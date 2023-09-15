說到北埔景點就一定會提到北埔老街，不僅有保留不少歷史古蹟，也有豐富的客家文化與多元美食!這次大口要帶大家來個北埔老街一日遊，行程包括姜阿新洋樓、六木珈琲焙煎所、慈天宮、竹光食品行、三十九號北埔擂茶創始店、Bebu春嬌粄條、忠恕堂、鄧南光影像紀念館、隆源餅行、鄒記菜包等，不僅可以走訪知名台劇「茶金」的拍攝場景，參觀古蹟拍美照，感受歷史的洪流，也可以到兩層樓老屋喝杯手沖咖啡、走簡約風的灰階建築裡頭享用道地的客家料理、北埔擂茶創始店來個擂茶DIY，也可以到竹光食品行、鄒記菜包、隆源餅行來採購伴手禮，不管送禮或自用都很適合，趕快跟著大口來去逛北埔老街吧!

▼大口將這次要走訪的美食、古蹟先標示出來，提供給大家參考!(北埔地圖出自於山城北埔官方粉絲團，作者為劉美熙)

▼平日來的話可以像我們一樣停在中興街或巷子裡的私人停車場，這裡通常以次計費，停起來也不貴!像我們這次停的就是位於中興街44巷的私人停車場，一次只要30元，還是採自助投幣方式，真的很佛心啊!假日的話可以停到計時的公有停車場也比較划算~沿著中興路一直開到底就會看到北埔鄉公有停車場，離鄧南光影像紀念館、Bebu春嬌粄條也很近!

【姜阿新洋樓】

地址:新竹縣北埔鄉北埔街10號

電話:03-5803586

開放時間:週三至週日10:00~12:00、13:30~17:00(週一、二休館)

官網:https://reurl.cc/1GQALW

FB粉絲團:https://reurl.cc/p5D0ja

線上預約:https://reurl.cc/m0d5bl

▼停好車之後我們沿著小徑、廟前街來到姜阿新洋樓，不僅為新竹縣定古蹟，也是台劇「茶金」的重要拍攝場景；這裡採全預約導覽制(需一週前預約)，但因為當天是平日，加上我們沒有提早預約，所以沒辦法入內參觀~~只好下次再來訪!

▼姜阿新洋樓建於1946年，費時三年完工，當時是為了接待外國茶商賓客，與自身居住需求而建，獨特在於中西融合之形式風格，從建築外觀就可欣賞到多種高難度且精巧的泥作工法，以台灣在地林木、石材搭配歐風建築技法、裝飾圖樣，兼具美觀與實用!

▼姜阿新洋樓每週一、二固定為休館日(遇國定假日照常開放)，平日週三、四、五及假日皆可預約導覽，有興趣的朋友記得提早線上預約唷!

▼因姜阿新個性浪漫、喜好冒險，所聘請的匠師皆為在地人，洋樓的存在不僅見證北埔茶葉發展歷史，也是鄉親們的共同記憶!

▼北埔街上有不少古蹟，大家都可以找時間來漫遊，感受一下時光的變遷!

▼另一個北埔鄉公有停車場則是位於鄧南光影像館旁，空間很寬敞，可以停放不少車輛!

【鄧南光影像紀念館】

地址:新竹縣北埔鄉公園街15號

電話:03-5802868

開放時間:10:00~17:00

FB粉絲團:https://reurl.cc/6QgO8b

▼從行人出口走出來，會先經過「鄧南光影像紀念館」，「鄧南光影像紀念館」建於1926年，原為北埔在地攝影家鄧南光故居，當地人稱之為「柑園」，後來又重新開放參觀~~

▼沒想到這裡也超級好拍，我們也停留了好一會~有時間的朋友也可以入內參觀走走!

