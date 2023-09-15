宜蘭》台灣山毛櫸國家步道｜尋訪冰河時期孑遺的珍貴樹種，走進太平山的檜木杉林裡，漫步在葉脈紋木樁鋪成的綠絨地毯｜太平山必遊景點

【山毛櫸國家步道】 有著台灣面積最大的山毛櫸原始純林 而它就位於宜蘭太平山國家森林遊樂區內，全長3.8公里，往返步道所需時間約3~3.5小時，春天吐芽萌欣、夏日翠綠盎然、秋天金黃耀眼、冬季葉落枝枯，一年四季景色如畫，各顯風采。本篇帶你一覽極具特色的步道以及蒼鬱的原始山林風貌。

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文章重點

1. 太平山森林遊樂區｜介紹

2. 山毛櫸國家步道｜交通及停車

3. 山毛櫸國家步道｜介紹

4. 山毛櫸國家步道｜實境分享

5. 山毛櫸國家步道｜景點資訊

6. 山毛櫸國家步道｜後記隨筆

7. 太平山還可以這樣玩

1、太平山森林遊樂區｜簡 介

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。



2、山毛櫸國家步道｜交通及停車

山毛櫸國家步道怎麼去？

到宜蘭大同鄉接台七甲線到太平山國家森林遊樂區，從售票口直行約40分鐘的車程，請於檢查哨分叉口往左邊「翠峰景觀道路」前進，約莫再行駛30-40分鐘16.5公里處的翠峰山莊下，而最靠近步道入口的是第三停車場，如果先抵達翠峰湖第一及第二停車場，則需步行3-5分鐘才能到山毛櫸步道入口

第三停車場位置多也最靠近山毛櫸步道入口，所以建議不要看到第一和第二停車場就急著先停車，記得再往裡面開

第三停車場的視野很好，可以直接遠望青翠綿延的山群

從停車場走過來右手邊就會看到山毛櫸國家步道的入口招牌

左邊上坡則可以以走到翠峰山屋，這裡也是太平山的住宿區之一

位於山坡高處的翠峰山屋，有一種獨立於世、坐擁群山的感覺，這裡雖然是住宿區，但一樓備有洗手間、簡易販賣部和餐飲部，可以做為造訪步道後的休憩點

3、山毛櫸國家步道｜介 紹

▲山毛櫸步道簡圖 (太平山國家森林遊樂區)

台灣山毛櫸的又稱作台灣水青岡，是冰河時期孑遺的物種，也是「文化資產保存法」公告指定的台灣四種珍貴稀有植物之一，屬於殼斗科落葉喬木，分布在海拔1600-1800公尺之間，樹高可達20公尺以上，多生長於陵線，由於結實率相當低、種子不易發芽，所以才更顯珍稀。

山毛櫸國家步道海拔1878公尺，全長3.8公里，到了終點需折返故步行總長7.6公里，需要至少花費3小時的時間，步道前段2.5公里大多沿著昔日運材軌道的舊跡而行，山徑平緩易行，兩側生態豐富，不但苔癬遍布還有板岩岩壁、紅檜木、柳杉以及台灣杉等等林木，途中會經過工寮、轉轍器等鐵道遺跡，後段自3公里處則進入起伏差異大的稜脈，步道後段即有成片的山毛櫸樹林，此地也是台灣面積最大的山毛櫸純林，每到冬季落葉之前葉片會由綠轉黃，大約10-11月就是旅遊旺季，大批遊客會爭相前往此處欣賞金碧輝煌的山毛櫸葉

▲台灣山毛櫸步道 旺季 (太平山國家森林遊樂區)

4、山毛櫸國家步道｜實境分享

走進台灣山毛櫸國家步道 滿眼綠意，置身於高聳茂密的樹林當中，人煙稀少更顯得靜謐，其實我來過兩次，第一次是中午過後才開始走，發現全程來回走完至少需要3個小時，由於太平山午後幾乎都會起霧，算一算時間回程接近傍晚，為了安全起見於是中途折返，這一次我是下定決心要挑戰走完全程，所以特地一早出發7點多就抵達步道，特地選了夏天來，也是因為步道的狀況會比冬季好，宜蘭的冬天幾乎都是雨季，山上的氣溫低也會更濕冷，加上步道容易有淤泥和濕滑，像我這種一般肉腳，若沒有完善的登山健行裝備還是不要輕易挑戰，而這次來因為天氣晴朗穩定，穿著輕便衣裳和球鞋就能如願完成

