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台中HUN集團新品牌 新開幕東區餐酒館

2023-09-15 18:56:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：101
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：嵩SUNG 台北大安
phone02-8772-0358
place台北市大安區延吉街131巷35號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃從台中開來台北的人氣餐酒館

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台中超有名Hun集團新品牌嵩SUNG，主打異國料理、創意調酒外

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裝潢走質感珊瑚橘及大地色兩個主視覺，很有氛圍感呢！

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主廚濃湯是帶點微辣的玉米濃湯，很綿密味道也很香濃，好喝！

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脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬很嫩也很多汁，可惜吃起來有油膩感🥹

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最喜歡法式牛肝菌野菇義大利麵這道主餐，很簡單味道都很入味，每口都是濃郁的牛肝菌香，搭配半熟蛋口感更滑順！

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清爽代表灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵，有著突出的檸檬香氣，帶點酸感很特別，風味還不錯。

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飲品點最簡單的紅磚瓦的老街記憶，是牛奶冰磚搭配紅茶的經典組合，茶奶平衡，喜歡鮮奶茶的人這個可以!!

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餐後招待的柚子凍+荔枝冰沙非常好吃，清爽又解膩🥰

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更多文章分享 🔗https://www.instagram.com/earth85_/

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✔️ 灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵 $390

✔️ 法式牛肝菌野菇義大利麵 $295

✔️ 主廚濃湯 $180

✔️ 脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬 $230

✔️ 紅磚瓦的老街記憶 $165

📍 台北市大安區延吉街131巷35號

🚉 #捷運國父紀念館站

☎️ 02-8772-0358

🕰 12:00-23:30

文章標籤

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