【Bebu春嬌粄條】

地址:新竹縣北埔鄉公園街16巷1號(附近有北埔鄉公有停車場)

電話:0965-609777

營業時間:週三至週五11:00~14:30，週六11:00~19:00，週日11:00~17:00(週一、二公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/pLvYMQ

官網:https://www.beibu.com.tw

【延伸閱讀】【新竹美食】Bebu春嬌粄條．優質用餐空間，道地北埔美食!

▼穿過「鄧南光影像紀念館」就會看見矗立在對面的「Bebu春嬌粄條」，灰色調的簡約建築體在繽紛花木的陪襯下更顯得朝氣十足!懸空的招牌字樣，隨著日頭變化也會有不同的光影呈現，每次來訪看到的角度也會不太一樣!

▼一進到裡頭，迎面而來的是一張大桌，牆面上掛的是店主人妹妹劉美育的油畫作品，主題正是北埔石柿，整個很有在地風情!

▼二樓座位區的運用更加多元，牆面上的石柿連屏更加有張力，看起來就像是襯著石柿樹、仰望藍天的感覺，心情也隨之放鬆不少!

▼一樓另一區大多為2~4人座位區，光線從細長的窗景穿透進來，搭配簡約的灰階牆面，顯得明亮又不呆板!

▼我們點了幾樣經典菜色來複習一下，另外這裡還有推出新的氣泡飲，都是使用在地食材製成，有梅子、桑葚、蜂糖檸檬等三種口味，我們點了梅子、蜂糖檸檬，喝起來清爽解膩，天然的風味很適合夏天享用!(春嬌粄條菜單請點我)

▼來到這不容錯過的就是招牌燥粄條，採用純米粄條搭配滷肉、自製傳統客家油蔥、芹菜、香菜、小農韭菜、有機豆芽等，趁熱攪拌均勻即可享用。

▼吃起來不僅滑順又帶點軟Q彈性，搭配油蔥、肉燥更是鹹香開胃，每一口都是香氣撲鼻的好味道，調味也相當適中，不會過鹹或過淡，算是很涮嘴又耐吃的一款。

▼甜粄圓，這款也是比較傳統的客家吃法，以手搓湯圓加上桂圓、寶山紅糖、薑下去熬製，尤其薑、糖要熬煮到濃稠帶點膠狀才是道地的客家風味；渾圓飽滿又Q彈的口感，搭配薑香、桂圓的香味，溫醇又甜蜜的滋味讓人一吃就愛上!

▼粄條手捲，採用純米粄條包裹有機苜蓿芽、有機豌豆苗、蘋果、小黃瓜、葡萄乾、香鬆、海苔等配料，吃起來Q彈帶有米香，加上多元的配料營造出不同層次口感，搭配特調胡麻醬更是迷人，清爽又順口的味蕾讓人忘記它其實是蔬食料理啊!

▼有機韭菜豆芽，採用北埔冷泉有機牛奶豆芽，搭配店主人母親種植的韭菜；細嫩香滑又帶點爽脆多汁的口感，簡單搭配蔥油、油膏提味就非常好吃。

▼狐狸核海菜，其中狐狸核也就是指奇異果，這道也就是嫩海帶芽搭配奇異果及特調醬料下去涼拌，海帶芽吃起來爽脆中帶點Q滑，搭配微微辛香、酸甜與果香交錯其中，很有客家風情卻又不會有過重的味蕾；焿蕨，採用在地小農栽種野蕨(過貓)，搭配自製醃梅，鮮嫩順口又帶點梅汁的點綴，清爽又開胃!

【北埔忠恕堂】

地址:新竹縣北埔鄉公園街20號

電話:03-5804216

開放時間:週二至週日10:00~12:00、13:00~17:00(需於參觀日三天前線上預約)

FB粉絲團:https://reurl.cc/9RzNMx

▼一旁就是創建於1922年的古蹟「北埔忠恕堂」，於94年登錄為新竹縣歷史建築物，為清光緒年間北埔文科秀才曾學熙的後代曾成統，因在地經商致富而興建，為一堂二橫屋格局的傳統三合院民宅；因為忠恕堂座北朝南，與聚落朝向明顯不同，風水師判斷與鄰近的姜氏家廟燕尾脊相沖，故改變院門方位為西南向，而成如今所見特殊風貌~~不過金廣福公館、北埔忠恕堂、北埔老聚落茶博館 (天水堂右外橫屋) 有提供三館聯營預約參觀導覽服務，有興趣的朋友記得要在參觀日前三天先線上預約唷!(金廣福公館、北埔忠恕堂、北埔老聚落茶博館線上預約請點我)

▼接著我們來到慈天宮附近，先來拜拜再來繼續覓食去!

