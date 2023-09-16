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【宜蘭烤鴨】來鴨Laiya|一鴨二吃皮脆多汁|搭三星蔥絕配|快來嚐鮮呀

2023-09-16 15:11:00 撒野樂活小村婦 人氣：111
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：來鴨Laiya
phone03-9331-058
place宜蘭縣宜蘭市舊城東路21-1號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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    宜蘭市好吃烤鴨   來鴨Laiya        

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今天來介紹一間位於宜蘭市區的烤鴨專賣店，招牌特顯眼，特可愛 

濃眉大頭鴨手握三星蔥和餅皮，正在招喚路過的你  來鴨~ 來呀 ~ 

不來嚐鮮怎麼行 ?? 

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店面雖不大但是環境乾乾淨淨，對於吃的觀感不就是這樣? 

整齊清潔給人的第一印象就是舒服

門口的白色拒馬立牌 有著可愛字體和粉專的網址 (歡迎參閱)

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來鴨 主打 一鴨二吃 》》片鴨 + 爆炒鴨骨，

今天因為打電話先預訂，所以沒有在現場看到老闆賣力爆炒跟切鴨片的經典畫面

▼你看看這油亮亮的烤鴨，還不來帶回家

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▼櫃檯上的可愛MENU，也是經過特別設計的 

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價格和內容一目了然 

片鴨+炒骨 一隻 $630, 半隻 $330，皆附 餅皮、特製甜麵醬、蔥段

另外加購的部分，餅皮一份$20，甜麵醬一包 $10，蔥段是 時價

還有大推薦 高麗菜炒骨 $50 ，加上當令季節的高麗菜爆炒更脆甜 

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▲外帶的塑膠袋也是大頭鴨Logo，整個店裡店外都是可愛的它

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▲據說這是羅東最有名的赫記烤鴨的師傅出來開的店，所以甜麵醬也是一絕

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半隻的鴨片足夠2~3人食用，鴨皮烤得酥脆肉質軟嫩多汁，

一點也不會柴也不會有油膩感，片片的厚度適中，單吃就很好吃，

入口後鴨肉香味四溢，大人小孩咬嚼也不是問題

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師傅用蔥、蒜頭、九層塔和特製醬料爆炒的鴨骨鴨肉，超級下飯 !! 

邊吃肉邊啃骨，還可以吸允到濃郁湯汁，

齒頰留香，讓人吃到都說不出話來了 !  

IMG_9561

它們的餅皮很特別喔，可以撕開成兩片來享用，

這手工製的餅皮本身就有麵粉香

輕輕撕開不會破，QQ的很有彈性 

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▲這是半隻鴨的份量，滿滿的2盤很有誠意

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鮮嫩的鴨片 包在手工餅皮裡，加上特製甜麵醬和三星蔥，絕妙好滋味 !! 

下回宜蘭旅遊別錯過，歡迎大家 來鴨 !!! 

 

     來鴨Laiya   店家資料    

■ 地址 : 宜蘭市舊城東路21之1號

■ 電話 : 03- 9331058

■ 營業時間 :  10:00 - 19:00 (週二休)

■ FB粉專 :  來鴨Laiya

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文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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