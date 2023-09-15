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宜蘭美食》堅持碳火慢烤的好滋味【碳休今呷】小酌聊天聚餐的高CP串燒酒場

2023-09-15 20:55:45 撒野樂活小村婦 人氣：105
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：碳休今呷串燒酒場 居酒屋
phone0970-537-532
place宜蘭縣宜蘭市復興路二段190號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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今晚~我想來點特別的!!  平常在家自煮自食習慣，有一陣子沒有大啖一番，趁著小周末假期跟著家人來享受一下放鬆的時光，偶爾也得要遠離廚房尋覓美食，好讓全家充滿期待。這家串燒店主打新鮮食材，經過慢火碳烤讓美味溫潤呈現的《碳休今呷》就是今晚的亮點囉

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《碳休今呷》在宜蘭地區有兩間，分別有羅東店宜蘭店，而今天用餐地點是位於宜蘭市區，餐廳就在兩條馬路交叉路口，傍晚時分夜幕低垂，我們趁著天色微暗就先抵達餐廳，建築物非常明顯，有著磚紅色的外牆和斗大的招牌，此時屋簷下的幾盞燈籠已悄悄的亮著燭光，準備好迎接客人並且揭開歡樂夜晚的序幕

  碳休今呷 ｜店家資訊 

  宜蘭店 

■ 地址 : 宜蘭市擺厘路8號

■ 電話 : 0970 537 532 

■ 營業時間 17:30-00:30

公休日 以官網公告為主

■ 臉書FB 碳休今呷-串燒酒場

  羅東店 

■ 地址 : 宜蘭縣五結鄉五結路三段667號

■ 電話 : 0900 522 153 

■ 營業時間 18:00-01:00

公休日 以官網公告為主

■ 臉書FB 碳休今呷-居酒屋

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《碳休今呷》沒有自己的停車場，需要附近自行尋找一下車位喔

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

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《碳休今呷》是台語的發音，

當然~串燒就是要熱熱的吃啊

美味當前『趁熱即食』不容遲疑

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  碳休今呷 ｜環境介紹 

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進入店內也是如同外牆一般的磚紅色，

裡面有著濃濃的日式風情 

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透明廚房外的一排座椅，

可以看見廚師們正在料理的模樣，

燒酒、飲品、食材的繽紛招牌高掛

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冰箱酒飲可自取

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酒櫃區

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店內多以四人座椅為主，還有許多日式旗幟、燈籠與擺飾，位置間隔還算蠻舒適的

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燈光明亮但微微帶點暈黃的燈光，伴隨著悠揚音樂，在服務人員親切的引領和介紹之下入座，心情顯得特別愉快，陸陸續續客人接續到訪，一群一群三五好友、姊妹知己和小家庭成員，圍著餐桌笑語不斷，大概就是這樣的地方可以讓人感到輕鬆，不急也不徐，等待之時也能盡情談笑風生

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▼除了外場的用餐區，另外還有3-4個小小的開放式包廂區，可容納人數約莫6位，很適合喜歡不被打擾的朋友 

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我本身因過敏對於空調方面比較敏感，冷氣過強或者風口設計不太對(比如直接對著頭頂吹)，皆是無法久留甚至想速速結束用餐離去，不然回家頭殼很痛根本是找自己麻煩，所以我經常到餐廳都會注意它的空調設計，也會列入我是否再訪的因素之一

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然而這間串燒居酒屋不但氛圍有，空調方面也是不錯的，至少讓我覺得安心舒適，用餐時也不會覺得空氣不流通或味道重，倒是讓我不會想立馬逃離

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『我有酒，你有故事嗎? 』這句話說得真好!!

