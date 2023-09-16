【宜蘭烤鴨】來鴨Laiya|一鴨二吃皮脆多汁|搭三星蔥絕配|快來嚐鮮呀

宜蘭市好吃烤鴨 來鴨Laiya

今天來介紹一間位於宜蘭市區的烤鴨專賣店，招牌特顯眼，特可愛

濃眉大頭鴨手握三星蔥和餅皮，正在招喚路過的你 來鴨~ 來呀 ~

不來嚐鮮怎麼行 ??

店面雖不大但是環境乾乾淨淨，對於吃的觀感不就是這樣?

整齊清潔給人的第一印象就是舒服

門口的白色拒馬立牌 有著可愛字體和粉專的網址 (歡迎參閱)

來鴨 主打 一鴨二吃 》》片鴨 + 爆炒鴨骨，

今天因為打電話先預訂，所以沒有在現場看到老闆賣力爆炒跟切鴨片的經典畫面

▼你看看這油亮亮的烤鴨，還不來帶回家

▼櫃檯上的可愛MENU，也是經過特別設計的

價格和內容一目了然

片鴨+炒骨 一隻 $630, 半隻 $330，皆附 餅皮、特製甜麵醬、蔥段

另外加購的部分，餅皮一份$20，甜麵醬一包 $10，蔥段是 時價

還有大推薦 高麗菜炒骨 $50 ，加上當令季節的高麗菜爆炒更脆甜

▲外帶的塑膠袋也是大頭鴨Logo，整個店裡店外都是可愛的它

，

▲據說這是羅東最有名的赫記烤鴨的師傅出來開的店，所以甜麵醬也是一絕

半隻的鴨片足夠2~3人食用，鴨皮烤得酥脆肉質軟嫩多汁，

一點也不會柴也不會有油膩感， 片片的厚度適中，單吃就很好吃，

入口後鴨肉香味四溢，大人小孩咬嚼也不是問題

師傅用蔥、蒜頭、九層塔和特製醬料爆炒的鴨骨鴨肉，超級下飯 !!

邊吃肉邊啃骨，還可以吸允到濃郁湯汁，

齒頰留香，讓人吃到都說不出話來了 !

它們的餅皮很特別喔，可以撕開成兩片來享用，

這手工製的餅皮本身就有麵粉香

輕輕撕開不會破，QQ的很有彈性

▲這是半隻鴨的份量，滿滿的2盤很有誠意

鮮嫩的鴨片 包在手工餅皮裡，加上特製甜麵醬和三星蔥，絕妙好滋味 !!

下回宜蘭旅遊別錯過，歡迎大家 來鴨 !!!

來鴨Laiya 店家資料

■ 地址 : 宜蘭市舊城東路21之1號

■ 電話 : 03- 9331058

■ 營業時間 : 10:00 - 19:00 (週二休)

■ FB粉專 : 來鴨Laiya

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