【北埔慈天宮】

地址:新竹縣北埔鄉北埔街1號

電話:03-5801575

開放時間:6:00~19:00

▼「北埔慈天宮」為北埔老街上的觀音寺，被列為新竹縣定古蹟，不僅為北埔聚落中心，也是在地重要的精神堡壘!建築也很有特色，是客家地區典型的雙堂二橫式建築，加上複合式柱礎、十八羅漢附在龍柱上的形式，也是台灣少見的做法；來到這裡先虔誠的祈願，欣賞廟宇建築之美，心靈也會自然而然的平靜下來。

【六木珈琲焙煎所X小鎮藝舖】

地址:新竹縣北埔鄉北埔街6號

電話:03-5803972

營業時間:11:00~18:00(週三公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/y6y8El

▼「六木珈琲焙煎所」就位於慈天宮前，特別保留百年木造老屋的結構，讓來客不僅可以品飲到咖啡香，也能走進歷史洪流中，體會不一樣的北埔風情!

▼一進到裡頭，迎面而來的就是這幅用書法寫的「過你喜歡的生活」，可以感受到店主人的理想實踐!這裡的男主人是咖啡師，女主人則是烘豆師，妹妹則是甜點師，超強組合剛好就是一間咖啡店該有的元素(笑)~~他們挑選生豆、自行烘焙，為這間咖啡店提供新鮮的咖啡豆，並結合在地元素，研發出不同以往的特色咖啡!

▼店內放有山城北埔的介紹小冊，是由劉美熙所編輯、山城北埔產業觀光發展協會所出版，裡頭有詳細的北埔景點、美食、古蹟等資訊，最前方也有精心繪製地圖，有需要的朋友都可以自取參考!

▼後方就是烘豆室，也是店主人精心烘焙豆子的地方；前方牆面有咖啡牆，每一格都有提供聞香罐，有興趣的朋友可以先試聞，喜歡再購買~~櫃檯前方的豆子則是烘焙好的咖啡豆，種類之多，讓人眼花撩亂!

▼來到這裡，當然要來壺手沖咖啡試試，我們點的是哥斯大黎加 音樂家系列 巴哈，採用葡萄乾蜜處理，光看就很特別!

▼甜點櫃裡頭的甜點也都是出自於妹妹之手，選用好的原料搭配天然食材，就能提升甜點的風味!

▼沒多久，餐點到齊了~~我們點了南南梅特調咖啡、北海道雪糕拿鐵、哥斯大黎加 音樂家系列 巴哈、北海道乳酪藍莓塔來試試!

▼這裡不僅是咖啡焙煎所，不定時也有些品茗活動、文藝展出，為老屋注入一股新的活力!這裡也是唯一有開放二樓使用的百年老屋，不趕時間的朋友一定要上樓去坐坐，就連樓梯也是維持原貌，木製的階梯格外有FU，只是上下樓也要稍微留意一下腳步安全!

▼來到二樓，有種遁入時光迴廊的錯覺，讓人彷彿穿梭到百年前的時光場景，坐在古樸的沙發椅上，感受斜頂木造屋簷與木質地板的特殊氣息!

▼餐點上桌啦~~除了結合在地特色的咖啡飲品外，就連手沖咖啡的器皿都是來自於古陶瓷修復家廖禮光之手，並選用北埔在地的泥土作為柴燒原料，既能貼近北埔的風土民情，也是最佳的視覺、嗅覺與味蕾享受!