在這兒放鬆小酌閒聊家常

且談談心說說故事

洗去一身煩憂再走出門

明天又是全新閃亮的自己

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  碳休今呷 ｜菜單介紹 

▼以下菜單來自官網

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★提醒您  開車不喝酒! 喝酒不開車 

因為孩子未成年老爺也需要開車，所以我們點了日本木村汽水過過癮

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  明太子雞腿  

雞腿肉質軟嫩一口咬下會流竄出肉汁，搭配明太子醬更是犯規，烤過之後的鹹與甜味交錯的濃郁感碰出火花，絕妙好吃悔恨點太少串了

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  松板豚肉  

外表烤成金黃色的松板豬肉擁有特有的口感，讓人咬起來覺得過癮，只需要一點海鹽來提味，原汁原味的紮實呈現

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  鹽烤香菇、鹽烤杏包菇、鹽烤櫛瓜 

我們家特愛吃鮮蔬和菇類料理，除了吃肉肉也絕對不忘來點鮮蔬搭配，經過慢火碳烤保留營養也鎖住美味，不喜歡過多的醬料，撒上一點胡椒鹽和芝麻便非常好吃

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  鹽烤小卷 

新鮮小卷一人一隻好過癮，鹽烤過後海味不變，是脆脆QQ有彈性的肉質

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  松板豚肉 

外表烤成金黃色的松板豬肉擁有特有的口感，讓人咬起來覺得過癮，只需要一點海鹽來提味，原汁原味的紮實呈現

  鹽烤肥腸 

這個肥腸烤得也太美，微焦的黃金色澤好誘人，油亮油亮想直接張口吞下，表皮脆脆的但裡面鮮嫩感十足，咬下去香香而且富有嚼勁，這滋味相當令人回味

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  安格斯牛肋 

牛肋的部分肉質帶有嚼勁又不會太硬，肥瘦油花均勻，鹽烤後仍保有自然鮮美的甜味，加一點蔥花和椒鹽，我覺得能吃到食物的原味最是幸福

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  孜然牛肉串  

吃過原味也讓孩子來點重口味，牛肉的美味和孜然特殊的香氣相融，獨特的風味根本是絕配，兩位大男孩超級愛，一口一口直接秒殺

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  日式炒烏龍 

炒烏龍倒是中規中矩比較沒有特別驚艷，口感是好吃的

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  煉乳銀絲卷 

這個大人小孩都喜歡的就點來回味一下，炸得金黃酥脆的銀絲卷看起來就很可口，加上超級經典的煉乳，一副欠吃樣，熱騰騰又外酥內軟的口感，讓我們咬下去就停不下來

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  蒜頭蛤蠣雞湯 

愛喝雞湯的我們一定要點一鍋過過癮，而且我還蠻常煮雞湯的，當然也得試試口味，這一鍋的蒜頭夠多夠香，熬煮到呈現乳白色的湯頭很濃郁，味道非常鮮甜，湯裡的雞肉和蛤蠣也不少喔，我們四個人還喝不完這一大鍋，飯後直接打包回家

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  鹽烤秋刀魚 

秋刀魚料理用鹽烤的最讚也是最經典的作法，魚烤得漂亮也新鮮，一上桌魚香味四溢，沾點海鹽擠一滴滴檸檬來提味，非常完美

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  烤甜不辣 

拍起來雖然看來平凡，甜不辣烤得香香酥酥還不錯吃

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  烤筊白筍 

老爺很愛吃筊白筍所以點一盤給他滿足一下，稍微烤過的筊白筍單吃最好，原本就喜歡這種鮮甜的原味

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   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

  碳休今呷｜ 心得  

服務人員親切，餐點現點現做，空間舒適度佳食材也新鮮，品項蠻多樣化的，我個人覺得可以回訪多次品嘗不同的餐點，因為去一次吃不夠啊。

★位於市區交通方便，是適合聚餐聊天的好地方

★本文自費純分享非商業廣告性質，每個人口感與喜好不同，僅提供實際體驗讓您做參考!! 價格及營業時間皆以官方公告為主

※ 延 伸 閱 讀 ※

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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