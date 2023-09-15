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旬嚐 - 王品最新高級火鍋，吃得到頂級和牛、波士頓龍蝦，超貼心桌邊服務，台北中山美食推薦，聚餐約會必選餐廳

2023-09-15 13:09:28 橘子亂說話 人氣：981
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：旬嚐 精緻鍋物
place台北市中山區南京東路二段65號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦

旬嚐精緻鍋物 - 高級火鍋推薦

王品又有一高級精緻鍋物開幕拉！「旬嚐精緻鍋物」位於松江南京捷運站旁，主打選用頂級食材的火鍋料理，從日本A5和牛、澳洲純血和牛、波士頓龍蝦等海陸雙享受！貼心桌邊服務也是王品最受大家推崇的，讓你專心品嚐美食，當個美食廢人！除此之外，餐點的最後還能將火鍋煮成粥糜，集所有食材精華於粥品之間，整體來說，不管是餐點份量、食材品質、用餐氣氛都對得起價格，聚餐、約會都大推旬嚐精緻鍋物！

旬嚐美食菜單

點擊連結查看詳細菜單

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▼ 期間限定「比目魚兩吃盛宴

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旬嚐環境介紹

入口雖然不大但透露出內斂奢華的感覺，進門後是接待櫃檯，由專人引領至二樓或三樓用餐區。

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▼ 用餐空間非常寬敞，很喜歡木頭與大理石、金屬配搭的設計，尤其是燈光不會讓人刺眼炫光的感覺。

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▼ 三樓還有提供圓桌包廂，高隱蔽性讓用餐過程不會被其他人打擾，也能和更多親朋好友坐在一起，不管是同事或家人聚餐都很適合！

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▼ 二樓調酒台，專業調酒師正在為你調製旬嚐最有特色的四季調酒！

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雙人海陸套餐

海陸雙人套餐內容物有海鮮、肉品、湯頭、開胃小品、蔬菜拼盤、逸品、副食、水果及甜點，火鍋湯頭我們選擇菜單推薦的和風魚介昆布湯，湯頭喝起來是淡淡的昆布帶點鮮味，用這種湯頭涮煮食材最不會搶走食材本身的風采！

▼ 精選當令時蔬

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旬味海鮮的部分有三種擇一:

極上海鮮盛合 $3500

鮮活波士頓龍蝦 $3880

鮮活青蟳 $4280

我們選擇的是波士頓龍蝦，準備用餐前，服務員還會將龍蝦拿來請你確認新鮮度，真的是活跳跳的龍蝦喔！🦞

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▼ 確認後，服務人員會將龍蝦拿至後台處理，處理後龍蝦依然栩栩如生，還有將龍蝦糕匯聚成一碟，以及在周圍擺上個頭超大的鮮蛤。

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旬味肉品的部分是經典牛豚盛合: 澳洲純血和牛牛小排 + 西班牙伊比利豬梅花

不得不說，純血和牛不管是肉片的完整度、色澤、油花分佈都超可口的感覺，迫不急待想涮一片來吃！

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▼ 西班牙伊比利豬梅花也是我最愛的部位之一，肥瘦比適中，而且肉量滿多的！除此之外，+$680 還能升級為日本A5和牛紐約客

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開胃小品

▼ 松葉蟹晶凍

晶凍包含水果晶凍及海鮮晶凍，上面加了松葉蟹，享用前先攪拌一下，讓晶凍們平均分散，每一口都有水果的清爽香甜還有松葉蟹及海鮮高湯的鮮香，感覺就像在品嚐高級法式冷湯，很有意思！

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黃金魚卵茶碗蒸

茶碗蒸點綴一些鮭魚卵，讓整體味覺不這麼單調，表現中規中矩。

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逸品 - 炙海膽干貝佐魚子醬

好喜歡這道逸品，干貝炙燒至表面呈現金黃，裡面依然鮮甜軟嫩，上方加入海膽、魚子醬，兩者鮮上加鮮、甜上加甜，捨不得一口就吃完！還分了兩口細細品嚐、慢慢享受！

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桌邊服務

享用開胃小品的同時，服務員已經在為我們汆煮時蔬，特別一說，服務員滿好聊的，過程中完全不會很尷尬，很像有一位很熟悉的朋友在為你服務的感覺～

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▼ 有桌邊服務的火鍋一定會有水果玉米去梗的服務，讓你吃玉米更優雅！每一口都是甜到心坎的水果玉米，真的是超過癮的。