▼南南梅特調咖啡，選用自釀紫蘇梅汁，加上氣泡水、咖啡製成，喝起來酸香甘醇，就像是陳年的回憶一樣耐人尋味，原來這款是為了懷念阿嬤所研發而成的咖啡飲品，細膩的氣泡讓咖啡、梅香多了股清爽滑順感，越喝越順口!

▼盛裝手沖咖啡的器皿更是採用北埔在地、富含鐵礦的泥土製成，方能呈現自然斑駁之感，外型仿唐宋越窯執壺，既能保溫又能將咖啡香氣完整保留，這款巴哈喝起來帶點溫潤酒香，還有蜜葡萄乾發酵的香氣，尾韻甘醇甜美，清香順口!

▼北海道雪糕拿鐵看似多了北海道雪糕做變化，但其實特別在於它的咖啡基底採用的是單一莊園烘焙豆，而非一般拿鐵所使用的混豆，喝起來不這麼厚重，反而較為清爽，加上滑順奶香更多了溫潤的質感，而且每次來喝到的咖啡基底不見得一樣，讓人很有驚喜感!北海道乳酪藍莓塔採用北海道Luxe乳酪搭配新鮮藍莓，吃起來既有乳香的滑順感，又不會過於甜膩，搭配水果的自然風味簡直絕配，忍不住一口接一口啊!

▼如果沒時間入內品飲的朋友也可以選擇外帶，外帶杯很有質感，杯口設計相當貼心，喝起來也不會太狼狽!

▼六木珈琲焙煎所菜單，提供給大家參考~~

▼此外也有外帶優惠菜單，不管內用、外帶都很方便!

【竹光食品行】

地址:新竹縣北埔鄉北埔街5號

電話:03-5805167

營業時間:10:00~17:00

官網:https://reurl.cc/p5DNAr

▼接著我們來到對面的「竹光食品行」，以每日新鮮現做酥糖、杏仁純為招牌特色，妙語如珠的老闆搭配現場製作的酥糖很有意思，也吸引不少遊客圍觀試吃。

▼當天老闆現場炒製的是杏仁酥糖，光是炒製的過程也很需要經驗，先將麥芽糖炒得差不多後，再加入烘焙好的加州杏仁，頓時香氣大噴發，讓人口水直流~~老闆說要炒到看得到杏仁、看不見麥芽糖，也是很需要火侯跟時間，尤其杏仁是片狀，要將麥芽糖平均分配又不能過甜，真的很考驗功夫啊!

▼拌炒好的杏仁酥糖要立刻倒進木製的模具內，用刀抹平後再來分切，之後再由服務人員用扇子扇涼即可分裝，同時也會讓現場朋友試吃一下熱呼呼的杏仁酥糖跟冷的有什麼差別!

▼分切使用的木板更是老闆特別找來的，不僅不滑手、硬度也夠，切起來方便又快速!

▼熱的杏仁酥糖比較軟Q，帶點拔絲口感又不黏牙，冷的話吃起來比較鬆脆，但同樣都不會過於甜膩，吃得到杏仁的爽脆與香氣，剛剛好的甜度適時提襯味蕾，吃起來很涮嘴!

▼竹光食品行價目表，不僅有各種口味酥糖，還有買10送1優惠；另外也有粉類可供挑選，現場還有多元支付方式，只能說老闆很飛遜啊!

▼其中像是材料選用台灣9號花生、美國加州杏仁、昆明南瓜子、泰國或印度的優質黑芝麻等，再搭配自製麥芽糖下去拌炒而成，吃起來甜度不會過高過膩，而且還能吃到食材的天然風味，吃起來不黏牙又涮嘴，很受遊客歡迎!像是腰果酥、首烏養生酥都是比較少見的口味，酥鬆脆口又養生，很多朋友吃過覺得好吃都會帶回去送給長輩一同享用!

