ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃從台中開來台北的人氣餐酒館

台中超有名Hun集團新品牌嵩SUNG，主打異國料理、創意調酒外

裝潢走質感珊瑚橘及大地色兩個主視覺，很有氛圍感呢！

主廚濃湯是帶點微辣的玉米濃湯，很綿密味道也很香濃，好喝！

脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬很嫩也很多汁，可惜吃起來有油膩感🥹

最喜歡法式牛肝菌野菇義大利麵這道主餐，很簡單味道都很入味，每口都是濃郁的牛肝菌香，搭配半熟蛋口感更滑順！

清爽代表灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵，有著突出的檸檬香氣，帶點酸感很特別，風味還不錯。

飲品點最簡單的紅磚瓦的老街記憶，是牛奶冰磚搭配紅茶的經典組合，茶奶平衡，喜歡鮮奶茶的人這個可以!!

餐後招待的柚子凍+荔枝冰沙非常好吃，清爽又解膩🥰

-

更多文章分享 🔗https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵 $390

✔️ 法式牛肝菌野菇義大利麵 $295

✔️ 主廚濃湯 $180

✔️ 脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬 $230

✔️ 紅磚瓦的老街記憶 $165

-

📍 台北市大安區延吉街131巷35號

🚉 #捷運國父紀念館站

☎️ 02-8772-0358

🕰 12:00-23:30

文章標籤