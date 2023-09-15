【桃園市大溪區】2023桃園大溪水岸韭菜花季9/9（六）-9/30（六）「好韭風華再現」

賞花囉！2023大溪水岸韭菜花季於9/9正式開展，是一樣熟悉的地點

在大鶯路407號周邊或導航大溪區21-5號的原野馬術訓練中心/原野馬場 （二館）

這一帶包含中庄調整池及中庄吊橋都很適合順遊

串起了大溪水岸的旅遊路線，騎單車也相當舒暢

（賞花日期：2023/09/14）

▲以上兩張圖片下載自大溪水與綠休閒農業發展協會FB，更多花季活動請上FB瀏覽

本次只造訪了大嵙崁天空之城兒童遊戲區到原野馬場（二館）這段

這條路上一共有五區韭菜花田，每一區都設有裝置藝術供遊客拍照

目前覺得面積最大開得最美的花田是在第二區，接近原野馬場那片

另外大鶯路上的花況聽說有的也不錯，一樣有裝置藝術

知名黃色小屋附近有花田今年需收費50元才能入內拍照

▲第一區花田的布置

▲最近沒有下雨，田埂好走不泥濘

▲因為太久無花可賞，突然覺得這是天上掉下來的幸福哈哈哈

▲繼續往前來到中庄下崁14-10的開勤農場，我們跟著前方大哥大姐的腳步入內參觀

▲一進來就看到蚯蚓肥，甚麼是蚯蚓肥我也不知道＞＜

▲農產品販售

▲水蜜桃蜂蜜檸檬

▲客家美食

▲籠內有禽類

▲看到裡面有遊客也好奇的跟著進去

▲成熟的木鱉果顏色很鮮豔，第一次看到

▲綠色是還沒成熟的，外皮一樣長滿刺

▲今年陳五常祠堂旁邊都是綠油油的稻田，沒有韭菜花

▲要上洗手間可到福安宮，機車、單車都方便停

▲想吃韭菜肉圓的朋友可至藍家友善農場，竟然有賣韭菜冰沙，簡直太神奇了！

▲香野小舖提供鬆餅、炸物、咖啡飲品及特調

▲裡面也有充電站

▲香野小舖對面的第二區花田是我當天覺得最大花況也相對好的一片

▲田地周邊好走舒適，一旁有樹蔭

▲大都是新鮮的花，比較少乾枯的

▲原野馬術訓練中心

▲第三區花田

▲海豚這邊是第四區

▲接駁車

▲第五區我愛大溪的文字造景

雖然只走了這段

但一共有五區花田可拍照感覺也不錯比較集中

一路當作散步休閒，流一下汗整個通體舒暢！

【2023桃園大溪水岸韭菜花季】

地址：原野馬術訓練中心/原野馬場 (二館)周邊及大鶯路407號一帶

日期：2023/9/9（六）-9/30（六）

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