前段的小徑非常平坦走來輕輕鬆鬆，邊散步邊欣賞風景還能談笑風生，誅不知真正的挑戰還沒到呢！一下子是筆直高聳入天的樹林，轉個彎就是閑靜的小木橋，時而蔭涼時而開闊，佈滿小碎石的步道和兩側的野花雜草叢生，呈現出來的原始山林樣貌自然宜人

紅檜人造林地

紅檜木為台灣特有種，分布在海拔1000-2800公尺的山地，也是重要的針葉樹造林樹種之一，採伐後的木材具有香氣，常常用於建築或家具、雕刻類製品

抹茶千層派

走了一小段眼前被特殊的山壁景象震撼，這裡原是海底沉積形成的頁岩，受到高溫高壓作用變質成為板岩，最後經過板塊運動擠壓隆起而露出，這一片一片的板岩岩壁在現場看很壯觀，抬頭望高處看像是有3層樓那麼高，仔細觀察看表面有佈滿綠色的地衣植物，就如同一塊一塊的抹茶千層派，因而有此稱，步道中的這個地質景觀別忘了停下腳步欣賞一番

台灣山毛櫸國家步道 途中都有解說牌告，遊客們可以邊走邊瞭解此處的生態和歷史緣由，山毛櫸是早在冰河時期就存在的物種，生長需要寒冷適中和潮濕的氣候，目前僅分布於台灣北部幾個山頭與稜線

走了一小段會看見一間廢棄的鐵皮屋，感覺跟這裡的大自然景象不太相容，但它可是有歷史意義的建築喔，其實這個是伐木時期的工寮，大元山林業發展最繁盛的時期，山區除了有林場製材所、修理廠和事務所，甚至還有國小、工作站、合作社醫務室等等，可見當時的輝煌歲月。

伐木時代已經結束，留下的只是過往的回憶，時間依舊流轉不停，但歷史的痕跡卻永遠不會褪去，健行於此感覺走讀了一趟太平山的伐木發展史

腳步輕踏再緩緩前進，映入眼簾的是一條超夢幻步道，中間由圓形木樁鋪成的綠色小徑，延伸蜿蜒在森林之間，若隱若現的光影交疊，與身旁的迷濛寧靜的氛圍呼應，沒有太多的蟲鳴鳥叫，只有悉悉簌簌風吹動著葉兒搖擺的合聲

這個圓形的木樁是步道中一個很特別的設計，因為太平山經常起霧濕冷，地面容易有淤泥和積水，為了遊客行走的安全起見，於是利用鋼筋訂製了山毛櫸葉脈紋路並嵌於木樁上做為防滑，而木樁也因為長了苔癬形成特殊的景觀

這次健行氣候晴朗所幸步道乾爽，如果是冬天來可能就需要穿雨鞋踩著泥濘前進了

這個山毛櫸葉脈紋木樁步道是我最喜歡的一段小徑，不但別具風格也突顯了太平山的特色，一步一步踩著木樁，彷彿跳著舞曲的小精靈一般穿梭在如仙境的森林裡，那樣的喜悅愉快

鋪上苔癬植物的圓木樁，點綴於步道猶如綠絨地毯一般，其美無比

這一路的圓木樁綿延了很長一段，我也享受了非常夢幻迷人的森林步道，兩旁岩石和山壁已被苔癬植物爬滿包覆，除了地面的碎石和枯枝落葉，整片山林綠得不像話，尤其空氣清爽乾淨，用力的深呼吸全身都感到好舒暢呀

