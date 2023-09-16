宜蘭幾米公園旁【Hygge cafe&brunch 單賣幸福】最新網美打卡熱點｜北歐風純白空間｜丹麥式幸福密碼｜屬於自己的角落

宜蘭幾米公園旁。Hygge cafe&brunch 單賣幸福

「平淡中尋找一些美好，瑣碎裡尋找一些小確幸」是的！這裡，單賣幸福

宜蘭市最新的網美打卡點，我來插旗囉！

交通好便利，位於火車站和幾米公園附近，對面就有平面計時停車場

逛完公園後可以順來早午餐或下午茶

沒錯!! 我正走入幸福的轉運站

街道對面整棟白色及大面玻璃落地窗非常顯眼，

黑與白的清晰對比，強烈的在宜蘭市區聳立

Hygge cafe&brunch 環境介紹

店門外搭配著綠植大型盆栽，窗明几淨落落大方，經過這裡很難不被吸引，這股清新的北歐風，輕輕地呼喊 ~~ 進來歇息吧 !

▲簡單的木椅、絨布、畫作、書籍雜誌及乾燥花束，一踏入就讓人感到舒適自在。大廳中央的白色迴旋梯好美，低調中卻帶一點宮廷風，在這裡用餐簡直像極了小公主啊！奢華的享受

▲據說這個是白雪公主的魔鏡，站在它的面前…瞬間變得又瘦又高 !!

每個女孩兒過來照照，一刻都不願意離開耶 ~ 那個鏡子裡的美人兒是誰啊 !!

老闆真的是太有心機了，哈哈 !!

▲吧檯前方的座位區視野最佳，面對寬敞的大廳與白色迴旋梯，另一側靠著窗任由自然的光線透進，很喜歡這樣明亮的感覺。有的時候就是要找一個地方沉澱，把繁雜的心緒~ ~ 甩開甩開

▲大廳經過側邊的走道還可以到後方的用餐區，整個店內文化石牆上的玻璃復古燈，是鵝黃的暖色系，在整片的白色世界裡增添些許溫馨氣氛，不至於高冷調

深秋午後的陽光微微灑落，好適合女孩們在這裡談心，也適合情侶渡過幽幽的時光，即便自己一人，也可以點一杯咖啡，閱讀一本好書，亦或放空沈澱思緒，什麼都不做，也沒有關係的！

在這裡，可以找回屬於自己的一部分，很久很久沒被喚醒的記憶。

什麼是hygge ？

它是北歐幸福的秘訣，是生活該有的模樣！一種溫暖、安全、舒適的元素。

Hygge讓人們從平凡生活中擷取出意義，賦予事物特別的內在觀感，花時間讓平凡變得不凡。感受特別的時刻，享受日常生活中最基本的快樂，抱著hygge的精神，不管你在享用美食、種植綠盆打造生機、親手為家人下廚、點盞蠟燭靜下心、閱讀書本、獨處、與好友聊天小酌、這些事情都可以充滿了意義。

其實hygge很簡單，就是在生活中創造出一點點的幸福感，透過心裡的內化真實散發！

▲吧檯前方，一位認真的宜蘭女孩，努力讓『單賣幸福』實現在你我的生活當中。

只要為來到這裡的客人，帶來一絲絲的溫婉與快樂，就是最甜蜜的回饋。

Hygge cafe&brunch 餐點介紹

▲今日初訪，正值午餐時刻所以點了 Brunch Set

義式香料雞腿 & 酥烤豬五花 ，

附餐則是 炒嫩蛋+田園烤蔬菜，

咖啡 / 紅茶 皆可續杯

另外再多點了一份招牌 ☆呼嘎可頌鬆餅☆

(這名字可愛極了，邊吃邊喊 ~~ 呼嘎呼嘎)

輕食、甜點、咖啡、材料簡單卻豐富，健康的蔬食爽口不油膩，對於女孩來說份量是剛剛好的



▲ 轉角的化妝間 也是妝點出北歐的簡單風格，乾淨整潔

▲老屋改造過後，天花板仍然留有舊時代的紋路，新舊交替也不衝突

▲吧台上的乾燥花朵與名片

體驗心得 (本文自費純分享)

用餐環境真的很不錯，門口到店內超級好拍照，每一個角落都可以讓快門按不停 餐點好吃，價位中等沒有收服務費，店員非常親切有禮

在光影交織的午後，伴隨著我與閨蜜的談笑聲， 愜意享受，空間感很棒，完全不覺吵鬧擁擠，

份外輕鬆自在！好是喜歡～你也來這裡留下幸福的足跡👣吧

店家資訊

FB官網：Hygge cafe&brunch

地址：宜蘭市宜興路一段119號

訂位方式：03-9330880

營業時間：10AM-19PM (週一公休)



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