運」前往義大世界】

搭乘「高雄捷運」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。

【搭乘「台鐵」前往義大世界】

搭乘「台鐵」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。

義大皇家酒店常見問題

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