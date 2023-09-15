【義大飯店】義大皇家酒店，彷彿入住皇宮，設施房間早餐！

在找？推薦入住義大皇家酒店(Eda Royal Hotel)，飯店評價好，大廳氣派，館內設施豐富，有泳池與親子設施，餐廳早餐豐盛，位於高雄義大世界 /園區內，玩樂園、逛義大世界Outlet 購物超方便。這篇分享義大皇家酒店實際入住體驗評價，包含交通、早餐、泳池、住宿與其他設施介紹。
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義大皇家酒店｜推薦原因
｜雙人房低價位：左右
｜｜Booking訂房｜
｜多人入住：12歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住
- 來義大世界玩首選飯店！評價好！前往樂園超方便！走過天橋就是購物Outlet
- 設施多元齊全！待在飯店就可以一整天！有泳池、滑水道、桑拿、親子設施、健身房，遊戲室、許多漂亮花園可以散步
- 房間寬敞，床墊舒適，選用的是Restonic美國蕾絲床墊
- 浴室乾溼分離，配有浴缸，淋浴間配有花灑，水量大，洗澡舒服
- 早餐品項豐富，大人小孩都愛吃！飯店員工非常友善！讓人感覺賓至如歸
義大皇家酒店｜大廳
▲是園區內的五星飯店，是台灣數一數二整合多功能設施，包含樂園以及購物中心的國際型飯店，現在就跟著我入住酒店吧！
【義大皇家酒店｜設施】
▲飯店另一側的長廊，可以前往飯店的設施區域，包含游泳池、滑水道、三溫暖、親子設施、健身房，遊戲室
▲的設施，豐富到可以待在飯店一整天都不用出門，白天去遊樂世界玩，晚上回到飯店享用設施，從早玩到晚，真的很適合做為親子度假的選擇
▲每週六的16:00-16:30，會推出特別活動「雪花泡泡趴」，就算沒有遇到活動，躺在池畔的木製躺椅上，也很有度假的氛圍>>>
▲游泳池旁的花園造景也很漂亮
▲有扮家家酒的小屋子與玩具
義大皇家酒店｜房間住宿體驗
▲的華麗程度，讓我想起在賭城拉斯維加斯住的飯店，住房建築的中間上方有天窗，讓自然光灑落，整體非常明亮
▲這次入住的是基本「」的雙人房房型，坪數12坪，門一打開後，左邊是浴室，正前方是床與沙發區，右邊則是衣櫃與全身鏡，另外每間房都有一個小陽台>>>
▲房間非常寬敞，有沙發區、辦公桌區、一張超級大床，選用的是Restonic美國蕾絲床墊，床的軟硬適中，非常好睡
義大皇家酒店｜早餐
▲早上會在一樓的「星亞自助餐廳」享用早餐，用餐氣氛明亮舒適，用餐時間是06:30-10:30，種類豐富，大家在這，把體力補充好，待會去樂園玩！>>>
▲早餐自助餐的沙拉，選擇多樣，菜色新鮮，醬料選擇也多
▲冷盤類的菜色，有蔬菜水果沙拉、火腿、章魚涼拌，飲品有養樂多可選擇
義大皇家酒店｜交通
# 「自駕開車」前往義大皇家酒店
- 台北－義大世界：車程時間4小時
- 台中－義大世界：車程時間2小時20分鐘
- 高雄－義大世界：車程時間30分鐘
>>>Google位置
※停車資訊：免費停車在飯店停車場
# 搭乘「大眾運輸交通」前往義大皇家酒店
不論搭乘高鐵、台鐵或者高雄捷運，都可以轉乘「義大客運」前往義大世界。>>>官網最新交通資訊調整
【從高鐵左營站前往義大世界】
【搭乘「高雄捷運」前往義大世界】
搭乘「高雄捷運」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。
- 乘車地點：岡山轉運站、左營高鐵站、凹仔底站、中正技擊館、中山公園、鳳山大東站
- 發車時間：依起站點→查詢官網時刻表
- 票價：依起站點查詢官網票價
【搭乘「台鐵」前往義大世界】
搭乘「台鐵」到以下車站，出口轉搭「義大客運」。
- 乘車地點：台鐵岡山站、楠梓站、新左營站、鳳山站
- 發車時間：依起站點→查詢官網時刻表
- 票價：依起站點查詢官網票價
義大皇家酒店常見問題
義大皇家酒店辦理入住時間？
義大皇家酒店設施包含？
義大皇家酒店親子備品包含？
義大皇家酒店早餐營業時間？
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