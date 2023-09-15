旬嚐 - 王品最新高級火鍋，吃得到頂級和牛、波士頓龍蝦，超貼心桌邊服務，台北中山美食推薦，聚餐約會必選餐廳

旬嚐精緻鍋物 - 高級火鍋推薦

王品又有一高級精緻鍋物開幕拉！「旬嚐精緻鍋物」位於松江南京捷運站旁，主打選用頂級食材的火鍋料理，從日本A5和牛、澳洲純血和牛、波士頓龍蝦等海陸雙享受！貼心桌邊服務也是王品最受大家推崇的，讓你專心品嚐美食，當個美食廢人！除此之外，餐點的最後還能將火鍋煮成粥糜，集所有食材精華於粥品之間，整體來說，不管是餐點份量、食材品質、用餐氣氛都對得起價格，聚餐、約會都大推旬嚐精緻鍋物！

旬嚐美食菜單

點擊連結查看詳細菜單

▼ 期間限定「比目魚兩吃盛宴」

旬嚐環境介紹

入口雖然不大但透露出內斂奢華的感覺，進門後是接待櫃檯，由專人引領至二樓或三樓用餐區。

▼ 用餐空間非常寬敞，很喜歡木頭與大理石、金屬配搭的設計，尤其是燈光不會讓人刺眼炫光的感覺。

▼ 三樓還有提供圓桌包廂，高隱蔽性讓用餐過程不會被其他人打擾，也能和更多親朋好友坐在一起，不管是同事或家人聚餐都很適合！

▼ 二樓調酒台，專業調酒師正在為你調製旬嚐最有特色的四季調酒！

雙人海陸套餐

海陸雙人套餐內容物有海鮮、肉品、湯頭、開胃小品、蔬菜拼盤、逸品、副食、水果及甜點，火鍋湯頭我們選擇菜單推薦的和風魚介昆布湯，湯頭喝起來是淡淡的昆布帶點鮮味，用這種湯頭涮煮食材最不會搶走食材本身的風采！

▼ 精選當令時蔬

旬味海鮮的部分有三種擇一:

極上海鮮盛合 $3500

鮮活波士頓龍蝦 $3880

鮮活青蟳 $4280

我們選擇的是波士頓龍蝦，準備用餐前，服務員還會將龍蝦拿來請你確認新鮮度，真的是活跳跳的龍蝦喔！🦞

▼ 確認後，服務人員會將龍蝦拿至後台處理，處理後龍蝦依然栩栩如生，還有將龍蝦糕匯聚成一碟，以及在周圍擺上個頭超大的鮮蛤。

▼ 旬味肉品的部分是經典牛豚盛合: 澳洲純血和牛牛小排 + 西班牙伊比利豬梅花

不得不說，純血和牛不管是肉片的完整度、色澤、油花分佈都超可口的感覺，迫不急待想涮一片來吃！

▼ 西班牙伊比利豬梅花也是我最愛的部位之一，肥瘦比適中，而且肉量滿多的！除此之外，+$680 還能升級為日本A5和牛紐約客

開胃小品

▼ 松葉蟹晶凍

晶凍包含水果晶凍及海鮮晶凍，上面加了松葉蟹，享用前先攪拌一下，讓晶凍們平均分散，每一口都有水果的清爽香甜還有松葉蟹及海鮮高湯的鮮香，感覺就像在品嚐高級法式冷湯，很有意思！