▼杏仁純飲也是招牌主打，現場也有提供冷熱杏仁飲給大家試喝!老闆特別嚴選南杏仁，採用奈米技術研磨至相當細膩的程度，喝起來香滑柔順，不會有沙沙卡喉的感覺；且帶有天然的杏仁香氣，而非一般添加香精那種濃烈的杏仁味，相當順口好喝!

【三十九號北埔擂茶創始店】

地址:新竹縣北埔鄉廟前街39號

電話:03-5803157

營業時間:週一至週五9:00~18:00、週六週日8:30~18:00

官網:http://39tea.com.tw/

FB粉絲團:https://reurl.cc/RydVlD

▼「三十九號北埔擂茶創始店」是全台首創的擂茶專賣店，創立於1988年，至今已有20多年歷史；傳統的鹹擂茶並不受大家歡迎，店家特別將擂茶改為甜口味，意外受到大家喜愛，因而誕生擂茶粉，也開始蔚為風潮!

▼這裡除了可以擂茶DIY之外，趕時間的朋友也可以點現成的擂茶享用，不管內用或外帶都沒問題。

▼既然都來北埔了，當然要來個擂茶DIY試試；老闆娘上桌的時候，還會跟客人解釋一下擂茶的由來，擂茶是客家族群招待貴賓所用的茶點，又稱之為三生湯，相傳三國時代就有擂茶，魏晉南北朝隨著客家先民移入，逐漸就有客家擂茶文化；以前擂茶是鹹的口味，當茶湯食用，有點類似日本茶泡飯的概念，後來店家將鹹口味改為甜口味，搭配多元的配料，將擂茶變得更加養生。

▼擂有研磨、敲打之意，茶則是茶葉，使用擂缽、擂棒去研磨，擂茶的基底是花生、芝麻、茶葉，等到研磨至出油、均勻細緻之後，再加入精心調製的擂茶粉，將兩者研磨均勻後，加入熱水，撒上炒米，就是一杯香濃醇厚的客家擂茶。

▼一旁附有四樣茶點，包含麻糬、胡椒餅、豆干、蜜餞等，都可以搭配擂茶享用。

▼一開始要用按壓的方式，將顆粒先搗碎，之後再慢慢研磨成細緻狀即可~~

▼另外我們還點了冰鎮擂茶、擂茶冰沙、漂浮擂茶來享用，冰鎮擂茶就是上頭加了炒米、蕎麥胚芽兩種配料，喝起來帶有淡雅茶香，冰涼清爽，甜度也不會太高!

▼擂茶冰沙也是店內很熱銷的一款，我們剛好點到最後一碗，之後的客人想點都點不到啦(殘念)~~採用擂茶製成冰沙後，上頭放上炒米、花生等配料，綿密的冰沙加上香脆的花生、酥鬆的炒米，層次多元又清涼暢快!

▼漂浮擂茶，也就是冰沙上頭除了炒米、花生之外，還多了一球冰淇淋，醇厚茶香中增添一股滑順奶香，我們也很喜歡這樣的搭配!

▼三十九號北埔擂茶創始店菜單，冷熱飲品通通有，選擇還不少!

▼店面也有販售各式擂茶禮盒，竟然還有擂茶DIY禮盒，不管自己用或是送禮都相當適合!

▼擂茶粉方便包，讓大家在家裡、外出或上班時都能輕鬆享用擂茶的風味!

【鄒記菜包】

地址:新竹縣北埔鄉中正路49號

電話:03-5805835

營業時間:週二至週五10:00~16:00、週六週日8:00~17:00(週一公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/l7LWKd

▼來到北埔也不能錯過的就是菜包啦~~我們來到這間帶點懷舊文青風的「鄒記菜包」，它的位置不是在北埔老街上，而是在旁邊的中正路上，對面則是大大的福德宮，還算是挺好找的!

▼櫃台以紅磚砌成，搭配古色古香的木製家具，整個很有古早味!