山毛櫸葉脈紋木樁步道真的美到令人久久無法忘懷

至少對我而言是如此

離開木樁步道走出森林，開始有一小段山路是開闊的視野，能感受到夏日陽光的熱情

前段不見藍天的景象消失，取而代之的是美麗的山谷景致

不要高興得太早，因為這個步道最大的挑戰才正要開始，平緩輕鬆的山路在開闊視野之後正式結束，接下來就是考驗耐力的時刻

要看見山毛櫸樹林可沒有這麼容易，因為這一片樹林偏偏就在步道的最尾端，你不想走完全程是看不到的，真正進入高潮是這個陡降式階梯，入口處設立警告標示告知『距離終點尚有1.3公里，手機訊號可能微弱，請遊客考量自身體力狀況以及返回時間，若無疑慮再前往以免發生意外』。其實看到這個牌示的確有一點心驚，因為是初次前來並不曉得裡面的路況，加上沒有大量運動及登山的習慣，難免有些擔心體力問題，不過還好跟家人同行，老爺兒子的體格耐力都比我好得多，於是放心跟著一起挑戰

一開始就來個陡降，也意味著回程是陡升，這一段在走的時候無心欣賞風景了，時時刻刻都得注意步伐，碎石和木條鋪設的窄路還算好走，只不過階梯落差不小，實際行走起來不易，一會爬上一會下降，我們開始呼吸急促氣喘吁吁，幸運的是步道沒有濕滑不然好危險

短短的幾百公尺走了好久，全身的毛細孔張開冒汗，這一小段讓我覺得時間好漫長，舉步維艱啊，深刻體驗到為何入口處的告示牌需要提醒遊客考量體力，不是我在說有夠陡啦 ~~

看到階梯上坡牙一咬，說什麼也要繼續走，雖然夏天來還看不見山毛櫸葉變成金黃色，但是這個珍貴樹林很想一探究竟

途中經過芒草區，此時還不到中午卻已經起了霧氣，太平山就是這樣捉摸不定變化莫測，晴朗的天空頓時被雲霧遮住，而山風陣陣吹得霧氣瀰漫飄散四處

不知道經過了幾個彎道幾處坡，大多的時間都是在適應高山的換氣節奏，在接近2000公尺的山區爬階梯比平地更不容易，走走停停耗費不少時間和體力



經過芒草區之後再爬個緩坡，漸漸出現不同的景色了，眼前所見就是被迷霧圍繞的山毛櫸樹林，由於靠近稜線迎風面，這裡的霧一陣一陣的來遮掩住了天空和山谷，呈現灰濛濛的神祕景象，巨大的樹幹筆直入天，我仰著頭看感受它的壯麗，綠葉蒼蒼如蔭，想像著秋季它會呈現璀璨的金黃，難怪有許多人不辭辛苦來到這裡就為了一睹風采

終於抵達山毛櫸國家步道終點，這裡有一處景觀平台供民眾休憩，來到終點無比興奮，看到招牌卻是一則以喜一則以憂，為何呢？因為回程還要走原路3.8公里啊！當下我家大叔說秋天還要再來一次，其實走完全程好像也沒有很困難，過程會有點辛苦沒錯但是仍然值得

回程爬山的路就不多描述了，平常要多多運動啊，挑戰步道才能健步如飛

5、山毛櫸國家步道｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣大同鄉(太平山森遊樂區內)

■ 營業時間 8:00-17:00

■ 太平山官方網站 (請點選)

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6、山毛櫸國家步道｜後記隨筆

●台灣有如此珍貴的植物有機會一定要來看看，更何況山毛櫸步道的原始景色如詩如畫，是讓人回來之後念念不忘的記憶

●山毛櫸國家步道一年四季都有不同景色，最佳欣賞季節是在10-11月的秋天，山區會變成燦爛黃金一片，但是要見到如此美景相當不容易，秋冬的太平山區經常下雨寒冷，甚至大霧瀰漫，想要拍到真的得靠運氣

●前往步道一定要考量體力和時間，建議一定要選上午前往，才有足夠的時間返回

●穿著衣物需備齊，雨鞋拐杖在天氣不好的時候可以用上，且注意是否濕滑泥濘

●全程走完步道時間需抓3-3.5個鐘頭

● 太平山森林遊樂區 還可以這樣玩

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