ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃從台中開來台北的人氣餐酒館
台中超有名Hun集團新品牌嵩SUNG，主打異國料理、創意調酒外
裝潢走質感珊瑚橘及大地色兩個主視覺，很有氛圍感呢！
主廚濃湯是帶點微辣的玉米濃湯，很綿密味道也很香濃，好喝！
脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬很嫩也很多汁，可惜吃起來有油膩感🥹
最喜歡法式牛肝菌野菇義大利麵這道主餐，很簡單味道都很入味，每口都是濃郁的牛肝菌香，搭配半熟蛋口感更滑順！
清爽代表灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵，有著突出的檸檬香氣，帶點酸感很特別，風味還不錯。
飲品點最簡單的紅磚瓦的老街記憶，是牛奶冰磚搭配紅茶的經典組合，茶奶平衡，喜歡鮮奶茶的人這個可以!!
餐後招待的柚子凍+荔枝冰沙非常好吃，清爽又解膩🥰
-
更多文章分享 🔗https://www.instagram.com/earth85_/
-
✔️ 灰皮諾義大利白酒蛤蜊義大利麵 $390
✔️ 法式牛肝菌野菇義大利麵 $295
✔️ 主廚濃湯 $180
✔️ 脆皮炸雞佐法式芭樂檸醬 $230
✔️ 紅磚瓦的老街記憶 $165
-
📍 台北市大安區延吉街131巷35號
🚉 #捷運國父紀念館站
☎️ 02-8772-0358
🕰 12:00-23:30