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▼ 伊比利豬梅花涮到8-9分熟剛剛好，不需要沾醬就能吃到濃厚的特有豬肉香氣，也可以配搭旬嚐推薦的柚香醬與胡麻醬，濃郁中帶點清香！

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▼ 龍蝦煮熟後，服務人員還會貼心幫我們去殼，不用碰手就可以吃到完整Ｑ彈有勁的龍蝦肉超幸福的！至於蝦膏會等到最後熬煮粥糜時加入，讓鮮味再次提升！

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▼ 鮮蛤也是放下鍋後當殼一打開就要馬上撈出，才會讓裡面的蛤肉飽滿不縮水，每一顆輕輕一咬就逬出鮮美的湯汁！

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金箔星鑽散壽司 套餐加購$580

金箔星鑽散壽司是雙人套餐限定加購的品項，剛送上來時是由一個寶盒裝著，打開隨著乾冰散出，一碗點綴著金箔且鋪滿干貝、鮭魚、玉子燒、秋葵的散壽司，晶瑩剔透的就像寶石一樣，配搭下方的醋飯真的是人間美味～

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比目魚兩吃盛宴 套餐加購$680

9/01 - 10/31，旬嚐推出期間限定比目魚兩吃盛宴，1吃是新鮮比目魚生魚片，2吃為入鍋涮煮，我很喜歡比目魚的擺盤，配搭竹木頗有禪意的。

 

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▼ 我個人比較喜歡1吃生魚片的吃法，最能吃到比目魚肉質本身的鮮甜口感，配薑醋醬和芥末香醋醬就很美味，涮入鍋中後比目魚的口感特色就變得不突出，反而浪費的魚肉本身的新鮮度，希望之後可以研發出炙燒的作法，我一定再來吃一次！

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦比目魚生魚片.jpg

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旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦涮比目魚片.jpg

粥糜

到了尾聲，服務員會將火鍋湯頭收汁，將湯汁中的精華融入在每一顆米粒中，最後加入蝦膏、蛋黃、海苔等配料，一鍋鮮味滿滿的粥糜就誕生了！還可以配搭一些小菜享用，很喜歡低溫烹煮48小時加入白味噌的蛋黃，拌入粥裡整個層次感大大提升！

 

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦粥麋配料.jpg

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦粥品小菜.jpg

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦粥糜.jpg

▼ 盛一碗再放入龍蝦肉就變成頂級龍蝦粥了！

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦龍蝦粥.JPG

漫步星河

來旬嚐一定要點一杯調酒享用，漫步星河也是服務員推薦的品項之ㄧ，基底是我最的琴酒，配搭蜂蜜、葡萄汁、檸檬和蘇打水，不會有太重的酒感，還能品到淡淡的花果香！

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦漫步星河.jpg

甜品

最後由飯後水果及甜點收尾，水果的甜度真的是驚為天人，都可以與焦糖布丁相比了，紫米粥配香Ｑ團子的組合也滿特別的，為我們美好的一餐劃下完美的句點！

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦餐後水果、甜點.jpg

旬嚐王品最新高級火鍋頂級和牛龍蝦桌邊服務台北中山美食推薦白玉糰子佐桂圓紫米粥2.png

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旬嚐 - 商家資訊

營業時間: 11:30–23:30

聯絡方式: 0225621823

訂位連結: inline

Facebook: https://www.facebook.com/hsunchanghotpot

網站: https://www.hsunchang.com.tw/

地址: 104台北市中山區南京東路二段65號 (松江南京捷運站旁)


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我很喜歡美食，希望可以分享自己的食記，藉由照片或文字來形容餐點，挖掘台灣隱藏於街道巷弄內的店家，和大家一起討論最新資訊！

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