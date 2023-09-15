拉麵猿吉｜台中客製化拉麵，湯頭、口味、麵條、配菜自己搭，免費加麵無限次，每天還有驚喜小活動～

台中又多了一間客製化拉麵店啦～這間位在台中北區的拉麵猿吉是近期新開幕的拉麵店，主打京都日式拉麵，以雞白湯為基底湯頭，拉麵不僅可以自選湯頭口味及鹹淡度，還可以選擇麵條及想搭配的配料，也是間客製化拉麵店，還享免費加麵無限次

拉麵猿吉位置

拉麵猿吉位在台中北區崇德路一段與進化北路交叉口，距離中國醫不遠，附近除了路邊停車格也有收費停車場，如果搭大眾運輸的朋友，附近也有公車站牌，搭乘台中捷運可搭至文心崇德站，步行過來約15分鐘

拉麵猿吉環境

拉麵猿吉的用餐座位只有一樓，空間不算大，座位區主要採吧檯式座位，最後一區還有一般的兩人座位區共兩桌

拉麵猿吉菜單

拉麵猿吉的點餐方式是一碗拉麵一張菜單，選項比較多一些，有點像在做選擇題問答（笑），湯頭口味、濃淡度、麵條軟硬度及配料都是自己做搭配，另外下面是小菜部分，一份通通都是39元，最下面是座位號碼也要記得圈選唷

座位上還有免費提供兩種小菜，可以直接享用或是加進拉麵增添風味

豚骨白湯拉麵 258元 + 叉燒大盛 50元

豚骨白湯拉麵的湯頭是採用龍骨、大骨、烤過雞骨及蔬菜下去熬煮，配菜選了全猿出動，裡頭包含黃金牛蒡、高湯木耳、糖心玉子，而野菜是蔥花及碗豆苗，中間附上採用蘋果、鳳梨熬煮而成的果香雞油，湯頭鹹度糖糖選了淡麗，喝起來一樣濃厚不會太過清淡，尾韻還伴隨著淡淡果香味

麵條部分選了細麵，軟硬度選了適中口感，麵條超Q彈，吸附著濃郁的湯頭精華，每一口都令人吮指回味

拉麵猿吉的叉燒肉是採用豬梅花，偏瘦肉居多，肉質吃起來不會柴柴的，原本拉麵只有附上三塊叉燒肉，如果點叉燒大盛會有八片叉燒肉，滿足肉肉控的肉食饗宴

炙烤雞白湯拉麵 248元 + 叉燒大盛 50元

炙烤白雞湯拉麵中間搭配的是黑蒜雞油，糖糖一樣選了全猿出動、野菜全配及叉燒大盛，整碗拉麵料多實在，看起來超澎派，湯頭濃厚，多了黑蒜雞油的加持，喝起來多了黑蒜的酸甜及淡淡的蒜香味

麵條部分選了另外一款太麵，比剛剛的細麵麵條還要粗一些，吃起來更加有咬勁

鹽味雞湯拉麵 218元 + 叉燒大盛 +50元

喜歡蒜香味濃厚的朋友們可以點這碗鹽味雞湯拉麵，中間附上的是香蒜雞油，湯頭採用烤至金黃色澤的雞骨及洋蔥熬煮，再加入蔬菜下去熬煮半小時，湯頭濃厚不鹹膩，搭配香蒜雞油，帶有濃濃蒜香味更加迷人

辛味噌豚骨拉麵 268元 + 叉燒大盛 50元

喜歡吃辣的朋友推薦這道辛味噌豚骨拉麵，採用味噌絞肉加上七辛粉及三種辣椒熬製而成的辛味絞肉，伴進濃郁的豚骨湯頭中，剛開始喝還沒什麼感覺，沒想到尾韻辣勁十足呀，鹹度也略高，愛吃重口味的朋友會很愛

薑汁唐揚雞／揚出豆腐／芝麻蒜皮 100元

小菜一份是39元，任選三份只要100元，薑汁唐揚雞外皮酥脆不油膩，裡頭肉質也很軟嫩，芝麻蒜皮就是炸雞皮，咬下去卡滋卡滋的超涮嘴

蒲燒鰻魚 39元

沒想到在拉麵店竟然可以吃到糖糖最愛的鰻魚耶，一份只要39元珍的物超所值，肉質細緻鮮嫩，鹹香十足

牛胸腹 39元／舒肥雞 39元／松阪豬 39元

拉麵猿吉除了叉燒肉，小菜部分還有牛胸腹、舒肥雞及松阪豬，採炙燒方式，還可以選擇想要搭配拉麵的湯頭，讓層次更加豐富

想要來碗道地京都拉麵，來拉麵猿吉就對啦，湯頭、麵條、配料自己搭，採客製化服務，店裡還享加麵無限次，湯頭濃厚，麵條推薦太麵，口感超Q彈，每天晚上八點還有小活動，只要店家抽中你碗中的號碼即可玩射飛鏢遊戲，累積分數兌換上頭的獎品，最大獎是拉麵半價一個月，現在憑文章截圖再送芝麻蒜皮乙份