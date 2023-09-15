為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【桃園市大溪區】2023桃園大溪水岸韭菜花季9/9（六）-9/30（六）「好韭風華再現」

【桃園市大溪區】2023桃園大溪水岸韭菜花季9/9（六）-9/30（六）「好韭風華再現」

2023-09-15 15:17:15 珍妮佛的花草呢喃 人氣：97
share
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1616篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

43.jpg

賞花囉！2023大溪水岸韭菜花季於9/9正式開展，是一樣熟悉的地點

在大鶯路407號周邊或導航大溪區21-5號的原野馬術訓練中心/原野馬場 （二館）

這一帶包含中庄調整池及中庄吊橋都很適合順遊

串起了大溪水岸的旅遊路線，騎單車也相當舒暢

 

（賞花日期：2023/09/14）

370186790_317208790832903_7520155088008808122_n.jpg

370285680_320514207169028_2946003283448345145_n.jpg

▲以上兩張圖片下載自大溪水與綠休閒農業發展協會FB，更多花季活動請上FB瀏覽

 

0.jpg

本次只造訪了大嵙崁天空之城兒童遊戲區到原野馬場（二館）這段

這條路上一共有五區韭菜花田，每一區都設有裝置藝術供遊客拍照

目前覺得面積最大開得最美的花田是在第二區，接近原野馬場那片

另外大鶯路上的花況聽說有的也不錯，一樣有裝置藝術

知名黃色小屋附近有花田今年需收費50元才能入內拍照

 

B.jpg

▲第一區花田的布置

 

D.jpg

▲最近沒有下雨，田埂好走不泥濘

 

E.jpg

A.jpg

B.jpg

C.jpg

10.jpg

▲因為太久無花可賞，突然覺得這是天上掉下來的幸福哈哈哈

 

13.jpg

▲繼續往前來到中庄下崁14-10的開勤農場，我們跟著前方大哥大姐的腳步入內參觀

 

12.jpg

12-L.jpg

▲一進來就看到蚯蚓肥，甚麼是蚯蚓肥我也不知道＞＜

 

14.jpg

▲農產品販售

 

15.jpg

16.jpg

▲水蜜桃蜂蜜檸檬

 

18.jpg

17.jpg

 ▲客家美食

 

19.jpg

20.jpg

21.jpg

▲籠內有禽類

 

22.jpg

▲看到裡面有遊客也好奇的跟著進去

 

23.jpg

24.jpg

25.jpg

▲成熟的木鱉果顏色很鮮豔，第一次看到

 

26.jpg

▲綠色是還沒成熟的，外皮一樣長滿刺

 

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

▲今年陳五常祠堂旁邊都是綠油油的稻田，沒有韭菜花

 

31.jpg

▲要上洗手間可到福安宮，機車、單車都方便停

 

32.jpg

▲想吃韭菜肉圓的朋友可至藍家友善農場，竟然有賣韭菜冰沙，簡直太神奇了！

 

33.jpg

34.jpg

35.jpg

▲香野小舖提供鬆餅、炸物、咖啡飲品及特調

 

36.jpg

▲裡面也有充電站

 

37.jpg

▲香野小舖對面的第二區花田是我當天覺得最大花況也相對好的一片

 

38.jpg

▲田地周邊好走舒適，一旁有樹蔭

 

41.jpg

40.jpg

39.jpg

42.jpg

43.jpg

43-I.jpg

44.jpg

45.jpg

46.jpg

46-K.jpg

▲大都是新鮮的花，比較少乾枯的

 

47.jpg

48.jpg

49.jpg

50.jpg

51.jpg

52.jpg

▲原野馬術訓練中心

 

F.jpg

▲第三區花田

 

53.jpg

55.jpg

57.jpg

56.jpg

▲海豚這邊是第四區

 

58.jpg

▲接駁車

 

59.jpg

60.jpg

61.jpg

62.jpg

▲第五區我愛大溪的文字造景

 

雖然只走了這段

但一共有五區花田可拍照感覺也不錯比較集中

一路當作散步休閒，流一下汗整個通體舒暢！

 

【2023桃園大溪水岸韭菜花季】

地址：原野馬術訓練中心/原野馬場 (二館)周邊及大鶯路407號一帶

日期：2023/9/9（六）-9/30（六）

官網

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤




檢舉
share
chevron_left

【新竹市北區】城隍廟周邊美食｜廟口鴨香飯中山

【桃園市大溪區】三合院手工蛋黃酥｜中秋禮盒｜

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1616篇

Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up