▼ 黃金魚卵茶碗蒸

茶碗蒸點綴一些鮭魚卵，讓整體味覺不這麼單調，表現中規中矩。

逸品 - 炙海膽干貝佐魚子醬

好喜歡這道逸品，干貝炙燒至表面呈現金黃，裡面依然鮮甜軟嫩，上方加入海膽、魚子醬，兩者鮮上加鮮、甜上加甜，捨不得一口就吃完！還分了兩口細細品嚐、慢慢享受！

桌邊服務

享用開胃小品的同時，服務員已經在為我們汆煮時蔬，特別一說，服務員滿好聊的，過程中完全不會很尷尬，很像有一位很熟悉的朋友在為你服務的感覺～

▼ 有桌邊服務的火鍋一定會有水果玉米去梗的服務，讓你吃玉米更優雅！每一口都是甜到心坎的水果玉米，真的是超過癮的。

▼ 伊比利豬梅花涮到8-9分熟剛剛好，不需要沾醬就能吃到濃厚的特有豬肉香氣，也可以配搭旬嚐推薦的柚香醬與胡麻醬，濃郁中帶點清香！

▼ 龍蝦煮熟後，服務人員還會貼心幫我們去殼，不用碰手就可以吃到完整Ｑ彈有勁的龍蝦肉超幸福的！至於蝦膏會等到最後熬煮粥糜時加入，讓鮮味再次提升！

▼ 鮮蛤也是放下鍋後當殼一打開就要馬上撈出，才會讓裡面的蛤肉飽滿不縮水，每一顆輕輕一咬就逬出鮮美的湯汁！

金箔星鑽散壽司 套餐加購$580

金箔星鑽散壽司是雙人套餐限定加購的品項，剛送上來時是由一個寶盒裝著，打開隨著乾冰散出，一碗點綴著金箔且鋪滿干貝、鮭魚、玉子燒、秋葵的散壽司，晶瑩剔透的就像寶石一樣，配搭下方的醋飯真的是人間美味～

比目魚兩吃盛宴 套餐加購$680

9/01 - 10/31，旬嚐推出期間限定比目魚兩吃盛宴，1吃是新鮮比目魚生魚片，2吃為入鍋涮煮，我很喜歡比目魚的擺盤，配搭竹木頗有禪意的。

▼ 我個人比較喜歡1吃生魚片的吃法，最能吃到比目魚肉質本身的鮮甜口感，配薑醋醬和芥末香醋醬就很美味，涮入鍋中後比目魚的口感特色就變得不突出，反而浪費的魚肉本身的新鮮度，希望之後可以研發出炙燒的作法，我一定再來吃一次！

粥糜

到了尾聲，服務員會將火鍋湯頭收汁，將湯汁中的精華融入在每一顆米粒中，最後加入蝦膏、蛋黃、海苔等配料，一鍋鮮味滿滿的粥糜就誕生了！還可以配搭一些小菜享用，很喜歡低溫烹煮48小時加入白味噌的蛋黃，拌入粥裡整個層次感大大提升！

▼ 盛一碗再放入龍蝦肉就變成頂級龍蝦粥了！

漫步星河

來旬嚐一定要點一杯調酒享用，漫步星河也是服務員推薦的品項之ㄧ，基底是我最的琴酒，配搭蜂蜜、葡萄汁、檸檬和蘇打水，不會有太重的酒感，還能品到淡淡的花果香！

甜品

最後由飯後水果及甜點收尾，水果的甜度真的是驚為天人，都可以與焦糖布丁相比了，紫米粥配香Ｑ團子的組合也滿特別的，為我們美好的一餐劃下完美的句點！

追蹤我 ! 告訴你第一手的美食資訊 !

👉 Instagram

👉 Facebook

👉 愛食記

旬嚐 - 商家資訊

營業時間: 11:30–23:30

聯絡方式: 0225621823

訂位連結: inline

Facebook: https://www.facebook.com/hsunchanghotpot

網站: https://www.hsunchang.com.tw/

地址: 104台北市中山區南京東路二段65號 (松江南京捷運站旁)



檢視較大的地圖

其他推薦餐廳

雙胞胎廚房 Twins Kitchen - 大推!義大利麵、鍋物、定食、精緻下午茶，旗山老街超人氣餐廳，高雄旗山美食推薦

雙北咖哩排名大全，你想吃蘋果咖哩還是紅酒咖哩? 跟著我的腳步，找到最適合你的咖哩吧 !

肉桂捲大全，網羅雙北知名肉桂捲，踩雷必看!

【信義區美食】信義區美食懶人包！精選30家信義區美食，燒烤/火鍋/漢堡/日式/韓式/小吃/早午餐

［台北咖哩推薦］台北必吃咖哩，你想吃蘋果咖哩還是紅酒咖哩? 跟著我的腳步，找到最適合你的咖哩吧 ! (2021.03.26更新)

【台北必吃日式料理懶人包】居酒屋、串燒、懷石料理，高級海鮮食材，雙北日式料理推薦 (2021.11.15更新)

［台北必吃人氣漢堡］-漢堡控必訪，台北超好吃漢堡，台北美食懶人包

文章標籤