▼店內有販售8種口味的菜包，有鹹有甜、葷素口味皆有，都是承襲自店主人奶奶的好手藝!

▼鄒記菜包菜單，上頭還有貼心標示內容物及人氣商品，讓人清楚明瞭!除了外帶之外，也有提供宅配服務，冷藏可保存七天，使用微波或電鍋加熱即可享用熱騰騰的美味菜包!

▼鄒記菜包也曾榮獲新竹良品線上好禮、食品衛生安全標章等，食用起來更加安心不少!

▼他們家的菜包都是每日新鮮出爐，限量製作，有些熱門口味很快就秒殺，賣完只能下回請早了!

▼菜包上頭還有貼上口味標示，真的是很貼心啊~沒貼的那個艾草包就是招牌的乾蘿蔔絲菜包，白色則是白蘿蔔絲菜包，也算是很容易辨識!

▼乾蘿蔔絲菜包，裡頭有乾蘿蔔絲、香蔥、蝦米、豬絞肉等配料以豬油煸炒作為內餡，再以糯米搭配艾草包裹而成，吃得到帶點Q勁的外皮，淡雅的艾草香氣與乾蘿蔔絲、豬油、蝦米香味一入口就在嘴中迸開來，加上微微辛香的胡椒提味，算是很耐吃的經典口味!

▼白蘿蔔絲菜包，也就是大家比較熟悉的客家菜包，裡頭包裹新鮮蘿蔔絲、蝦米、豬絞肉、蒜苗等配料，吃起來外皮軟Q，內餡帶點蘿蔔的甘甜水份及微微鹹香滋味，加上胡椒香氣妝點，很容易一口接一口停不下來；菜脯丁菜包，採用菜脯、豬絞肉、蝦米、香蔥等入餡，吃起來多了爽脆的菜脯口感，香氣十足，搭配豬油香整個很有古早味啊!

▼客家酸菜包、採用在地小農自耕自醃的酸菜，搭配豬絞肉、胡椒等包製而成，吃起來帶點酸勁與辣度，微微脆口感與Q彈的外皮顯得層次更多元；素蘿蔔絲菜包，包裹著乾蘿蔔絲、香菇、豆乾、素麵輪，吃起來比印象中的素菜包來說香氣更足，口感也不單調，算是好吃的素菜包!芋泥艾草包、以甜芋泥入餡，微甜不膩加上綿密的口感，既能吃到芋頭香氣也能襯出艾草的芬芳，算是很特別，同樣也是素食者可食的口味!

▼他們家的菜包不僅堅持傳統方式手作，連油蔥酥都是自家煸製而成，葷食菜包使用豬油煸炒更增添香氣，就連素食的朋友也有不少選擇，而且現在都可以宅配到家超方便!

▼我們也帶了一些回家享用，特製提袋也非常有文青風，質感還不錯，不管送禮或自己享用都很可以!

【隆源餅行】(總店)

地址:新竹縣北埔鄉中正路16號

電話:03-5802337

營業時間:8:00~21:00

官網:https://reurl.cc/QZpqrp

FB粉絲團:https://reurl.cc/a4lYO7

隆源餅行(分店)

地址:新竹縣北埔鄉南興街96-1號

電話03-5805501

營業時間:8:00~21:00

▼創立於1871年的「隆源餅行」可說是非常具在地代表性的百年老餅店，目前已傳承至第四代，致力傳承客家文化與傳統客家糕點口味，這家是位於中正路的本店，另有位於北埔街、南興街交叉路口的分店，兩間相距不遠，大家都可以自由參觀選購!

▼這間店面較大的則是分店，裡頭有一些禮盒專賣，也有提供座位區可供休憩!

▼本店樓上即是製作糕點的作業區，採用半機器化設備讓產量更升級，不過製作芋泥、地瓜內餡、包製等過程還是維持手工製作，讓大家吃到手作的溫度!

