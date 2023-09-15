﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館　低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！　∕去骨煙燻鵝肉∕新莊鵝肉飯∕新莊鵝肉麵∕新莊鵝肉便當∕新莊四維路商圈美食

每當我們假日沒出門，又懶得下廚時，十之八九就回來到，對下新莊居民而言的重要生活採買商圈，也就是四維路及周邊區域覓食。往往吃的店家，大多在四維路、富國路、龍安路、後港一路上。
某周日傍晚，我們又來到四維路上覓食，心花花的母子倆，說想吃還沒吃過的。於是，我們改逛很少走的周邊小巷，看看有沒有藏在巷內，我們不知道，但受到當地居民喜愛的店家。
我們走到了兩旁大多為老舊公寓，感覺有如巷弄，大概只有當地居民會走的萬安路尾段。遠遠就發現到，有家招牌很亮且感覺很新，在這條路上相當顯目。走近一看，店家環境看起來很乾淨，也有不少居民在裡面用餐。於是，我們就決定吃這家「秋香鵝肉館（新莊萬安店）」~
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▲「秋香鵝肉館（新莊萬安店）」店外觀
藏身在兩旁大多為老舊公寓，
看起有如巷弄，
感覺只有附近居民才會走，
萬安路尾段的它。
後來我們才知，
其總店在板橋，
約近五年前開業，
因有著非常好吃的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯，
而爆紅，
且還有電視媒體的報導，
在板橋算是小有人氣與知名度。
這家分店則開店約2~3年，
顯得相對低調，
我們會光顧也真是誤打誤撞~
▲店門口
藏身在只有附近居民才會走，
有如巷弄的街上。
但店面看起來很亮、很乾淨，
其外觀感覺和一旁不是很搭，
很顯眼。
▲要走進店內時，
看到工作台上正在剁鵝腿。
我對老婆說，
這裡賣的是煙燻鵝肉的樣子，
鵝腿很大隻，
看起來相當肥美好吃的模樣~
▲用餐區
乾淨明亮的用餐區，
假日晚餐時段，
座無虛席。
另冷氣夠冷，
在炎熱的天氣，
尤其是在夏季裡，
這對怕熱的我和兒子，
絕對是大大加分不少！
哈～
▲菜單
大類別有：鵝肉類、麵類、飯類、小菜類、飲料類、湯類，
還另有套餐的選項。
兒子看到菜單上，
寫著〝招牌鵝油炸蛋鵝肉蓋飯〞，
立馬說他要吃這！
只能說兒子雖腦麻，
對吃，
倒是還有一定的敏感度～
▲美食上桌
炸蛋鵝肉麵(冬粉)、招牌炸蛋鵝肉蓋飯、鵝油飯、鵝翅、韭菜鵝腸、燙青菜、小菜、鵝丸血糕湯
▲炸蛋鵝肉麵(冬粉)
這的炸蛋，
是半熟荷包蛋，
據說還是有始用鵝油一起煎炸。
蛋邊邊酥酥赤赤的模樣，
一看就是我和老婆愛的那種。
碗內的鵝肉，
為去骨煙燻鵝肉片，
份量相較坊間一般的鵝肉麵，
不算少，
且看起來就很肥美嫩口好吃的感覺~
▲炸蛋鵝肉麵(冬粉)，特寫
炸蛋為半熟荷包蛋，加了鵝油，香氣與口感，更是邪惡與誘人～
滑溜的冬粉，飽含湯汁與鵝脂芳郁，老婆說相當好吃。
去骨煙燻鵝肉片，肥美嫩口鮮甜，除了迷人的口感，還帶有些許煙燻香。
因為去骨，雖少了蹭骨頭的獨特感受，但也少了蹭骨頭的麻煩，與避免吃到骨頭屑的風險，
▲燙青菜
青菜嫩口，
淋上鵝油拌一拌，
讓青菜附著上一層誘人的光澤，
也比一般的燙青菜，
香氣更加誘人～
▲韭菜鵝腸
鵝腸處理的乾淨，
無騷味。
鮮嫩軟脆的口感，
是讓我和老婆，
每到鵝肉麵店，
總是想點份鵝腸來吃的誘因來源～
▲鵝油飯
這是當天點的餐點中，
我們覺得，
相對表現不突出的一碗。
▲鵝翅
這鵝翅，
相對我平常在市場，
或小吃滷味攤買的相較，
肉不算少且好吃，
還可滿足老婆喜歡蹭骨頭的樂趣～
▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯
上面的半熟的鵝油炸蛋，
邊邊赤赤酥酥的模樣，
看起來就很不賴！
▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯，鵝肉蓋飯
其價格，
感覺比一般鵝肉麵店攤的鵝肉飯高，
但卻有半熟的鵝油炸蛋、兩樣配菜、不少的煙燻鵝肉丁，
整體份量也比較多，
感覺點這一碗就足夠，
吃了也會活力滿滿～
▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯，特寫
這的鵝肉蓋飯，
是鋪了滿滿的帶皮煙燻鵝肉丁，
好吃有嚼勁，
肥美甘甜又帶有些許煙燻香，
米飯還有著鵝油香，
非常好吃！
▲半熟鵝油炸蛋
這種煎炸半熟荷包蛋，
我們本來就很愛，
還加了鵝油下去炸，
更增添了鵝脂香。
黃澄澄的半熟蛋黃液緩緩流出，
真是很邪惡誘人的美味～
▲蛋黃液混鵝肉蓋飯
非常好吃的煙燻帶皮鵝肉丁蓋飯，
再和上邪惡美味的半熟鵝油炸蛋，
真是灰熊好呷很銷魂，
讓人一口接一口欲罷不能～
▲留影
這家秋香鵝肉館（新莊萬安店），
雖是分店，
但我們覺得已是相當好吃，
可說是目前在新莊，
我們吃到最喜愛的一家煙燻鵝肉飯。
且環境乾淨、冷氣很涼，
老婆笑說，
往後在夏天，
我和兒子一定會更常來光顧。
不過也讓我好奇，
板橋總店會不會更出色？
要另找個時間來去試試～
【營業時間】11：00～20：30；週三店休
【地 址】新北市新莊區萬安街126號
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