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頭城美食》在地鄉親都吃這家啦【一品老店】 豆花口感綿密細緻，古早味銅板美食

2023-09-15 15:01:21 撒野樂活小村婦 人氣：96
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：94篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一品老店
phone03-9780-199
place宜蘭縣頭城鎮民鋒路6-7號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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IMG_7976.JPG

今天趁著假日到頭城海邊走走透透氣，先是外帶比薩去《竹安海堤》野餐，無奈灰色遮蔽了天空，即使浪濤轟轟吹亂了頭髮，也是稍顯悶熱，在這春夏之際的午後，說熱不熱說涼也不涼

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《竹安海堤》這裡人車不多，是個看海賞景的好地方，階梯式的石頭陣在海堤旁排列整齊，遠方的龜山島若有似無，海天一片濛濛霧霧，可惜了我們今天一股衝勁，不過放空了半小時隨意走走，在前方沙地上撇見了小螃蟹，許願下次晴天時再來探險一番

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離開海邊覺得肚子還可以再吃點什麼?

於是直奔頭城鎮上，來過這麼多次，

沒想到假日熱鬧的老街居然有些冷清，

或許是天氣的緣故吧!! 

每次來我們都喜歡嚐嚐在地美食，

《一品老店》是鎮上知名的古早味

在地鄉親都知道要吃這一家啦

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簡簡單單的老店通常都是這樣

沒有太多餘的裝潢，基本上就是住家的一樓店面

阿姨很親切的招呼我們入座

大大的招牌所賣的品項都在上面囉

這裡也不用填寫菜單，直接跟阿姨點餐就好

豆花、碗粿、八寶湯

記得以前有賣大腸麵線，現在已經沒有了

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  一品老店｜店家資訊 

■ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮民鋒路6-7號

■ 電話 : 03-978 0199 

■ 營業時間 8:00-17:00    

■ 公休日 週三

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內用的客人不多，陸續都有來外帶的朋友

店裡的就好像阿姨家的客廳

樸實灰色的磨石子地板和深咖啡色的木質桌椅

桌數不多，倒也乾乾淨淨

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《一品老店》的豆花和碗粿都是鎮店之寶

我們都吃過，老爺特愛傳統的古早味

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今天點了一碗冰豆花、一碗熱豆花

冷熱兩種味道都吃一碗才$35

冰豆花加了細致的碎冰，其實不會太冰

而且不用花力氣咬碎，跟著糖水一起吞非常好入口

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他們家的豆花口感滑順又細嫩

一口一口有淡淡的豆香

糖水甜度剛好不會太甜太膩

吃起來很爽口

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花生則是煮得綿綿密密也很好吃喔

一年四季都可以吃的傳統美味

有機會來頭城一定不要錯過

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快吃完的時候看到阿姨把蒸好的碗粿從廚房端出來吹涼

這次因為肚子很飽沒有再點碗粿

剛蒸好的碗粿還飄著米香

北部的作法是用加了油蔥的在來米漿炊熟

要吃的時候才會加上炒過的豬肉跟醬汁

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要是肚子還吃得下肯定要叫上兩碗才罷休

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IMG_7974.JPG

  一品老店｜隨筆 

一品老店 傳統道地的古早味，好吃!! 推薦給大家來品嚐

★本文自費純分享並無商業性質，每個人口感與喜好不同，僅提供讓您做參考!! 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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