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台北中正-[季然食事] 近忠孝新生站5分鐘濟南牛肉麵旁，迷你空間舒適自在，菜色平價實惠食材新鮮，乾淨清爽的家常料理小店

2023-09-15 18:23:29 Elisa 人氣：102
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窩客好文

Elisa

發表篇數：282篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：季然食事
phone09-7404-5498
place台北市中正區濟南路二段60-4號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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之前去新新生吃麵的時候路經此處

發現沒招牌很低調的店舖外竟然有不少人排隊

後來幾次到附近辦事的時候只要是用餐尖峰時間總是滿滿客人

實在太好奇味道品嘗起來如何的我剛好工作關係有一陣子回家途中都會經過此處

就決定來吃個晚餐看看

菜單非常簡單只有大約5款套餐

在店門的櫃台先行點餐結帳再依序入內用餐

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小巧圓滾滾的招牌很洗鍊

從門口張望可以看到內用座位寥寥可數

真的是可以一眼望穿的迷你小店

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店內桌數大約有5個雙人座位

中間隔著走道一次僅能容納單向通行

雖然沒有太多裝潢但整體很乾淨整潔

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韓式燒肉飯 TWD140

第一次忙選了感覺不容易出錯的韓式燒肉

木製的餐盤餐具跟小碟子很精緻和風感

套餐包含一碗粒粒分明非常好吃的白米飯

搭配三樣青蔬小菜

有小白菜、韓式泡菜跟我自己覺得感覺像地瓜葉的蔬菜

沒有太多重口味調味很清淡品嘗食物的原味

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一份不到150元的套餐對我來說是可以接受的價位

雖然餐點沒有特別華麗的外觀但整體食材用料都很新鮮美味

韓式燒肉儘管有著紅色的油光很嚇人

但其實完全不辣帶點鹹甜

比起韓式我自己覺得更像台味改良的味道

肉質偏瘦肉微微乾但不會韌

吃完也不會有負擔很舒服的家常料理

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雞胸肉炒飯 套餐 TWD120

雞胸肉炒飯是店內唯一可以選擇要單點或是套餐的料理

原本直覺雞胸肉加上炒飯很乾上加乾令人猶豫

但觀察四周客人發現幾乎人手一碗炒飯

很容易被人氣度影響的我還是給了一次機會

小菜跟上次一模一樣

不確定只是還沒更換菜色還是始終都是這三道

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炒飯真的是有股火香

每一粒米飯都各自獨立有存在感但完全不會乾

炒蛋也非常好吃調味鹹淡恰好不會太過

只是雞胸肉份量需要仔細尋找才能發現

 

整體飯量我覺得女生可以吃飽

價格也不貴是可以定期回訪用餐的程度

難怪有許多住附近的熟客常來用餐

是間很溫馨自在的家常小店

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/09

花費: NTD120(雞胸肉炒飯套餐x1)

季然食事

FB粉絲團/IG

12:00-20:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一份餐)

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 100 台北市中正區濟南路二段60之4號

電話: 0974-045-498


檢視較大的地圖

 

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