▼他們家的芋頭、地瓜都是產地直送，遵循古法製成，沒有添加人工香精與防腐劑，就是希望大家可以吃到食材的天然風味!機器先將油皮、油酥結合，經擀壓兩次後再將內餡手工包入，可以省去不少時間，也可以升級不少產能!

▼另一項蜜柑也是店內招牌之一，還有獲選為59屆金馬獎官方紀念禮盒，也是人氣很旺的商品!採用在地友善栽種無毒桶柑，採用手工古法蜜製、慢火熬煮而成，製作過程繁瑣費工，最後還要乾燥、包裝，至少費時一週才能完成，當天剛好有蜜柑的半成品，一字排開好療癒啊!

▼蜜柑吃得到橘皮、果肉，口感香Q甘甜，不管是當作飯後解膩甜點或是拿來配茶、咖啡都很適合!

▼另外也有剛出爐正在吹電扇的糕點，圓滾滾的模樣看起來也很可愛!

▼因應節日也會推出限定禮盒，像是最近就推出中秋月餅禮盒，有三種組合，一次就能享用到多種熱門商品!(中秋月餅預購中，9/20前享買10送1)

▼像這款就能品嘗到番薯餅、白蓮蓉餅、松子酥、烏豆沙蛋黃酥、竹塹餅等五種口味，看起來多元又豐富!

▼這款則是可以一次嘗到招牌的番薯餅、芋仔餅跟白蓮蓉餅，也是長輩會喜歡的組合之一!

▼這款則是可以嘗到松子酥、月光蛋黃酥、烏豆沙蛋黃酥等三種口味，也很有過節氣氛!

▼店內招牌莫過於番薯餅、芋仔餅啦~~大家都是一次買好幾盒回去分送給親朋好友!

▼上頭留有孔洞的是芋仔餅，印有月亮圖樣的則是稱為月光餅的地瓜餅，一方面是作記號，二方面是因為烘烤時避免因膨脹而變形，也是最傳統、純樸的好味道!

▼如果像我們一樣有選擇困難的朋友也可以直接帶芋仔餅+番薯餅的組合，就能一次享用的到兩種不同風味!他們家的芋仔餅吃起來外皮香酥不油膩，搭配微甜不膩的芋頭香氣很對味~~番薯餅則是綿密中帶點蜜香，加上層層堆疊的餅皮紮實又香酥，不管單吃或搭配熱茶都很適合!

▼月光蛋黃酥也是店內獨創商品，採用地瓜內餡搭配烘烤過的鹹蛋黃，剛出爐的外皮更是香酥脆口，加上帶點蜜香的地瓜內餡、鹹蛋黃頗為合拍，吃起來也較不膩口，真的很特別!

▼帶點黃澄澄的金黃模樣很誘人，吃起來口感也是不錯，且很有在地特色!

▼另外店內也有販售多種糕點類，店主人還將蜜柑做成糕餅類，延伸出橘香酥、蜜柑果露等商品，有興趣的朋友也可以試試!

▼另外也有將蜜柑加入米糕製成甜口味，是純素可食的米糕!

▼米糕加入蜜柑、葡萄乾、芝麻等配料，吃起來微甜又帶點果香，黏Q的口感很適合當作飯後甜點或下午茶點心!

▼白蓮蓉餅也是店內傳承已久的商品，喜歡的朋友千萬不要錯過!

▼採用上等蓮子製成，吃起來外皮薄酥細膩，內餡鬆軟綿密又清甜，搭配熱茶也很適合!

▼甜檸檬，則是一種帶有檸檬香、柚子味又帶有柳丁多汁特性的水果，做成果汁也很適合，喝起來帶有柑橘香氣，微酸帶甜的滋味很清爽解膩，店內也有販售唷!

這次走訪北埔老街一日遊不僅更深入了解北埔的歷史，還能品嚐多種在地客家美食，最後還能採買特色伴手禮回家跟親朋好友分享，可說是身心靈都飽足啊~有興趣的朋友不妨可以安排來個北埔小旅行!

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