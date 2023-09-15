﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館　低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！　∕去骨煙燻鵝肉∕新莊鵝肉飯∕新莊鵝肉麵∕新莊鵝肉便當∕新莊四維路商圈美食



每當我們假日沒出門，又懶得下廚時，十之八九就回來到，對下新莊居民而言的重要生活採買商圈，也就是四維路及周邊區域覓食。往往吃的店家，大多在四維路、富國路、龍安路、後港一路上。

某周日傍晚，我們又來到四維路上覓食，心花花的母子倆，說想吃還沒吃過的。於是，我們改逛很少走的周邊小巷，看看有沒有藏在巷內，我們不知道，但受到當地居民喜愛的店家。

我們走到了兩旁大多為老舊公寓，感覺有如巷弄，大概只有當地居民會走的萬安路尾段。遠遠就發現到，有家招牌很亮且感覺很新，在這條路上相當顯目。走近一看，店家環境看起來很乾淨，也有不少居民在裡面用餐。於是，我們就決定吃這家「秋香鵝肉館（新莊萬安店）」~

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▲「秋香鵝肉館（新莊萬安店）」店外觀

藏身在兩旁大多為老舊公寓，

看起有如巷弄，

感覺只有附近居民才會走，

萬安路尾段的它。

後來我們才知，

其總店在板橋，

約近五年前開業，

因有著非常好吃的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯，

而爆紅，

且還有電視媒體的報導，

在板橋算是小有人氣與知名度。

這家分店則開店約2~3年，

顯得相對低調，

我們會光顧也真是誤打誤撞~







▲店門口

藏身在只有附近居民才會走，

有如巷弄的街上。

但店面看起來很亮、很乾淨，

其外觀感覺和一旁不是很搭，

很顯眼。







▲要走進店內時，

看到工作台上正在剁鵝腿。

我對老婆說，

這裡賣的是煙燻鵝肉的樣子，

鵝腿很大隻，

看起來相當肥美好吃的模樣~







▲用餐區

乾淨明亮的用餐區，

假日晚餐時段，

座無虛席。

另冷氣夠冷，

在炎熱的天氣，

尤其是在夏季裡，

這對怕熱的我和兒子，

絕對是大大加分不少！

哈～







▲菜單

大類別有：鵝肉類、麵類、飯類、小菜類、飲料類、湯類，

還另有套餐的選項。

兒子看到菜單上，

寫著〝招牌鵝油炸蛋鵝肉蓋飯〞，

立馬說他要吃這！

只能說兒子雖腦麻，

對吃，

倒是還有一定的敏感度～







▲美食上桌

炸蛋鵝肉麵(冬粉)、招牌炸蛋鵝肉蓋飯、鵝油飯、鵝翅、韭菜鵝腸、燙青菜、小菜、鵝丸血糕湯







▲炸蛋鵝肉麵(冬粉)

這的炸蛋，

是半熟荷包蛋，

據說還是有始用鵝油一起煎炸。

蛋邊邊酥酥赤赤的模樣，

一看就是我和老婆愛的那種。

碗內的鵝肉，

為去骨煙燻鵝肉片，

份量相較坊間一般的鵝肉麵，

不算少，

且看起來就很肥美嫩口好吃的感覺~







▲炸蛋鵝肉麵(冬粉)，特寫

炸蛋為半熟荷包蛋，加了鵝油，香氣與口感，更是邪惡與誘人～

滑溜的冬粉，飽含湯汁與鵝脂芳郁，老婆說相當好吃。

去骨煙燻鵝肉片，肥美嫩口鮮甜，除了迷人的口感，還帶有些許煙燻香。

因為去骨，雖少了蹭骨頭的獨特感受，但也少了蹭骨頭的麻煩，與避免吃到骨頭屑的風險，







▲燙青菜

青菜嫩口，

淋上鵝油拌一拌，

讓青菜附著上一層誘人的光澤，

也比一般的燙青菜，

香氣更加誘人～







▲韭菜鵝腸

鵝腸處理的乾淨，

無騷味。

鮮嫩軟脆的口感，

是讓我和老婆，

每到鵝肉麵店，

總是想點份鵝腸來吃的誘因來源～







▲鵝油飯

這是當天點的餐點中，

我們覺得，

相對表現不突出的一碗。







▲鵝翅

這鵝翅，

相對我平常在市場，

或小吃滷味攤買的相較，

肉不算少且好吃，

還可滿足老婆喜歡蹭骨頭的樂趣～







▲鵝丸血糕湯

湯頭放了些九層塔與薑絲，

喝起來芳郁爽口。







▲血糕沾醬

有蔥醬可取用

還不賴~







▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯

上面的半熟的鵝油炸蛋，

邊邊赤赤酥酥的模樣，

看起來就很不賴！







▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯，鵝肉蓋飯

其價格，

感覺比一般鵝肉麵店攤的鵝肉飯高，

但卻有半熟的鵝油炸蛋、兩樣配菜、不少的煙燻鵝肉丁，

整體份量也比較多，

感覺點這一碗就足夠，

吃了也會活力滿滿～







▲招牌炸蛋鵝肉蓋飯，特寫

這的鵝肉蓋飯，

是鋪了滿滿的帶皮煙燻鵝肉丁，

好吃有嚼勁，

肥美甘甜又帶有些許煙燻香，

米飯還有著鵝油香，

非常好吃！







▲半熟鵝油炸蛋

這種煎炸半熟荷包蛋，

我們本來就很愛，

還加了鵝油下去炸，

更增添了鵝脂香。

黃澄澄的半熟蛋黃液緩緩流出，

真是很邪惡誘人的美味～







▲蛋黃液混鵝肉蓋飯

非常好吃的煙燻帶皮鵝肉丁蓋飯，

再和上邪惡美味的半熟鵝油炸蛋，

真是灰熊好呷很銷魂，

讓人一口接一口欲罷不能～







▲留影

這家秋香鵝肉館（新莊萬安店），

雖是分店，

但我們覺得已是相當好吃，

可說是目前在新莊，

我們吃到最喜愛的一家煙燻鵝肉飯。

且環境乾淨、冷氣很涼，

老婆笑說，

往後在夏天，

我和兒子一定會更常來光顧。

不過也讓我好奇，

板橋總店會不會更出色？

要另找個時間來去試試～



【營業時間】11：00～20：30；週三店休

【地 址】新北市新莊區萬安街126號

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